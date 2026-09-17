Dopo il successo scaccia-crisi contro il Bologna, prima della lunga sosta per le nazionali, il Napoli di Massimiliano Allegri va a caccia di conferme nell'insidiosa trasferta di Firenze di domenica. Un appuntamento al quale rischia di non prendere parte Frank Anguissa che, dopo aver saltato per infortunio le due ultime gare, non è ancora certo di recuperare in tempo utile per il match del “Franchi”. La prospettiva di poter utilizzare le prossime tre settimane per ritrovare la migliore condizione, complice la recente decisione di abbandonare la nazionale del Camerun, può essere un fattore.
Anguissa al Napoli rischia di diventare un caso: le ultime verso la Fiorentina, il rinnovo mai firmato e la possibile cessione a gennaio
STALLO
L'ultima apparizione in campo di Anguissa risale alla partita contro l'Inter dello scorso 5 settembre, nella quale il classe '95 ha sprecato una clamorosa occasione nel finale per regalare il successo al Napoli, poi battuto in rimonta per 3-2 dai nerazzurri. Un episodio sfortunato che si inserisce in un momento non facile per il calciatore a 360°. Da settimane infatti tiene banco la questione legata alla permanenza o meno di Anguissa a Napoli a 6 anni di distanza dal suo sbarco dal Fulham. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2027 e la trattativa per il prolungamento è entrata in fase di stallo. Tanto da non escludere sorprese in vista della riapertura del mercato a gennaio.
CHI LO VUOLE
Secondo quanto ricostruisce Il Mattino, un nodo fondamentale della questione è rappresentato dalle richieste di Anguissa, che oggi percepisce 3,6 milioni di euro netti a stagione e ne vorrebbe 6 per prolungare il suo matrimonio col Napoli. Richiesta che ha irrigidito il club di Aurelio De Laurentiis, consapevole del fatto che dalla Turchia, dall'Arabia Saudita e da altri campionati economicamente importanti ci sono state già manifestazioni di interesse per il camerunese. Che ad oggi è più vicino ad una separazione a costo zero al termine di questa stagione o addirittura già a gennaio.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.