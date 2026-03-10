André allo scoperto: “Il Milan sarebbe un sogno”. Il punto sull’affare e la concorrenza del Benfica

Il suo nome è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, ma nonostante gli appena 19 anni André ha già ben chiaro in mente cosa vuole per il suo futuro.
Il centrocampista brasiliano, che il Milan era convinto di avere già in pugno prima che il dietrofront del Corinthians cambiasse gli scenari, ha parlato per la prima volta della possibilità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri.
Parole che confermano il forte desiderio da parte del calciatore di provare l’avventura in maglia rossonera già a partire dalla prossima estate.