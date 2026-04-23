Anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A: Lazio-Inter sabato alle 18, Milan-Atalanta si gioca domenica sera

Rush finale in Serie A con ancora da giocarsi poche giornate prima della fine del campionato. La Lega ha annunciato il programma della 36ª giornata comunicando data e orari delle dieci partite.
Tra le sfide in programma nella terz'ultima giornata di Serie A, spunta Lazio-Inter, che pochi giorni dopo si ritroveranno per la finale di Coppa Italia. Ma anche il match tra Milan e Atalanta, due squadre che si stanno contendendo la qualificazione alle coppe europee.
Di seguito gli anticipi e posticipi della trentaseiesima giornata.