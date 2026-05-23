Anguissa può lasciare il Napoli, da leader dello scudetto a riserva di lusso: rinnovo congelato e possibile addio in estate

La stagione di Anguissa si è letteralmente divisa in due tronconi. Nella prima parte il centrocampista aveva confermato il suo peso specifico nel sistema Napoli, iniziando l’annata con numeri importanti: quattro goal e un assist nelle prime nove giornate. Prestazioni che avevano ribadito quanto il camerunese fosse centrale negli equilibri della squadra.

Poi è arrivata la svolta negativa. Dopo la sosta di novembre e l’infortunio accusato con il Camerun, Anguissa ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema serio che lo ha costretto a fermarsi a lungo e che gli ha fatto saltare anche la Coppa d’Africa. Quando il rientro sembrava ormai imminente, è sopraggiunto anche un fastidioso problema alla schiena che ha ulteriormente ritardato il recupero.

Alla fine il bilancio è stato pesantissimo: ventiquattro partite saltate complessivamente, tra campionato e coppe. Una lunga assenza che ha inevitabilmente cambiato le gerarchie del centrocampo azzurro.