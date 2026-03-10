Goal.com
Nino Caracciolo

André allo scoperto: “Il Milan sarebbe un sogno”. Il punto sull’affare e la concorrenza del Benfica

Il centrocampista brasiliano, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, non nasconde il desiderio di trasferirsi al Milan: “Sarebbe un sogno”. Il Benfica prova a inserirsi.

Il suo nome è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, ma nonostante gli appena 19 anni André ha già ben chiaro in mente cosa vuole per il suo futuro.

Il centrocampista brasiliano, che il Milan era convinto di avere già in pugno prima che il dietrofront del Corinthians cambiasse gli scenari, ha parlato per la prima volta della possibilità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri.

Parole che confermano il forte desiderio da parte del calciatore di provare l’avventura in maglia rossonera già a partire dalla prossima estate.

  • MILAN-CORINTHIANS: IL CASO ANDRÉ

    Nei giorni scorsi il Milan era convinto di avere ormai in pugno André, 19enne centrocampista brasiliano. I rossoneri hanno raggiunto un accordo con il Corinthians per portarlo in Italia in estate per 15 milioni di euro più due di bonus e il 20% sulla futura rivendita. 

    Accordo tra i due club messo per iscritto nello scambio di documentazione tra le parti: affare che però si è improvvisamente bloccato quando il presidente del club brasiliano si è rifiutato di siglare gli ultimi documenti per chiudere l’operazione.

  • RICORSO ALLA FIFA?

    La marcia indietro da parte del Corinthians è stata inaspettata e ha cambiato completamente le carte in tavola. Il Milan e gli agenti del ragazzo hanno provato a trovare una soluzione, ma l’affare non si è sbloccato. 

    Tanto che ora i rossoneri stanno valutando la possibilità di portare il Corinthians davanti alla FIFA: secondo il Milan infatti i documenti già firmati tra le due società sarebbero vincolanti, secondo il club brasiliano no.

  • LE PAROLE DI ANDRÉ

    Se Milan e Corinthians non hanno ancora trovato la soluzione per risolvere il caso, André ha reso pubblico il suo apprezzamento per l’eventuale trasferimento in Italia. “Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista", le parole rilasciate dal centrocampista a Globoesporte:

  • LA CONCORRENZA DEL BENFICA

    La sensazione è che l’affare si possa sbloccare nel caso in cui il Milan decidesse di alzare la proposta iniziale, ma i rossonero al momento restano fermi sulla loro posizione. 

    Su André intanto ha messo gli occhi anche il Benfica, pronto a effettuare un tentativo concreto – con una proposta che supera di poco i 20 milioni di euro – per soffiare il calciatore ai rossoneri.

0