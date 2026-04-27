ANSA - Inchiesta arbitri, cinque indagati noti ma gli iscritti sarebbero di più: Rocchi e Gervasoni convocati il 30 aprile tra tensioni in Procura

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si allarga oltre i cinque nomi finora emersi pubblicamente.
Secondo quanto riferisce l’ANSA, gli indagati noti sono al momento cinque, ma il numero complessivo delle persone iscritte nel registro sarebbe superiore, anche perché alcune contestazioni di frode sportiva vengono formulate in concorso con “più persone”.
Il fascicolo, coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e affidato al Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ruota attorno a presunte irregolarità nelle designazioni e nella gestione del Var.
Intanto, negli uffici giudiziari milanesi si registrerebbe un clima di tensione legato alla conduzione dell’indagine, mentre dal 25 aprile non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale, giorno in cui sono stati notificati gli inviti a comparire a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.