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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marco Trombetta

Anticipi e posticipi Serie A dalla 13ª alla 19ª giornata: quando si giocano Inter-Juventus, Lazio-Roma, Roma-Juventus e Napoli-Milan, calendario, date e orari

Serie A

Tutti gli orari delle partite dalla 13ª alla 19ª giornata di Serie A: le date e quando si giocano Inter-Juventus, Lazio-Roma, Roma-Juventus, Napoli-Milan e il calendario completo.

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Tutti gli orari e le date delle partite dalla giornata 13 alla giornata 19 della Serie A.

Anticipi, posticipi e quando si giocano i big match.

  • SERIE A, GIORNATA 13

    Venerdì 27 novembre, ore 20.45: Venezia-Bologna (DAZN/Sky)

    Sabato 28 novembre, ore 15: Fiorentina-Parma (DAZN)

    Sabato 28 novembre, ore 18: Torino-Lazio (DAZN)

    Sabato 28 novembre, ore 20.45: Inter-Genoa (DAZN/Sky)

    Domenica 29 novembre, ore 12.30: Udinese-Fiorentina (DAZN)

    Domenica 29 novembre, ore 15: Sassuolo-Napoli (DAZN

    Domenica 29 novembre, ore 18: Roma-Monza (DAZN/Sky)

    Domenica 29 novembre, ore 20.45: Como-Juventus (DAZN)

    Lunedì 30 novembre, ore 18.30: Lecce-Atalanta (DAZN)

    Lunedì 30 novembre, ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN)

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  • SERIE A, GIORNATA 14

    Venerdì 4 dicembre, ore 20.45: Bologna-Roma (DAZN)

    Sabato 5 dicembre, ore 15: Monza-Como (DAZN)

    Sabato 5 dicembre, ore 18: Frosinone-Inter (DAZN)

    Sabato 5 dicembre, ore 20.45: Napoli-Lecce (DAZN/Sky)

    Domenica 6 dicembre, ore 12.30: Genoa-Torino (DAZN)

    Domenica 6 dicembre, ore 15: Lazio-Atalanta (DAZN)

    Domenica 6 dicembre, ore 18: Juventus-Udinese (DAZN/Sky)

    Domenica 6 dicembre, 20.45: Milan-Parma (DAZN)

    Lunedì 7 dicembre, ore 18.30: Venezia-Sassuolo (DAZN)

    Lunedì 7 dicembre, ore 20.45: Fiorentina-Cagliari (DAZN/Sky)


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  • SERIE A, GIORNATA 15

    Venerdì 11 dicembre, ore 20.45: Udinese-Frosinone (DAZN)

    Sabato 12 dicembre, ore 15: Cagliari-Venezia (DAZN)

    Sabato 12 dicembre ore 18: Lecce-Sassuolo (DAZN)

    Sabato 12 dicembre, ore 20.45: Como-Bologna (DAZN/Sky)

    Domenica 13 dicembre, ore 12.30: Lazio-Roma (DAZN)

    Domenica 13 dicembre, ore 15: Inter-Torino (DAZN)

    Domenica 13 dicembre, ore 18: Parma-Fiorentina (DAZN/Sky)

    Domenica 13 dicembre, ore 20.45: Napoli-Milan (DAZN)

    Lunedì 14 dicembre, ore 18.30: Atalanta-Genoa (DAZN)

    Lunedì 14 dicembre, ore 20.45: Juventus-Monza (DAZN/Sky)

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  • SERIE A, GIORNATA 16

    Venerdì 18 dicembre, ore 18.30: Frosinone-Lazio (DAZN/Sky)

    Venerdì 18 dicembre, ore 20.45: Lecce-Inter (DAZN)

    Sabato 19 dicembre, ore 15: Sassuolo-Parma (DAZN)

    Sabato 19 dicembre, ore 18: Milan-Como (DAZN)

    Sabato 19 dicembre, ore 20.45: Roma-Juventus (DAZN/Sky)

    Domenica 20 dicembre, ore 12.30: Fiorentina-Bologna (DAZN(

    Domenica 20 dicembre, ore 15: Torino-Cagliari (DAZN)

    Domenica 20 dicembre, ore 15: Venezia-Monza (DAZN)

    Domenica 20 dicembre, ore 18: Genoa-Udinese (DAZN/Sky)

    Domenica 20 dicembre, ore 20.45: Atalanta-Napoli (DAZN)

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  • SERIE A, GIORNATA 17

    Sabato 2 gennaio, ore 12.30: Cagliari-Genoa (DAZN)

    Sabato 2 gennaio, ore 15: Fiorentina-Lazio (DAZN)

    Sabato 2 gennaio, ore 15: Torino-Venezia (DAZN/Sky)

    Sabato 2 gennaio, ore 18: Roma-Frosinone (DAZN)

    Sabato 2 gennaio: ore 20.45: Monza-Milan (DAZN/Sky)

    Domenica 3 gennaio, ore 12.30: Inter-Sassuolo (DAZN)

    Domenica 3 gennaio, ore 15: Como-Lecce (DAZN)

    Domenica 3 gennaio, ore 15: Udinese-Atalanta (DAZN)

    Domenica 3 gennaio, ore 18: Parma-Napoli (DAZN/Sky)

    Domenica 3 gennaio, ore 20.45: Bologna-Juventus (DAZN)

  • SERIE A, GIORNATA 18

    Martedì 5 gennaio, ore 18.30: Genoa-Monza (DAZN)

    Martedì 5 gennaio, ore 18.30: Venezia-Roma (DAZN/Sky)

    Martedì 5 gennaio, ore 20.45: Milan-Fiorentina (DAZN/Sky)

    Mercoledì 6 gennaio, ore 12.30: Juventus-Torino (DAZN)

    Mercoledì 6 gennaio, ore 15: Frosinone-Bologna (DAZN/Sky)

    Mercoledì 6 gennaio, ore 15 : Lecce-Parma (DAZN)

    Mercoledì 6 gennaio, ore 18: Atalanta-Como (DAZN)

    Mercoledì 6 gennaio, ore 20.45: Lazio-Inter (DAZN)

    Giovedì 7 gennaio, ore 18.30: Sassuolo-Udinese (DAZN)

    Giovedì 7 gennaio, ore 20.45: Napoli-Cagliari (DAZN)

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  • SERIE A, GIORNATA 19

    Sabato 9 gennaio, ore 15: Monza-Frosinone (DAZN)

    Sabato 9 gennaio, ore 18: Roma-Milan (DAZN)

    Sabato 9 gennaio, ore 20.45: Bologna-Genoa (DAZN/Sky)

    Domenica 10 gennaio, ore 12.30: Como-Lazio (DAZN)

    Domenica 10 gennaio, ore 15: Fiorentina-Lecce (DAZN)

    Domenica 10 gennaio, ore 15: Parma-Venezia (DAZN)

    Domenica 10 gennaio, ore 18: Torino-Atalanta (DAZN/Sky)

    Domenica 10 gennaio, ore 20.45: Inter-Juventus (DAZN)

    Lunedì 11 gennaio, ore 18.30: Cagliari-Sassuolo (DAZN)

    Lunedì 11 gennaio, ore 20.45: Udinese-Napoli (DAZN/Sky)