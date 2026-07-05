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Il valore dei giocatori protagonisti ai Mondiali: Michael Olise continua a brillare, scende Julian Alvarez, domina Lamine Yamal
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12Crysencio Summerville | West Ham e Paesi Bassi | 40 milioni di sterline
L'estate si preannuncia difficile per il West Ham. Crysencio Summerville, attaccante di talento che ha già brillato in Premier League, sembra deciso a lasciare il club dopo la retrocessione. L’olandese, inoltre, ha aumentato la propria visibilità mondiale con i gol ai Mondiali, e se la squadra fosse rimasta in Premier, gli Hammers avrebbero potuto chiedere una cifra di trasferimento molto più alta per tenere a bada i pretendenti.
Il Manchester United è in pole position, ma le mosse dei Red Devils dipenderanno anche dal futuro di Marcus Rashford. Dopo i Mondiali, dove ha brillato nella fase a gironi nonostante l’esordio in Nazionale a giugno, ha aperto il torneo con un taglio centrale e un preciso sinistro contro il Giappone, poi ha replicato con un altro tiro dalla distanza nella vittoria per 5-1 sulla Svezia. Prestazione che ha convinto Koeman a schierarlo titolare negli ottavi: lì ha servito un assist e, pur vedendo il suo rigore parato da Bounou nella serie decisiva, ha contribuito all’eliminazione dell’Olanda.
Valore prima del Mondiale: 30 milioni
di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).
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11Deniz Undav | VfB Stoccarda e Germania | 40 milioni di sterline
Tre anni fa Deniz Undav era a un bivio: al Brighton faticava a giocare, chiuso da Evan Ferguson e Danny Welbeck. Serviva un cambio netto. Nel 2024 è passato al VfB Stoccarda, prima in prestito e poi a titolo definitivo, e da allora non si è più voltato indietro.
Con 19 gol nella stagione 2025-26, è stato il miglior marcatore tedesco in Bundesliga, secondo solo a Harry Kane. Non è partito titolare nelle tre gare del girone mondiale della Germania, ma in Nord America è stato un “super-sostituto”: gol e assist nel 7-1 contro Curaçao, poi assist e rete nei minuti di recupero contro la Costa d’Avorio, decidendo la partita con una girata precisa.
Le sue prestazioni, sommate all’inefficacia degli attaccanti titolari nella sconfitta per 2-1 contro l’Ecuador, hanno convinto Julian Nagelsmann a schierarlo finalmente dall’inizio. Purtroppo per il 29enne, quella contro il Paraguay è stata la sua peggiore gara del torneo: poco incisivo, è stato sostituito al 63’. Rispetto a molti compagni, però, i suoi tre gol nella fase a gironi ne hanno comunque consolidato la reputazione, e va dato merito allo Stoccarda per avergli rinnovato il contratto prima dei Mondiali.
Valore prima del Mondiale: 30 milioni
di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).
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10Ayyoub Bouaddi | Lille e Marocco | 65 milioni di sterline
Pochi giocatori possono dominare il Brasile, soprattutto a 18 anni e con sole tre presenze in nazionale. Ayyoub Bouaddi ci è riuscito all’esordio del Marocco nel Gruppo C dei Mondiali, imponendosi sul centrocampo più esperto della Seleção e attirando l’attenzione dei top club europei.
In realtà, Bouaddi era già nel mirino dei top club grazie alle sue prestazioni mature in Ligue 1 con il Lille negli ultimi 12 mesi. Nella seconda gara, vinta 1-0 sulla Scozia, è stato meno appariscente ma sempre preciso in possesso e pronto nei contrasti. Riposato nella vittoria 4-2 sull’Haiti, è tornato in campo nei sedicesimi contro l’Olanda: ha portato palla con sicurezza, protetto la difesa e contribuito alla vittoria ai rigori.
Arsenal, Real Madrid e Manchester City sono le squadre più interessate: se continuerà così, e sarà decisivo negli ottavi col Canada e oltre, si scatenerà un’asta per il suo cartellino prima della fine del mercato estivo.
Valore prima del Mondiale: 45 milioni
di sterline. Valore attuale: 65 milioni di sterline (+20 milioni).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain e Francia | 65 milioni di sterline
Sembra impensabile, ma il PSG sta valutando di vendere Bradley Barcola, uno degli attaccanti più talentuosi emersi in Francia negli ultimi anni. Il ventitreenne è troppo forte per restare in panchina, ma con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Ousmane Dembélé titolari, è proprio lì che è finito nelle partite chiave della stagione 2025-26.
Non mancano pretendenti pronti a prenderlo, se il club desse segnali di apertura. L’unico ostacolo per Barcola è la concorrenza in Nazionale: Didier Deschamps lo ha tenuto in panchina all’esordio contro il Senegal, ma al suo ingresso all’82’ l’attaccante ha subito lanciato un contropiede e battuto Mendy per il 2-0.
Quel guizzo gli è valso la conferma contro l’Iraq, e pur non brillando nei 90 minuti Deschamps lo ha riproposto titolare negli ottavi con la Svezia. In una gara agevole per i Bleus, Barcola ha ripagato la fiducia segnando il raddoppio poco dopo l’intervallo e chiudendo di fatto il match. Ora è da vedere se Deschamps confermerà Barcola o tornerà su Doué, visto che l’ex Lione non è ancora un intoccabile come Mbappé o Olise.
Valore prima del Mondiale: 60 milioni
di sterline. Valore attuale: 65 milioni di sterline (+5).
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8Nico Paz | Como e Argentina | 70 milioni di sterline
Nico Paz è un centrocampista del Como poco noto ai tifosi meno appassionati, ma la sua fama crescerà quest’estate. Il centrocampista del Como, ceduto dal Real Madrid nel 2024, sta brillando in Serie A sotto la guida di Cesc Fàbregas. Nella stagione 2025-26 ha segnato 12 gol, più di qualsiasi altro centrocampista italiano, e ha portato il club in Champions League.
Non si gioca accanto a Lionel Messi in nazionale se non si ha qualcosa di speciale, e proprio lì Paz si è ritrovato ai Mondiali. Finora il suo momento più brillante in Albiceleste è stato a marzo, quando ha trasformato una punizione che ha lasciato il suo leggendario compagno di squadra a bocca aperta. In Nord America, però, resterà probabilmente un jolly: è subentrato solo nel finale contro l’Algeria per sostituire Messi e non ha giocato contro l’Austria. Ha poi giocato titolare nell’ultima gara del Gruppo J contro la Giordania, al posto del capitano, e pur avendo mostrato il suo talento, dovrebbe tornare in panchina.
Al di fuori del Nord America, è stato confermato che Paz resterà al Como dopo che il Real Madrid ha attivato una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro e lo ha rimandato direttamente alla squadra di Serie A per circa 60 milioni. Si tratta di un'operazione intelligente per la squadra di José Mourinho, che potrà riacquistarlo in futuro.
Valore prima dei Mondiali: 75 milioni
di sterline. Valore attuale: 70 milioni di sterline (⬇️ -5 milioni).
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7Morgan Rogers | Aston Villa e Nazionale inglese | 85 milioni di sterline
Thomas Tuchel ha dovuto scegliere se schierare Morgan Rogers o Jude Bellingham ai Mondiali. Finora ha preferito il centrocampista del Real Madrid.
Rogers, che con l’Aston Villa ha vinto l’Europa League e centrato due qualificazioni in Champions, può essere deluso, ma resterà un’opzione utile. Per fortuna Tuchel sa che Rogers non si abbatte e resterà pronto a dare il suo contributo negli eventuali ottavi.
Finora è subentrato nella ripresa nelle prime due gare del Gruppo L, poi ha giocato titolare contro Panama senza però incidere. È tornato in panchina e non ha partecipato alla sofferta vittoria per 2-1 sulla Repubblica Democratica del Congo, decisa da Harry Kane. Un momento chiave potrebbe ancora arrivare, ma probabilmente come subentrato d’impatto, dato l’ottimo rendimento di Bellingham.
Valore prima del Mondiale: 90 milioni
di sterline. Valore attuale: 85 milioni di sterline (⬇️ -5 milioni).
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6Enzo Fernández | Chelsea e Argentina | 85 milioni di sterline
Il futuro di Enzo Fernández è uno dei temi caldi dell’estate: il centrocampista, acquistato nel 2023 per 106,8 milioni di sterline, potrebbe lasciare Stamford Bridge.
Xabi Alonso è l’ultimo ad aver assunto la guida della squadra e resta da vedere se la sua presenza sarà sufficiente a convincere l’argentino a rimboccarsi le maniche e restare, oppure a cercare nuovi orizzonti (il Real Madrid sarebbe chiaramente la sua destinazione preferita). L’assenza dalla Champions League indebolisce il Chelsea, e non poco. Se la sua cessione diventasse necessaria, una buona prova ai Mondiali ne alzerebbe il valore: Fernandez sembra destinato a giocare titolare tutto il torneo, avendo già disputato le prime due gare dell’Argentina nel Gruppo J prima di riposare nell’inutile match contro la Giordania.
Nella prima gara ha offerto una prova solida, pur senza brillare, nella vittoria per 3-0 sull’Algeria, match dominato dalla tripletta di Lionel Messi. Ha poi offerto un'altra prova energica nel 2-0 all'Austria, sempre con Messi protagonista: un suo passaggio ha provocato il rigore trasformato da Lautaro Martinez nei primi 10 minuti. Tuttavia, dopo qualche difficoltà nella sofferta vittoria per 3-2 contro la modesta Capo Verde, il suo posto potrebbe essere a rischio. La tendenza di Fernández a spingersi in avanti ha esposto l’Argentina, e Scaloni potrebbe decidere di proteggerlo dagli ottavi in avanti.
Valore prima dei Mondiali: 85
milioni di sterline. Valore attuale: 85 milioni di sterline (↔️ invariato).
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5Yan Diomande | RB Lipsia e Costa d’Avorio | 90 milioni di sterline
Il nome di Yan Diomande domina da tempo le voci di mercato. Le sue prestazioni elettrizzanti in Bundesliga hanno allertato i grandi club europei, e non sarebbe una sorpresa se, come Sesko, Gvardiol e Szoboszlai, lasciasse presto l’RB Leipzig con un trasferimento da prima pagina.
Ai Mondiali ha confermato il suo talento: migliore in campo nella vittoria 1-0 sull’Ecuador e decisivo contro la Germania, dove ha saltato Kimmich e servito l’assist a Kessie nella sconfitta 2-1. Con un assist nel 2-0 al Curaçao, Diomande è diventato il primo giocatore del XXI secolo a superare 10 dribbling e 10 occasioni create nelle prime tre gare di Coppa del Mondo.
Il sogno si è interrotto ai quarti contro la Norvegia di Haaland, ma l’esterno ha comunque rafforzato la propria reputazione. Per strapparlo al Lipsia serviranno circa 100 milioni di sterline, con il PSG in pole position.
Valore prima del Mondiale: 80
milioni di sterline. Valore attuale: 90 milioni di sterline (+10 milioni).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Nazionale inglese | 97,5 milioni di sterline
Negli ultimi due anni la carriera di Elliot Anderson è decollata. Dal Newcastle al Nottingham Forest, il centrocampista è diventato un titolare dell’Inghilterra di Thomas Tuchel e sta per trasferirsi al Manchester City.
La squadra di Enzo Maresca dovrà versare circa 116 milioni di sterline, battendo il record britannico di trasferimento. Una cifra da capogiro che mette i suoi Mondiali sotto la lente d’ingrandimento. Dopo un buon esordio contro la Croazia, l’ex Newcastle è apparso in ombra nel pareggio con il Ghana, senza riuscire a servire Kane e Bellingham. Ancora peggio con Panama: quasi invisibile nella sofferta vittoria per 2-0.
In realtà il suo contributo potrebbe farsi decisivo contro avversari più forti, quando la sua corsa e la sua capacità di recuperare palla saranno fondamentali contro squadre che dominano il gioco. Dopo l’opaca prova nei sedicesimi contro la Repubblica Democratica del Congo, dovrà però crescere in vista dell’ostico match contro il Messico all’Azteca.
Valore prima dei Mondiali: 105 milioni
di sterline. Valore attuale: 97,5 milioni di sterline (⬇️ -7,5 milioni).
- Getty Images Sport
3Julian Alvarez | Atlético Madrid e Argentina | 105 milioni di sterline
Pep Guardiola sbaglia di rado sul mercato, ma con Julian Alvarez forse vorrebbe tornare indietro. Nel 2024, quando il Manchester City lo cedette, l’argentino non era ancora il giocatore decisivo di oggi e il club incassò 85 milioni di sterline dall’Atlético Madrid. All’Etihad non sarebbero felici di vederlo all’Arsenal, dove potrebbe punire i suoi ex compagni.
I Gunners, come riportato, sono in lizza per Alvarez, ma Mikel Arteta dovrà pagare oltre 100 milioni di sterline. Anche Barcellona e Real Madrid sono interessati, desiderosi di soffiare il talento a un rivale, ora che l’attaccante ha espresso il desiderio di lasciare l’Atleti. Un grande Mondiale ne alzerebbe ulteriormente il costo, ma finora non tutto è filato liscio.
Arrivato al torneo con un problema alla caviglia, Lionel Scaloni lo ha gestito con cautela: Alvarez è subentrato dalla panchina nelle prime due gare del girone, poi ha giocato titolare contro la Giordania senza brillare. È tornato in panchina nel primo turno a eliminazione diretta, entrando solo nella ripresa contro Capo Verde e offrendo il meglio di sé in fase difensiva. A favore di Alvarez c’è il momento no di Lautaro Martínez, che potrebbe spingere Scaloni a cambiare attacco – con anche Thiago Almada a rischio – in vista degli ottavi contro l’Egitto.
Valore prima dei Mondiali: 120
milioni di sterline. Valore attuale: 105 milioni di sterline (⬇️ -15 milioni).
- AFP
2Michael Olise | Bayern Monaco e Francia | 150 milioni di sterline
Nell’estate 2024 il Bayern Monaco ha acquistato Michael Olise dalla Premier League per circa 50 milioni di sterline. Con questo colpo i bavaresi hanno dominato il mercato, e il nazionale francese ha brillato in Bundesliga e Champions League negli ultimi due anni.
Neanche Didier Deschamps è rimasto indifferente ai suoi progressi, tanto che Olise ha fatto parte del temibile attacco dei Bleus ai Mondiali. Chi volesse testare la resistenza del Bayern con un’offerta per l’ex ala del Crystal Palace quest’estate dovrebbe mettere sul piatto cifre astronomiche, che i campioni di Germania prenderebbero in considerazione solo per una cessione. Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid starebbe preparando un’offerta da 192 milioni di sterline per convincere i bavaresi a cedere il giocatore.
Non sembrano cifre folli, considerando il suo impatto alla prima Coppa del Mondo. Nell’esordio contro il Senegal (3-1) ha servito l’assist per l’1-0 di Mbappé, poi nella seconda gara ha fornito altre due assist, sempre in combinazione con Mbappé e Dembélé, per travolgere l’Iraq. Dopo una prova meno brillante nel 4-1 alla Norvegia, ha servito il quarto e quinto assist nel 3-0 agli ottavi contro la Svezia, candidandosi al Pallone d’Oro.
Valore di mercato prima del Mondiale: 125 milioni
di sterline. Valore attuale: 150 milioni di sterline (+25 milioni).
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1Lamine Yamal | Barcellona e Spagna | 205 milioni di sterline
Nel calcio non c’è nessuno più prezioso di Lamine Yamal. A 18 anni, la stella del Barcellona è già considerata il miglior giocatore al mondo e ai Mondiali porterà le speranze di una nazione. Dopo un breve ingresso contro Capo Verde – mossa precauzionale per il suo infortunio – l’attaccante del Barça si è scatenato all’esordio da titolare in Nord America, nella vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita, insaccando sul secondo palo un cross di Mikel Oyarzabal.
È ciò che ci aspettiamo da lui: se non incanta, delude. Dopo un match opaco contro l’Uruguay, nei sedicesimi contro l’Austria è stato il più pericoloso, spingendosi in avanti e creando scompiglio nella difesa avversaria. Ora la Spagna affronta il Portogallo e Yamal non vede l’ora di mettersi in mostra contro Cristiano Ronaldo in un ottavo di finale che promette spettacolo.
Valore prima dei Mondiali: 200
milioni di sterline. Valore attuale: 205 milioni di sterline (+5).
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