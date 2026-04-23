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Zaccagni AkanjiGetty Images
Andrea Ajello

Anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A: Lazio-Inter sabato alle 18, Milan-Atalanta si gioca domenica sera

Serie A

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario della 36esima giornata di campionato: date e orari, il programma.

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Rush finale in Serie A con ancora da giocarsi poche giornate prima della fine del campionato. La Lega ha annunciato il programma della 36ª giornata comunicando data e orari delle dieci partite.


Tra le sfide in programma nella terz'ultima giornata di Serie A, spunta Lazio-Inter, che pochi giorni dopo si ritroveranno per la finale di Coppa Italia. Ma anche il match tra Milan e Atalanta, due squadre che si stanno contendendo la qualificazione alle coppe europee.


Di seguito gli anticipi e posticipi della trentaseiesima giornata.

  • DATA E ORARIO LAZIO-INTER

    Il match tra Lazio ed Inter, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e antipasto poi della finale di Coppa Italia si disputa sabato 9 maggio alle ore 18.

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  • DATA E ORARIO MILAN-ATALANTA

    Il Milan ospita l'Atalanta nella terz'ultima giornata di campionato: il match è stato programmato per domenica 10 maggio alle ore 20.45.

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  • IL PROGRAMMA DELLA 36ª GIORNATA

    08/05/2026 Venerdì20.45 Torino - Sassuolo
    09/05/2026 Sabato15.00 Cagliari - Udinese
    09/05/2026 Sabato18.00 Lazio - Inter
    09/05/2026 Sabato20.45 Lecce - Juventus
    10/05/2026 Domenica12.30 Verona - Como
    10/05/2026 Domenica15.00 Cremonese - Pisa
    10/05/2026 Domenica15.00 Fiorentina - Genoa
    10/05/2026 Domenica18.00 Parma - Roma
    10/05/2026 Domenica20.45 Milan - Atalanta
    11/05/2026 Lunedì20.45 Napoli - Bologna