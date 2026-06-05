Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

Tradotto da

Andy Robertson giocherà più partite con il Tottenham che con il Liverpool? GOAL valuta i trasferimenti top della sessione estiva 2026

Opinion
Tottenham Hotspur
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcellona
A. Gordon
Liverpool
Newcastle United
Atalanta
Premier League
LaLiga
Serie A
Storie

Per molti tifosi, l'estate è il momento più atteso, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 promette colpi di scena: molti big firmeranno contratti milionari prima della chiusura, il 1° settembre.

Pubblicità

Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero potuto fare scelte migliori.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta la finestra estiva valuteremo ogni accordo, così potrete seguire vincitori e vinti della sessione di trasferimenti.

Guarda tutte le nostre valutazioni qui sotto e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City nel 2017 per 8 milioni di sterline, è stato tra i migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Ora, a 32 anni, l'età si fa sentire: per questo il Liverpool lo ha sostituito con Milos Kerkez e, in inverno, avrebbe ceduto Robertson se Kostas Tsimikas fosse tornato dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato ad Anfield e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso che esperienza, grinta e personalità di Robertson mancheranno molto. I tifosi temono che, con l’addio di Salah, il livello scenderà ancora. Voto: D

    Per il Tottenham: un colpo sorprendente. Gli Spurs lo avevano cercato a gennaio senza apparente necessità: con Ben Davies infortunato, restavano comunque Udogie e Spence, più il giovane Souza appena arrivato dal Santos. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

    Per Robertson: Una scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool: era diventato seconda scelta e desiderava giocare in Premier League in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Tuttavia, era chiaro che non sarebbe rimasto ad Anfield: il Liverpool non gli ha mai offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, Juventus in primis, perciò sorprende la scelta di un club che ha rischiato la retrocessione fino all’ultima giornata. Oggi, però, con De Zerbi al timone, il progetto Spurs può apparire più stimolante rispetto a gennaio. Non crediamo comunque che a Londra giocherà più di quanto abbia fatto a Liverpool l’anno scorso. Voto: C

    Mark Doyle

    • Pubblicità
  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio se tutti i bonus venissero raggiunti, visto che lo United è pronto a prelevarlo dopo quattro stagioni eccellenti, culminate con la storica vittoria in Europa League. Sostituirlo non sarà facile, ma è proprio ciò che l’Atalanta sa fare: scoprire talenti e rivenderli al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha pagato per un giocatore con un anno di contratto. Reclutamento eccellente. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso impulsivo. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo nel recupero palla e nella costruzione del gioco. Il valore di Ederson è leggermente calato nell’ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. In passato era stato accostato a Liverpool e Manchester City; se ritrova quella forma, può formare una coppia di centrocampo efficace con Kobbie Mainoo. Non sarà il miglior Casemiro, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato adatto alle sue qualità: recupero palla, gestione del possesso e inserimenti in area. Qualcuno obietterà che l’Atletico di Simeone sarebbe stata una scelta migliore, ma Michael Carrick, già ottimo mediano, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per affermarsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di strategia netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, perché il suo malcontento ha pesato su Howe e sulla squadra. Così, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra record. L’attaccante è bravo e versatile, ma non ha mai dimostrato di valere 69 milioni. Ora il Newcastle deve investire bene questi soldi: con quelli di Isak ha già toppato, e quest’estate sarà ancora più difficile convincere i top player. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i limiti finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un esborso che desta dubbi. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford. È comprensibile che Hansi Flick abbia dato il via libera all’operazione. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. È vero che un buon Mondiale potrebbe rivalutare il prezzo, e che Gordon ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 volte: è questo il dato più realistico per i tifosi blaugrana. Gordon costa meno di Rashford e può dare a Flick l’ala che cerca, ma sul mercato c’erano alternative più convenienti. Il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato aveva confessato il suo interesse per il Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez, su di lui peserà l’onere di giustificare l’investimento. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un undici pieno di stelle, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, ora in esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle