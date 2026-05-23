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Anguissa NapoliGetty Images
Alessandro De Felice

Anguissa può lasciare il Napoli, da leader dello scudetto a riserva di lusso: rinnovo congelato e possibile addio in estate

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Il centrocampista camerunese, simbolo degli ultimi scudetti azzurri, ha perso centralità dopo gli infortuni: rinnovo congelato e sirene dalla Turchia, il futuro è in bilico.

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Fino a pochi mesi fa André-Frank Zambo Anguissa era considerato uno degli intoccabili del Napoli. Un leader silenzioso, il motore fisico e tecnico del centrocampo azzurro, capace di garantire equilibrio, strappi, inserimenti e gol pesanti.

Oggi, invece, il camerunese si ritrova improvvisamente ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Una trasformazione inattesa, figlia soprattutto di una stagione spezzata dagli infortuni e di un recupero mai davvero completato.

Da insostituibile a possibile sacrificato del mercato estivo: la parabola che sta vivendo uno dei protagonisti degli ultimi due scudetti azzurri.

Il centrocampista è ormai uno dei nomi più caldi sul fronte uscite, anche perché il Napoli, forte della qualificazione alla prossima ChampionsLeague, vuole sì investire sul mercato ma prima dovrà alleggerire il monte ingaggi e rimodellare la rosa. E in questo scenario il futuro di Anguissa appare tutt’altro che certo.

  • GLI INFORTUNI CHE HANNO CAMBIATO LA STAGIONE

    La stagione di Anguissa si è letteralmente divisa in due tronconi. Nella prima parte il centrocampista aveva confermato il suo peso specifico nel sistema Napoli, iniziando l’annata con numeri importanti: quattro goal e un assist nelle prime nove giornate. Prestazioni che avevano ribadito quanto il camerunese fosse centrale negli equilibri della squadra.

    Poi è arrivata la svolta negativa. Dopo la sosta di novembre e l’infortunio accusato con il Camerun, Anguissa ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema serio che lo ha costretto a fermarsi a lungo e che gli ha fatto saltare anche la Coppa d’Africa. Quando il rientro sembrava ormai imminente, è sopraggiunto anche un fastidioso problema alla schiena che ha ulteriormente ritardato il recupero.

    Alla fine il bilancio è stato pesantissimo: ventiquattro partite saltate complessivamente, tra campionato e coppe. Una lunga assenza che ha inevitabilmente cambiato le gerarchie del centrocampo azzurro.

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  • IL NAPOLI SENZA ANGUISSA

    Il vero problema per il camerunese, però, è nato al momento del rientro. Perché nel frattempo Antonio Conte aveva trovato nuovi equilibri e nuove certezze. Dal ritorno in campo dello scorso marzo, Anguissa non è più riuscito a ritagliarsi il vecchio ruolo da protagonista.

    I numeri raccontano chiaramente il suo ridimensionamento: una sola presenza - a gara in corso - nelle ultime quattro e tre panchine per novanta minuti. Una situazione inedita per un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato un totem della squadra.

    Conte, infatti, sembra aver trovato maggiore fluidità offensiva con un centrocampo diverso e con nuove soluzioni tattiche. L’equilibrio trovato con gli altri interpreti hanno ridotto progressivamente lo spazio per Anguissa.

    Anche le ultime prestazioni del camerunese, giudicate non particolarmente brillanti, hanno contribuito a rafforzare le scelte del tecnico salentino.

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  • RINNOVO CONGELATO E FUTURO INCERTO

    A rendere ancora più delicata la situazione c’è il capitolo contrattuale. Anguissa è formalmente legato al Napoli fino al 2027 grazie all’opzione unilaterale esercitata dal club azzurro per il prolungamento automatico di un anno. Ma prima degli infortuni era in corso un dialogo per estendere ulteriormente l’accordo fino al 2029.

    Trattativa che oggi risulta completamente congelata. Il rinnovo è finito in stand-by e questa frenata alimenta inevitabilmente le voci di mercato. Anche perché il giocatore starebbe riflettendo seriamente sul proprio futuro dopo cinque stagioni vissute all’ombra del Vesuvio.

    Il Napoli considera fondamentale ridurre il monte ingaggi e monetizzare da alcune cessioni importanti. In questo contesto Anguissa rappresenta un profilo appetibile sia dal punto di vista tecnico sia economico.

  • DALLA TURCHIA AL MONACO: DOVE PUÒ ANDARE ANGUISSA

    Le attenzioni attorno al centrocampista non mancano. il Besiktas avrebbe già mosso passi concreti presentando un’offerta da circa 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

    Il Napoli, però, continua a chiedere almeno 20 milioni, valutazione che il club azzurro ritiene congrua per un calciatore della sua esperienza internazionale.

    La distanza economica, comunque, non viene considerata incolmabile e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Sempre dalla Turchia resterebbe vigile anche il Galatasaray, club che potrebbe rappresentare una destinazione concreta, soprattutto considerando il possibile asse con Victor Osimhen.

    Non solo Super Lig, però. Negli ultimi mesi il nome di Anguissa è stato accostato anche al Monaco, segnale di come il profilo del camerunese continui ad avere estimatori importanti nonostante una stagione complicata.


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  • LA CHAMPIONS CAMBIA I PIANI

    La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta uno snodo decisivo per il mercato del Napoli. Gli introiti europei garantiranno nuove risorse economiche al club, ma prima degli investimenti servirà intervenire sulle uscite.

    Il caso Anguissa, in questo senso, appare emblematico. Il Napoli si trova davanti a una scelta delicata: puntare sul recupero definitivo di uno dei leader degli ultimi anni oppure aprire un nuovo ciclo tecnico sacrificando uno dei protagonisti dello scudetto.

    Molto dipenderà anche dalle ultime settimane di stagione e dalle valutazioni definitive di Conte. Perché se è vero che il camerunese sembra oggi aver perso il posto, è altrettanto vero che il suo peso specifico nello spogliatoio e nella recente storia azzurra resta enorme.

    Ecco perché, nonostante il presente racconti una faccia triste del Napoli da Champions, il futuro di Anguissa rimane ancora tutto da scrivere.

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