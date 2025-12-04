Ancora Sarri sulla strada del Milan: quando fu realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina rossonera

Il 2015 è stato l’anno nel quale la carriera di Maurizio Sarri ha subito una vera svolta.

Dopo una lunghissima gavetta partita dalla Promozione e poi scandita dalle tappe in Eccellenza, Serie D, Serie C (sia C1 che C2) e Serie B, è stato alla sua prima esperienza in massima serie che ha iniziato a ritagliarsi un meritato posto tra gli allenatori italiani più desiderati in assoluto.

Lo ha fatto alla guida di quell’Empoli che prima ha guidato alla promozione in Serie A e poi a un’agevole salvezza con otto punti di vantaggio sulla terzultima.

Nel corso di quella stagione, la compagine toscana sorprende tutti lanciando diversi giovani che poi si sarebbero accasati in molte delle big nostrane e soprattutto proponendo un calcio spettacolare e offensivo.

Quell’Empoli è uno spettacolo per gli occhi e il suo condottiero, Maurizio Sarri, diventa il desiderio nemmeno troppo nascosto per tante società che intravedono in lui l’uomo giusto per il salto di qualità.

Tra queste c’è anche il Milan, che è reduce da un anonimo decimo posto in campionato e che è alla ricerca di un allenatore che vada a sostituire l’esordiente Filippo Inzaghi.