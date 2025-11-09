Ancora un super Messi: trascina l’Inter Miami nei playoff di MLS e mette nel mirino Puskas

Gli serviva una vittoria per accedere, per la prima volta nella sua storia, al secondo turno della post season di MLS, e la vittoria l’Inter Miami l’ha ottenuta nella decisiva gara 3 contro il Nashville.
Una sfida da dentro o fuori, visto che le due squadre avevano vinto una partita ciascuna nei precedenti due confronti dei playoff e, nel momento più importante, a brillare è stata ovviamente la stella del giocatore più atteso in assoluto: Lionel Messi.
Il fuoriclasse argentino ha segnato due goal nel 4-0 con il quale l’Inter Miami si è imposta a Fort Lauderdale.