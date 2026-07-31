Angelino-Roma, è finita: due anni fa era stato tra i migliori, ora l'addio in sordina dopo tanta sfortuna

Angelino è già sceso in campo in questo precampionato: ha disputato una mezz'ora circa contro il Cannes, nell'amichevole che ha visto la Roma farsi clamorosamente rimontare dal 3-0 al 3-3. Di fatto, è uno spezzone di partita che coincide con il suo (triste) addio.

L'ex City ha scelto il Deportivo, e non è un caso: è nato proprio in Galizia, regione autonoma di cui fa parte La Coruna. E nel Depor ha già giocato, anche se mai a livello di prima squadra: solo nelle giovanili, dal 2007 al 2013, prima di essere portato giovanissimo in Inghilterra dal Manchester City.

Stavolta Angelino torna a La Coruna per rimanervi. Nella speranza che l'aria di casa sia benefica nella sua operazione rinascita. E pazienza se non è più il Super Depor di tanti anni fa, quello che dominava contro Juventus e Milan: in questi casi è necessario accontentarsi.