Tre anni fa Deniz Undav era a un bivio: al Brighton faticava a giocare, chiuso da Evan Ferguson e Danny Welbeck. Serviva un cambio netto. Nel 2024 è passato al VfB Stoccarda, prima in prestito e poi a titolo definitivo, e da allora non si è più voltato indietro.

Con 19 gol nella stagione 2025-26, è stato il miglior marcatore tedesco in Bundesliga, secondo solo a Harry Kane. Non è partito titolare nelle tre gare del girone mondiale della Germania, ma in Nord America è stato un “super-sostituto”: gol e assist nel 7-1 contro Curaçao, poi assist e rete nei minuti di recupero contro la Costa d’Avorio, decidendo la partita con una girata precisa.

Le sue prestazioni, sommate all’inefficacia degli attaccanti titolari nella sconfitta per 2-1 contro l’Ecuador, hanno convinto Julian Nagelsmann a schierarlo finalmente dall’inizio. Purtroppo per il 29enne, quella contro il Paraguay è stata la sua peggiore gara del torneo: poco incisivo, è stato sostituito al 63’. Rispetto a molti compagni, però, i suoi tre gol nella fase a gironi ne hanno comunque consolidato la reputazione, e va dato merito allo Stoccarda per avergli rinnovato il contratto prima dei Mondiali.

Valore prima del Mondiale: 30 milioni

di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).