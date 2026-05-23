Anguissa può lasciare il Napoli, da leader dello scudetto a riserva di lusso: rinnovo congelato e possibile addio in estate

Fino a pochi mesi fa André-Frank Zambo Anguissa era considerato uno degli intoccabili del Napoli. Un leader silenzioso, il motore fisico e tecnico del centrocampo azzurro, capace di garantire equilibrio, strappi, inserimenti e gol pesanti.
Oggi, invece, il camerunese si ritrova improvvisamente ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Una trasformazione inattesa, figlia soprattutto di una stagione spezzata dagli infortuni e di un recupero mai davvero completato.
Da insostituibile a possibile sacrificato del mercato estivo: la parabola che sta vivendo uno dei protagonisti degli ultimi due scudetti azzurri.
Il centrocampista è ormai uno dei nomi più caldi sul fronte uscite, anche perché il Napoli, forte della qualificazione alla prossima ChampionsLeague, vuole sì investire sul mercato ma prima dovrà alleggerire il monte ingaggi e rimodellare la rosa. E in questo scenario il futuro di Anguissa appare tutt’altro che certo.