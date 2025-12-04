Ancora Sarri sulla strada del Milan: quando fu realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina rossonera

A cinque giorni di distanza da un primo confronto, Lazio e Milan tornano ad incrociarsi.
Cambiano il palcoscenico e il contesto, visto che questa volta si gioca all’Olimpico e in Coppa Italia, ma anche la marcia di avvicinamento alla sfida è stata diversa, visto che quella che si è giocata sabato scorso e che è stata vinta dai meneghini per 1-0 ha lasciato dietro di sé qualche strascico polemico.
Una gara che metterà ovviamente in palio la possibilità di prolungare il cammino nella competizione e che per Maurizio Sarri avrà anche una valenza statistica: il Milan diventerà infatti la squadra più affrontata in carriera (ben ventitré volte).
Una sorta di scherzo del destino per un allenatore che in passato è stato realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina del Milan.
Il suo nome è stato spesso accostato a quello del club rossonero, anche in tempi più recenti, ma è stato nel 2015 che il matrimonio è andato vicino a consumarsi.