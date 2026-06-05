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Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Andy Robertson giocherà davvero più spesso con il Tottenham rispetto a quanto abbia fatto con il Liverpool?!: GOAL valuta i trasferimenti più importanti della finestra di mercato estiva del 2026

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Tottenham Hotspur
A. Robertson
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Per molti appassionati di calcio, l'estate è il momento più atteso, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 promette colpi di scena: diversi top player firmeranno contratti milionari prima della chiusura, il 1° settembre.

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Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero dovuto scegliere diversamente.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande operazione prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta l'estate valuteremo ogni accordo appena sarà ufficiale, così potrete seguire vincitori e vinti del mercato.

Guarda le nostre valutazioni qui sotto e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City nel 2017 per 8 milioni di sterline, è stato tra i migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Ora, a 32 anni, l'età si fa sentire: per questo il Liverpool lo ha sostituito con Milos Kerkez e, in inverno, avrebbe ceduto Robertson se Kostas Tsimikas fosse tornato dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso quanto pesino l’esperienza e la personalità di Robertson. Con l’addio di Salah, i tifosi temono un ulteriore calo del livello della squadra. Voto: D

    Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma non era chiaro il motivo. La rosa soffriva di qualità e profondità in altri ruoli, non certo in quello di terzino sinistro: Ben Davies era infortunato, ma c’erano Destiny Udogie, il versatile Djed Spence e il giovane Souza appena arrivato dal Santos. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

    Per Robertson: Una scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool: era diventato seconda scelta e desiderava giocare in Premier League in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Tuttavia, era chiaro che non sarebbe rimasto ad Anfield: il Liverpool non gli ha mai offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, Juventus in primis, perciò sorprende la scelta di un club che ha rischiato la retrocessione fino all’ultima giornata. Oggi, però, con De Zerbi al timone, il progetto Spurs può apparire più stimolante rispetto a gennaio. Resta da vedere se a Londra giocherà più che a Liverpool. Voto: C

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, bonus inclusi, se ceduto allo United dopo quattro stagioni brillanti, culminate con la vittoria dell'Europa League. Sostituirlo sarà difficile, ma è ciò che l'Atalanta sa fare: scova talenti e li cede al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid era interessato, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha accettato di pagare per un giocatore con un anno di contratto. Un altro colpo di un eccellente team di reclutamento. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso impulsivo. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo in interdizione e costruzione. Il valore di Ederson è leggermente calato nell’ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. In passato era stato accostato a Liverpool e Manchester City; se ritrova quella forma, può formare una coppia di centrocampo solida con Kobbie Mainoo. Non sarà Casemiro al top, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato adatto alle sue caratteristiche: forte in interdizione e in possesso palla, pericoloso in area. Certo, qualcuno preferirebbe vederlo all’Atletico di Simeone, ma Michael Carrick, già ottimo mediano, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per imporsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con colpevole ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesta la cessione, perché la sua vicenda ha disturbato Howe e la squadra. Ora il club ha ceduto rapidamente un altro attaccante scontento incassando una cifra notevole. Gordon è un giocatore laborioso e versatile, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni di sterline. La sfida per il Newcastle è investire bene questi soldi: la cifra ricavata da Isak è stata sperperata e, quest'estate, attirare talenti di livello sarà ancora più difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, hanno appena sistemato i conti e già investono 80 milioni per Gordon: un esborso che fa riflettere. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa molto, cosa che manca a Marcus Rashford, perciò Hansi Flick lo ha voluto. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e si sottolinea che l’inglese ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match in Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato era stato vicino al Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco, ma alla fine ha scelto il Barcellona. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez l’attenzione calerà, ma su di lui peserà comunque l’onere di giustificare l’investimento, perché il Barcellona non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle