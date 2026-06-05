Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con colpevole ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesta la cessione, perché la sua vicenda ha disturbato Howe e la squadra. Ora il club ha ceduto rapidamente un altro attaccante scontento incassando una cifra notevole. Gordon è un giocatore laborioso e versatile, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni di sterline. La sfida per il Newcastle è investire bene questi soldi: la cifra ricavata da Isak è stata sperperata e, quest'estate, attirare talenti di livello sarà ancora più difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-
Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, hanno appena sistemato i conti e già investono 80 milioni per Gordon: un esborso che fa riflettere. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa molto, cosa che manca a Marcus Rashford, perciò Hansi Flick lo ha voluto. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e si sottolinea che l’inglese ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match in Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+
Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato era stato vicino al Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco, ma alla fine ha scelto il Barcellona. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez l’attenzione calerà, ma su di lui peserà comunque l’onere di giustificare l’investimento, perché il Barcellona non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A
Mark Doyle