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AC Monza v FC Internazionale - Pre-season FriendlyGetty Images Sport
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Anticipi e posticipi Serie A 1ª-5ª giornata: Inter-Monza e Udinese-Como aprono il campionato, Juventus-Milan domenica 6 settembre alle 20:45

Serie A

Ufficializzata la programmazione delle prime 5 giornate di Serie A: la prima del Milan di Amorim sarà domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino, Juventus in campo a Frosinone alle 18:30.

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La Lega Serie A ha comunicato date e orari ufficiali delle prime cinque giornate della Serie A 2026/2027. Ad aprire il campionato sarà l'Inter Campione in carica, che ospiterà a San Siro il neopromosso Monza: fischio d'inizio fissato alle ore 18:30 di sabato 22 agosto. In contemporanea in campo anche il Como di Fabregas, in trasferta contro l'Udinese.

Alle 20:45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, mentre la Juventus di Spalletti esordirà domenica 23 agosto alle ore 18:30 a Frosinone. Allo stesso orario prevista anche Venezia-Lecce.

Domenica sera fari puntati sul primo Milan di Amorim, che scenderà in campo alle 20:45 a Torino contro i granata, in contemporanea con Atalanta-Sassuolo. Lunedi chiudono il quadro della prima giornata Lazio-Bologna (18:30) e Roma-Fiorentina (20:45).

Alla seconda giornata Milan in campo venerdi 28 agosto contro il Venezia, mentre il big match Napoli-Como si giocherà domenica 30 agosto alle ore 18:00.

Alla terza giornata Inter-Napoli sabato 5 settembre alle ore 18:00 e Juventus-Milan domenica 6 settembre alle 20:45.

  • 1ª GIORNATA

    • INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30 - DAZN
    • UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30 - SKY E DAZN
    • GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45 - SKY E DAZN
    • PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45 - DAZN
    • FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30 - DAZN
    • VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30 - DAZN
    • ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45 - DAZN
    • TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45 - SKY E DAZN
    • BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30 - DAZN
    • ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45 - DAZN
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  • 2ª GIORNATA

    • MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45 - DAZN
    • FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30 - DAZN
    • MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30 - DAZN
    • SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30 - DAZN
    • JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45 - DAZN
    • NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30 - DAZN
    • CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45 - SKY E DAZN
    • LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45 - DAZN
    • LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30 - SKY E DAZN
    • ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45 - SKY E DAZN
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  • 3ª GIORNATA

    • GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45 - DAZN
    • FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15 - DAZN
    • INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18 - DAZN
    • ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN
    • FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15 - DAZN
    • PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15 - DAZN
    • BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18 - SKY E DAZN
    • JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45 - DAZN
    • CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30 - DAZN
    • UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN

  • 4ª GIORNATA

    • VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45 - DAZN
    • GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15 - DAZN
    • LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18 - DAZN
    • ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN
    • TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30 - DAZN
    • COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15 - DAZN
    • LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15 - DAZN
    • NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18 - SKY E DAZN
    • LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45 - DAZN
    • INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN

    (**)

    Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45.

    Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.

    (***)

    • Se il Como dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Como-Parma lunedì 14/9 alle 18.30, Napoli-Bologna e Torino-Roma invariate
    • Se il Napoli dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Napoli-Bologna lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma domenica 13/9 alle 12.30, Torino-Roma domenica 13/9 alle 18
    • Se la Roma dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Torino-Roma lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma 13/9 alle 12.30, Napoli-Bologna invariata


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  • 5ª GIORNATA

    • MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN
    • BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15 - DAZN
    • UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15 - DAZN
    • ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18 - DAZN
    • VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45 - SKY E DAZN
    • FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30 - DAZN
    • FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15 - DAZN
    • PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15 - DAZN
    • JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18 - SKY E DAZN
    • MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45 - DAZN