Angelino-Roma, è finita: due anni fa era stato tra i migliori, ora l'addio in sordina dopo tanta sfortuna

José Angelino sta per lasciare la Roma. Ed è un addio che non dovrebbe passare in sordina: eppure è esattamente quel che sta accadendo, dentro e fuori la Capitale.
Il suo ritorno in Spagna per indossare la casacca del Deportivo La Coruna, club con un passato glorioso alle spalle appena tornato in Liga, è praticamente cosa fatta: questione di giorni, forse di ore, e si concretizzerà.
Sta così per chiudersi un rapporto - quello tra Angelino e la Roma, appunto - a due facce: cominciato alla grande, finito male. Ma non certo per colpa del calciatore.
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