Anticipi e posticipi Serie A dalla 13ª alla 19ª giornata: quando si giocano Inter-Juventus, Lazio-Roma, Roma-Juventus e Napoli-Milan, calendario, date e orari

Tutti gli orari e le date delle partite dalla giornata 13 alla giornata 19 della Serie A.
Anticipi, posticipi e quando si giocano i big match.
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Tutti gli orari e le date delle partite dalla giornata 13 alla giornata 19 della Serie A.
Anticipi, posticipi e quando si giocano i big match.
Venerdì 27 novembre, ore 20.45: Venezia-Bologna (DAZN/Sky)
Sabato 28 novembre, ore 15: Fiorentina-Parma (DAZN)
Sabato 28 novembre, ore 18: Torino-Lazio (DAZN)
Sabato 28 novembre, ore 20.45: Inter-Genoa (DAZN/Sky)
Domenica 29 novembre, ore 12.30: Udinese-Fiorentina (DAZN)
Domenica 29 novembre, ore 15: Sassuolo-Napoli (DAZN
Domenica 29 novembre, ore 18: Roma-Monza (DAZN/Sky)
Domenica 29 novembre, ore 20.45: Como-Juventus (DAZN)
Lunedì 30 novembre, ore 18.30: Lecce-Atalanta (DAZN)
Lunedì 30 novembre, ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN)
Venerdì 4 dicembre, ore 20.45: Bologna-Roma (DAZN)
Sabato 5 dicembre, ore 15: Monza-Como (DAZN)
Sabato 5 dicembre, ore 18: Frosinone-Inter (DAZN)
Sabato 5 dicembre, ore 20.45: Napoli-Lecce (DAZN/Sky)
Domenica 6 dicembre, ore 12.30: Genoa-Torino (DAZN)
Domenica 6 dicembre, ore 15: Lazio-Atalanta (DAZN)
Domenica 6 dicembre, ore 18: Juventus-Udinese (DAZN/Sky)
Domenica 6 dicembre, 20.45: Milan-Parma (DAZN)
Lunedì 7 dicembre, ore 18.30: Venezia-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 7 dicembre, ore 20.45: Fiorentina-Cagliari (DAZN/Sky)
Venerdì 11 dicembre, ore 20.45: Udinese-Frosinone (DAZN)
Sabato 12 dicembre, ore 15: Cagliari-Venezia (DAZN)
Sabato 12 dicembre ore 18: Lecce-Sassuolo (DAZN)
Sabato 12 dicembre, ore 20.45: Como-Bologna (DAZN/Sky)
Domenica 13 dicembre, ore 12.30: Lazio-Roma (DAZN)
Domenica 13 dicembre, ore 15: Inter-Torino (DAZN)
Domenica 13 dicembre, ore 18: Parma-Fiorentina (DAZN/Sky)
Domenica 13 dicembre, ore 20.45: Napoli-Milan (DAZN)
Lunedì 14 dicembre, ore 18.30: Atalanta-Genoa (DAZN)
Lunedì 14 dicembre, ore 20.45: Juventus-Monza (DAZN/Sky)
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Venerdì 18 dicembre, ore 18.30: Frosinone-Lazio (DAZN/Sky)
Venerdì 18 dicembre, ore 20.45: Lecce-Inter (DAZN)
Sabato 19 dicembre, ore 15: Sassuolo-Parma (DAZN)
Sabato 19 dicembre, ore 18: Milan-Como (DAZN)
Sabato 19 dicembre, ore 20.45: Roma-Juventus (DAZN/Sky)
Domenica 20 dicembre, ore 12.30: Fiorentina-Bologna (DAZN(
Domenica 20 dicembre, ore 15: Torino-Cagliari (DAZN)
Domenica 20 dicembre, ore 15: Venezia-Monza (DAZN)
Domenica 20 dicembre, ore 18: Genoa-Udinese (DAZN/Sky)
Domenica 20 dicembre, ore 20.45: Atalanta-Napoli (DAZN)
Sabato 2 gennaio, ore 12.30: Cagliari-Genoa (DAZN)
Sabato 2 gennaio, ore 15: Fiorentina-Lazio (DAZN)
Sabato 2 gennaio, ore 15: Torino-Venezia (DAZN/Sky)
Sabato 2 gennaio, ore 18: Roma-Frosinone (DAZN)
Sabato 2 gennaio: ore 20.45: Monza-Milan (DAZN/Sky)
Domenica 3 gennaio, ore 12.30: Inter-Sassuolo (DAZN)
Domenica 3 gennaio, ore 15: Como-Lecce (DAZN)
Domenica 3 gennaio, ore 15: Udinese-Atalanta (DAZN)
Domenica 3 gennaio, ore 18: Parma-Napoli (DAZN/Sky)
Domenica 3 gennaio, ore 20.45: Bologna-Juventus (DAZN)
Martedì 5 gennaio, ore 18.30: Genoa-Monza (DAZN)
Martedì 5 gennaio, ore 18.30: Venezia-Roma (DAZN/Sky)
Martedì 5 gennaio, ore 20.45: Milan-Fiorentina (DAZN/Sky)
Mercoledì 6 gennaio, ore 12.30: Juventus-Torino (DAZN)
Mercoledì 6 gennaio, ore 15: Frosinone-Bologna (DAZN/Sky)
Mercoledì 6 gennaio, ore 15 : Lecce-Parma (DAZN)
Mercoledì 6 gennaio, ore 18: Atalanta-Como (DAZN)
Mercoledì 6 gennaio, ore 20.45: Lazio-Inter (DAZN)
Giovedì 7 gennaio, ore 18.30: Sassuolo-Udinese (DAZN)
Giovedì 7 gennaio, ore 20.45: Napoli-Cagliari (DAZN)
Sabato 9 gennaio, ore 15: Monza-Frosinone (DAZN)
Sabato 9 gennaio, ore 18: Roma-Milan (DAZN)
Sabato 9 gennaio, ore 20.45: Bologna-Genoa (DAZN/Sky)
Domenica 10 gennaio, ore 12.30: Como-Lazio (DAZN)
Domenica 10 gennaio, ore 15: Fiorentina-Lecce (DAZN)
Domenica 10 gennaio, ore 15: Parma-Venezia (DAZN)
Domenica 10 gennaio, ore 18: Torino-Atalanta (DAZN/Sky)
Domenica 10 gennaio, ore 20.45: Inter-Juventus (DAZN)
Lunedì 11 gennaio, ore 18.30: Cagliari-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 11 gennaio, ore 20.45: Udinese-Napoli (DAZN/Sky)