Anjorin ricorda il momento più duro della carriera: "Il peggiore a livello di salute mentale, la mia testa era andata"

Il centrocampista dell'Empoli ripensa alla serie di infortuni che in passato ne ha frenato l'ascesa: "Nessuno poteva parlarmi né fare nulla".

Ha battuto la Roma, ha fermato Juventus e Fiorentina, ha sognato in grande all'Olimpico contro la Lazio, e soprattutto ha 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: nel podio delle sorprese del campionato, dopo 16 giornate dall'inizio, l'Empoli trova spazio di diritto.

Uno degli elementi cardine della squadra di Roberto D'Aversa è Tino Anjorin, mezzala inglese di 23 anni che nelle precedenti tre stagioni il Chelsea, proprietario del suo cartellino, aveva prestato un po' a chiunque: alla Lokomotiv Mosca, all'Huddersfield, al Portsmouth. Il tutto prima di lasciar andare il suo contratto in scadenza a fine giugno.

Arrivato a parametro zero alla fine del mercato estivo, Anjorin è stato la sorpresa nella sorpresa. Perché, in fondo, in pochi in Italia lo conoscevano. Ma anche per tutto quel che il centrocampista azzurro ha passato negli ultimi anni a livello di infortuni, come da lui stesso raccontato in un'intervista alla BBC.