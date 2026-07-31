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Angelino RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Angelino-Roma, è finita: due anni fa era stato tra i migliori, ora l'addio in sordina dopo tanta sfortuna

Calciomercato
Serie A
Roma

L'esterno spagnolo non è stato convocato da Gasperini per il ritiro in Galles e sta per passare al Deportivo La Coruna: si chiude così un rapporto a due facce.

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José Angelino sta per lasciare la Roma. Ed è un addio che non dovrebbe passare in sordina: eppure è esattamente quel che sta accadendo, dentro e fuori la Capitale.

Il suo ritorno in Spagna per indossare la casacca del Deportivo La Coruna, club con un passato glorioso alle spalle appena tornato in Liga, è praticamente cosa fatta: questione di giorni, forse di ore, e si concretizzerà.

Sta così per chiudersi un rapporto - quello tra Angelino e la Roma, appunto - a due facce: cominciato alla grande, finito male. Ma non certo per colpa del calciatore.


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  • NON CONVOCATO PER IL GALLES

    Angelino, intanto, non è stato convocato per il ritiro della Roma in Galles. Lì la squadra di Gian Piero Gasperini sfiderà il Newport County e poi il Cardiff, altre due amichevoli di avvicinamento al prossimo campionato.

    Nell'elenco compare anche il nome di Santiago Castro, l'ultimo arrivato; non quello di Angelino. Segno che la storia è davvero arrivata al suo ultimo capitolo.

    Questa, per la cronaca, è la lista dei convocati di Gasperini:

    Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

    Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi;

    Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah;

    Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz.

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  • LA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE

    Perché l'addio di Angelino non dovrebbe passare così in sordina? Perché in troppi hanno dimenticato quel che l'ex giocatore di Lipsia, Galatasaray e Manchester City ha fatto nel 2024/2025.

    Stagione travagliatissima, quella. Iniziata con Daniele De Rossi in panchina, proseguita con il contestatissimo esonero dell'ex centrocampista e l'arrivo al suo posto di Ivan Juric, conclusa con Claudio Ranieri e con una fenomenale rimonta che ha portato i giallorossi a un passo dalla Champions League.

    Angelino ha giocato 38 partite su 38. Ha collezionato 3179 minuti complessivi recuperi esclusi, nettamente il minutaggio più corposo della propria carriera. In una parola: imprescindibile per tutti e tre gli allenatori. Tra discese, aiuti difensivi, assist e cross si è contraddistinto come uno dei migliori della rosa giallorossa.

    4 i goal segnati dallo spagnolo in quell'annata, comprendendo anche Coppa Italia ed Europa League. Più 6 assist. Sembrava l'inizio di un rapporto forte, solido, sano. E invece si è poi messa di mezzo la sfortuna.

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  • Angelino RomaGetty

    LA BRONCHITE ASMATICA

    Tutta colpa di quel malanno che ha messo ko Angelino nel settembre di un anno fa. Bronchite asmatica: non esattamente una roba da poco. Tanto da mandare completamente all'aria l'intera sua stagione individuale.

    Debilitato, dimagrito, Angelino ci ha messo mesi per tornare anche solo ad allenarsi a Trigoria. Ci è riuscito, a metà dicembre è tornato in campo raggranellando qualche minuto in casa del Celtic in Europa League. Solo un'illusione: non era più l'Angelino di prima. Tanto da collezionare solo altre tre presenze da lì al termine della stagione.

    Nel frattempo, Gasperini ha imparato a vivere anche senza di lui (e senza il deludente Tsimikas, sua teorica riserva): ha spostato Wesley a sinistra, ha avuto risposte eccellenti dal brasiliano, ha continuato così fino al termine dell'annata. Con Angelino comprimario totale.

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  • ARIA DI CASA

    Angelino è già sceso in campo in questo precampionato: ha disputato una mezz'ora circa contro il Cannes, nell'amichevole che ha visto la Roma farsi clamorosamente rimontare dal 3-0 al 3-3. Di fatto, è uno spezzone di partita che coincide con il suo (triste) addio.

    L'ex City ha scelto il Deportivo, e non è un caso: è nato proprio in Galizia, regione autonoma di cui fa parte La Coruna. E nel Depor ha già giocato, anche se mai a livello di prima squadra: solo nelle giovanili, dal 2007 al 2013, prima di essere portato giovanissimo in Inghilterra dal Manchester City.

    Stavolta Angelino torna a La Coruna per rimanervi. Nella speranza che l'aria di casa sia benefica nella sua operazione rinascita. E pazienza se non è più il Super Depor di tanti anni fa, quello che dominava contro Juventus e Milan: in questi casi è necessario accontentarsi.

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