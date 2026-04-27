ANSA - Inchiesta arbitri, cinque indagati noti ma gli iscritti sarebbero di più: Rocchi e Gervasoni convocati il 30 aprile tra tensioni in Procura

Daniele Paterna era stato convocato inizialmente come testimone sulla vicenda di Udinese-Parma, ma il verbale venne sospeso e la sua posizione trasformata in quella di indagato per false informazioni al pm.

Nella ricostruzione, durante l’azione del rigore assegnato ai friulani, Paterna avrebbe prima mostrato esitazione e poi, dopo essersi voltato verso l’esterno della sala Var, richiamato l’arbitro all’on field review.

Luigi Nasca risulta coinvolto per il suo ruolo di Var sia in Salernitana-Modena sia in Inter-Verona. In quest’ultima partita non avrebbe richiamato l’arbitro al monitor per rivedere il contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda.

Rodolfo Di Vuolo, Avar nella stessa Inter-Verona, è anch’egli iscritto nel registro. Secondo quanto riferito da ANSA, il suo legale ha ricordato l’apertura di un fascicolo due anni fa, sostenendo che la vicenda sarebbe destinata all’archiviazione.