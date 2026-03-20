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20251006-juventus-milan(C)Getty Images
Claudio D'Amato

Anticipi e posticipi di Serie A dalla 32ª alla 34ª giornata: Milan-Juventus domenica 26 aprile alle 20:45

Ufficiale il programma di anticipi e posticipi di A dalla 32ª alla 34ª giornata: Como-Inter il 12 aprile alle 20:45, Napoli-Lazio il 18 aprile alle 18, Milan-Juventus il 26 in serale.

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Dalla data di Milan-Juventus a quelle di altre sfide di rilievo, come Como-Inter e Napoli-Lazio.

La Lega ha ufficializzato il calendario della 32ª, 33ª e 34ª giornata di Serie A, stabilendo anticipi e posticipi di ciascuno dei turni in questione previsti dopo Pasqua.

A spiccare è il big match di San Siro tra rossoneri e bianconeri, in programma domenica 26 aprile alle 20:45. Prima di Milan-Juve, però, il menù prevede anche gli incroci tra le squadre di Fabregas e Chivu (domenica 12 aprile alle 20:45) ed il nuovo ritorno di Maurizio Sarri da ex sotto al Vesuvio, che andrà in scena sabato 18 aprile alle 18.

Di seguito, ecco il programma completo degli anticipi e dei posticipi che vanno dalla 32ª alla 34ª di A.

  • 32ª GIORNATA

    • Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)
    • Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)
    • Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18 (DAZN)
    • Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30 (DAZN)
    • Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15 (DAZN)
    • Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
    • Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45 (DAZN)
    • Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45 (DAZN)
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  • 33ª GIORNATA

    • Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30 (DAZN)
    • Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 (DAZN)
    • Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 (DAZN)
    • Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30 (DAZN)
    • Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 (DAZN)
    • Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
    • Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45 (DAZN)
    • Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45 (DAZN)
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  • 34ª GIORNATA

    • Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45 (DAZN)
    • Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15 (DAZN)
    • Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18 (DAZN)
    • Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
    • Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30 (DAZN)
    • Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15 (DAZN)
    • Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
    • Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45 (DAZN)
    • Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30 (DAZN)
    • Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY) 