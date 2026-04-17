Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Giovane Napoli Como Coppa ItaliaGetty
Claudio D'Amato

Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18, Inter, Juve e Milan in campo la domenica

Serie A

Svelato il programma della 35ª giornata di Serie A: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18, mentre domenica in campo il Milan in casa del Sassuolo (alle 15), la Juve col Verona (ore 18) e l'Inter a San Siro contro il Parma (20:45). Il monday night sarà Roma-Fiorentina.

Pubblicità

Il turno di Serie A, previsto nel weekend del 1º maggio, è stato definito.

Lo ha ufficializzato la Lega, svelando le date delle partite valevoli per la 35ª giornata spalmate - come di consueto - su anticipi e posticipi.

La sfida di maggior appeal è Como-Napoli, programmata sabato 2 maggio alle ore 18, ma il piatto forte riguardante le big è previsto comunque domenica: Milan in casa del Sassuolo domenica 3 alle ore 15, Juve allo Stadium col Verona alle 18 e Inter a San Siro contro il Parma alle 20:45.

A chiudere lo spezzatino, lunedì 4 maggio alle 20:45, sarà Roma-Fiorentina.

  • ANTICIPI E POSTICIPI DELLA 35ª GIORNATA

    Pisa-Lecce venerdì 1º maggio ore 20:45 (DAZN)

    Udinese-Torino sabato 2 maggio ore 15 (DAZN)

    Como-Napoli sabato 2 maggio ore 18 (DAZN)

    Atalanta-Genoa sabato 2 maggio ore 20:45 (DAZN/SKY)

    Bologna-Cagliari domenica 3 maggio ore 12:30 (DAZN)

    Sassuolo-Milan domenica 3 maggio ore 15 (DAZN)

    Juventus-Verona domenica 3 maggio ore 18 (DAZN/SKY)

    Inter-Parma domenica 3 maggio ore 20:45 (DAZN)

    Cremonese-Lazio lunedì 4 maggio ore 18:30 (DAZN)

    Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio ore 20:45 (DAZN/SKY)


    • Pubblicità