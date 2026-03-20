Anticipi e posticipi di Serie A dalla 32ª alla 34ª giornata: Milan-Juventus domenica 26 aprile alle 20:45

Dalla data di Milan-Juventus a quelle di altre sfide di rilievo, come Como-Inter e Napoli-Lazio.

La Lega ha ufficializzato il calendario della 32ª, 33ª e 34ª giornata di Serie A, stabilendo anticipi e posticipi di ciascuno dei turni in questione previsti dopo Pasqua.

A spiccare è il big match di San Siro tra rossoneri e bianconeri, in programma domenica 26 aprile alle 20:45. Prima di Milan-Juve, però, il menù prevede anche gli incroci tra le squadre di Fabregas e Chivu (domenica 12 aprile alle 20:45) ed il nuovo ritorno di Maurizio Sarri da ex sotto al Vesuvio, che andrà in scena sabato 18 aprile alle 18.

Di seguito, ecco il programma completo degli anticipi e dei posticipi che vanno dalla 32ª alla 34ª di A.