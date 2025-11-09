Ancora un super Messi: trascina l’Inter Miami nei playoff di MLS e mette nel mirino Puskas

Lionel Messi ha aperto le marcature al 10’ e lo ha fatto con un goal dei suoi.

La stella argentina ha conquistato palla sulla trequarti, si è lanciata verso l’area avversaria, ha letteralmente stordito Maher con una serie di finte e poi ha battuto Willis con un tiro dal limite.

Una vera e propria magia per un campione che, una volta di più, ha confermato di essere senza ombra di dubbio il miglior giocatore di questa edizione della MLS.