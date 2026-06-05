Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City nel 2017 per 8 milioni di sterline, è stato tra i migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Ora, a 32 anni, l'età si fa sentire: per questo il Liverpool lo ha sostituito con Milos Kerkez e, in inverno, avrebbe ceduto Robertson se Kostas Tsimikas fosse tornato dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso quanto pesino l’esperienza e la personalità di Robertson. Con l’addio di Salah, i tifosi temono un ulteriore calo del livello della squadra. Voto: D

Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma non era chiaro il motivo. La rosa soffriva di qualità e profondità in altri ruoli, non certo in quello di terzino sinistro: Ben Davies era infortunato, ma c’erano Destiny Udogie, il versatile Djed Spence e il giovane Souza appena arrivato dal Santos. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

Per Robertson: Una scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool: era diventato seconda scelta e desiderava giocare in Premier League in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Tuttavia, era chiaro che non sarebbe rimasto ad Anfield: il Liverpool non gli ha mai offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, Juventus in primis, perciò sorprende la scelta di un club che ha rischiato la retrocessione fino all’ultima giornata. Oggi, però, con De Zerbi al timone, il progetto Spurs può apparire più stimolante rispetto a gennaio. Resta da vedere se a Londra giocherà più che a Liverpool. Voto: C