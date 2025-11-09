Pubblicità
Lionel Messi Inter Miami 2025
Leonardo Gualano

Ancora un super Messi: trascina l’Inter Miami nei playoff di MLS e mette nel mirino Puskas

L’Inter Miami supera 4-0 Nashville e prosegue la sua avventura nei playoff di MLS: Messi dominante con una doppietta ed una prestazione da urlo.

Gli serviva una vittoria per accedere, per la prima volta nella sua storia, al secondo turno della post season di MLS, e la vittoria l’Inter Miami l’ha ottenuta nella decisiva gara 3 contro il Nashville.

Una sfida da dentro o fuori, visto che le due squadre avevano vinto una partita ciascuna nei precedenti due confronti dei playoff e, nel momento più importante, a brillare è stata ovviamente la stella del giocatore più atteso in assoluto: Lionel Messi.

Il fuoriclasse argentino ha segnato due goal nel 4-0 con il quale l’Inter Miami si è imposta a Fort Lauderdale.

  Lionel Messi Inter Miami 2025

    UN GOAL ALLA “MESSI”

    Lionel Messi ha aperto le marcature al 10’ e lo ha fatto con un goal dei suoi.

    La stella argentina ha conquistato palla sulla trequarti, si è lanciata verso l’area avversaria, ha letteralmente stordito Maher con una serie di finte e poi ha battuto Willis con un tiro dal limite.

    Una vera e propria magia per un campione che, una volta di più, ha confermato di essere senza ombra di dubbio il miglior giocatore di questa edizione della MLS.

  • L’INTER MIAMI DILAGA

    Dopo aver sbloccato il risultato, per l’Inter Miami il discorso si è fatto totalmente in discesa.

    Il Nashville non è infatti riuscito a opporre la minima resistenza e i giochi si sono di fatto chiusi al 39’, quando è stato ancora Messi a raddoppiare.

    Nella ripresa, a fissare il risultato sul definitivo 4-0 è stata una doppietta di Allende, con goal al 73’ e al 76’.

    Nel prossimo turno, l’Inter Miami affronterà l’FC Cincinnati in una gara a eliminazione diretta.

  • SENZA SUAREZ

    Quella dell’Inter Miami è stata un’autentica prova di forza, soprattutto se si pensa che l’ostacolo Nashville è stato superato senza affanni, nonostante l’assenza di Luis Suarez.

    Il bomber uruguaiano, che nel corso di questa edizione della MLS ha segnato 10 reti in 30 partite tra regular season e playoff, ha saltato la sfida decisiva di Fort Lauderdale a causa di una squalifica rimediata nel match precedente.

  Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs

    MESSI SALE A QUOTA 400 ASSIST IN CARRIERA

    Quella di Lionel Messi è stata una prova sensazionale, scandita non solo da una doppietta ma anche da un assist.

    Il fuoriclasse argentino sale così a quota 400 assist ufficiali in carriera, dei quali 269 con il Barcellona, 60 con l’Argentina, 37 con l’Inter Miami e 34 con il PSG.

    Messi potrebbe presto raggiungere e superare il primato assoluto detenuto dal leggendario Puskás, ovvero quello dei 404 assist in carriera (anche se in molti hanno spesso messo in rilievo il fatto che non tutti siano stati accompagnati da una conferma ufficiale).

