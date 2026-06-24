Anticipi e posticipi Serie A 1ª-5ª giornata: Inter-Monza e Udinese-Como aprono il campionato, Juventus-Milan domenica 6 settembre alle 20:45

La Lega Serie A ha comunicato date e orari ufficiali delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027. Ad aprire il campionato sarà l'Inter Campione in carica, che ospiterà a San Siro il neopromosso Monza: fischio d'inizio fissato alle ore 18:30 di sabato 22 agosto. In contemporanea in campo anche il Como di Fabregas, in trasferta contro l'Udinese.

Alle 20:45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, mentre la Juventus di Spalletti esordirà domenica 23 agosto alle ore 18:30 a Frosinone. Allo stesso orario prevista anche Venezia-Lecce.

Domenica sera fari puntati sul primo Milan di Amorim, che scenderà in campo alle 20:45 a Torino contro i granata, in contemporanea con Atalanta-Sassuolo. Lunedi chiudono il quadro della prima giornata Lazio-Bologna (18:30) e Roma-Fiorentina (20:45).

Alla seconda giornata Milan in campo venerdi 28 agosto contro il Venezia, mentre il big match Napoli-Como si giocherà domenica 30 agosto alle ore 18:00.

Alla terza giornata Inter-Napoli sabato 5 settembre alle ore 18:00 e Juventus-Milan domenica 6 settembre alle 20:45.