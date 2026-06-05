Andy Robertson giocherà più partite con il Tottenham che con il Liverpool? GOAL valuta i trasferimenti top della sessione estiva 2026

Per il Newcastle: un cambio di strategia netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, perché il suo malcontento ha pesato su Howe e sulla squadra. Così, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra record. L’attaccante è bravo e versatile, ma non ha mai dimostrato di valere 69 milioni. Ora il Newcastle deve investire bene questi soldi: con quelli di Isak ha già toppato, e quest’estate sarà ancora più difficile convincere i top player. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-
Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i limiti finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un esborso che desta dubbi. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford. È comprensibile che Hansi Flick abbia dato il via libera all’operazione. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. È vero che un buon Mondiale potrebbe rivalutare il prezzo, e che Gordon ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 volte: è questo il dato più realistico per i tifosi blaugrana. Gordon costa meno di Rashford e può dare a Flick l’ala che cerca, ma sul mercato c’erano alternative più convenienti. Il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+
Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato aveva confessato il suo interesse per il Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez, su di lui peserà l’onere di giustificare l’investimento. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un undici pieno di stelle, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, ora in esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A
Mark Doyle