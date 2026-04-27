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Gianluca Rocchi mobileGetty Images
Alessandro De Felice

ANSA - Inchiesta arbitri, cinque indagati noti ma gli iscritti sarebbero di più: Rocchi e Gervasoni convocati il 30 aprile tra tensioni in Procura

Serie A

Secondo quanto riferisce l'ANSA i nomi noti sono cinque, ma gli indagati sarebbero di più: Rocchi e Gervasoni convocati il 30 aprile.

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L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si allarga oltre i cinque nomi finora emersi pubblicamente. 

Secondo quanto riferisce l’ANSA, gli indagati noti sono al momento cinque, ma il numero complessivo delle persone iscritte nel registro sarebbe superiore, anche perché alcune contestazioni di frode sportiva vengono formulate in concorso con “più persone”. 

Il fascicolo, coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e affidato al Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ruota attorno a presunte irregolarità nelle designazioni e nella gestione del Var.

Intanto, negli uffici giudiziari milanesi si registrerebbe un clima di tensione legato alla conduzione dell’indagine, mentre dal 25 aprile non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale, giorno in cui sono stati notificati gli inviti a comparire a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

  • I CINQUE NOMI DEGLI INDAGATI

    Secondo l’ANSA, risultano indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi. 

    Nello stesso fascicolo compaiono anche gli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. 

    Il quinto nome è Daniele Paterna, la cui posizione riguarda invece l’ipotesi di false informazioni rese al pubblico ministero.

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  • LE CONTESTAZIONI A ROCCHI

    Le accuse più articolate riguardano Rocchi. Al designatore vengono contestate tre ipotesi di frode sportiva. 

    La prima è legata al presunto condizionamento attraverso “bussate” alla sala Var durante Udinese-Parma. 

    La seconda riguarda una presunta designazione arbitrale favorevole all’Inter per la trasferta di Bologna del 20 aprile 2025. 

    La terza ipotesi sostiene che si sarebbe attivato per evitare che Daniele Doveri, ritenuto “poco gradito” ai nerazzurri, dirigesse la squadra nel finale di campionato e in un’eventuale finale di Coppa Italia. 

    Per queste ultime due contestazioni viene ipotizzato un accordo allo stadio San Siro il 2 aprile 2025 con “più persone”.

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  • L'INTER È INDAGATA?

    La società Inter e i dirigenti nerazzurri non sono indagati nell'inchiesta sul calcio. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, il club meneghino non è coinvolto nell'inchiesta legata agli arbitri e al designatore Gianluca Rocchi. 

    A riferirlo è l'agenzia AGI. 

  • FILONE GERVASONI E CASO SALERNITANA-MODENA

    Andrea Gervasoni, riferisce Calcio e Finanza, è indagato in relazione alla gara Salernitana-Modena. L’episodio contestato riguarda un calcio di rigore inizialmente concesso agli emiliani e successivamente revocato dopo l’intervento della sala Var. 

    In quella partita Luigi Nasca ricopriva il ruolo di Var, lo stesso incarico svolto anche nella sfida Inter-Verona, altro match finito sotto la lente degli investigatori.

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  • PATERNA, NASCA E DI VUOLO

    Daniele Paterna era stato convocato inizialmente come testimone sulla vicenda di Udinese-Parma, ma il verbale venne sospeso e la sua posizione trasformata in quella di indagato per false informazioni al pm. 

    Nella ricostruzione, durante l’azione del rigore assegnato ai friulani, Paterna avrebbe prima mostrato esitazione e poi, dopo essersi voltato verso l’esterno della sala Var, richiamato l’arbitro all’on field review.

    Luigi Nasca risulta coinvolto per il suo ruolo di Var sia in Salernitana-Modena sia in Inter-Verona. In quest’ultima partita non avrebbe richiamato l’arbitro al monitor per rivedere il contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda.

    Rodolfo Di Vuolo, Avar nella stessa Inter-Verona, è anch’egli iscritto nel registro. Secondo quanto riferito da ANSA, il suo legale ha ricordato l’apertura di un fascicolo due anni fa, sostenendo che la vicenda sarebbe destinata all’archiviazione.

  • LE PROSSIME TAPPE DELL’INDAGINE

    Il fascicolo, scrive Calcio e Finanza, potrebbe aver preso forma anche dopo una denuncia presentata nel 2024 dall’avvocato veronese Michele Croce, tifoso gialloblù, in seguito all’episodio Bastoni-Duda di Inter-Verona. 

    Nell’inchiesta è confluito inoltre l’esposto dell’ex assistente arbitrale di Serie A Domenico Rocca, ascoltato come testimone dal pm lo scorso luglio.

    Secondo ANSA, il prossimo passaggio chiave è fissato per giovedì 30 aprile, quando Rocchi e Gervasoni sono stati convocati dai magistrati per essere ascoltati, anche se non è certo che si presentino.

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