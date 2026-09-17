Anguissa al Napoli rischia di diventare un caso: le ultime verso la Fiorentina, il rinnovo mai firmato e la possibile cessione a gennaio

Secondo quanto ricostruisce Il Mattino, un nodo fondamentale della questione è rappresentato dalle richieste di Anguissa, che oggi percepisce 3,6 milioni di euro netti a stagione e ne vorrebbe 6 per prolungare il suo matrimonio col Napoli. Richiesta che ha irrigidito il club di Aurelio De Laurentiis, consapevole del fatto che dalla Turchia, dall'Arabia Saudita e da altri campionati economicamente importanti ci sono state già manifestazioni di interesse per il camerunese. Che ad oggi è più vicino ad una separazione a costo zero al termine di questa stagione o addirittura già a gennaio.