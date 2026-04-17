Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18, Inter, Juve e Milan in campo la domenica

Il turno di Serie A, previsto nel weekend del 1º maggio, è stato definito.

Lo ha ufficializzato la Lega, svelando le date delle partite valevoli per la 35ª giornata spalmate - come di consueto - su anticipi e posticipi.

La sfida di maggior appeal è Como-Napoli, programmata sabato 2 maggio alle ore 18, ma il piatto forte riguardante le big è previsto comunque domenica: Milan in casa del Sassuolo domenica 3 alle ore 15, Juve allo Stadium col Verona alle 18 e Inter a San Siro contro il Parma alle 20:45.

A chiudere lo spezzatino, lunedì 4 maggio alle 20:45, sarà Roma-Fiorentina.