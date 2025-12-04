Pubblicità
Ancora Sarri sulla strada del Milan: quando fu realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina rossonera

Il Milan è la squadra più affrontata in carriera da Maurizio Sarri, ma in passato il tecnico toscano è stato realmente vicino a diventarne la guida in panchina.

A cinque giorni di distanza da un primo confronto, Lazio e Milan tornano ad incrociarsi.

Cambiano il palcoscenico e il contesto, visto che questa volta si gioca all’Olimpico e in Coppa Italia, ma anche la marcia di avvicinamento alla sfida è stata diversa, visto che quella che si è giocata sabato scorso e che è stata vinta dai meneghini per 1-0 ha lasciato dietro di sé qualche strascico polemico.

Una gara che metterà ovviamente in palio la possibilità di prolungare il cammino nella competizione e che per Maurizio Sarri avrà anche una valenza statistica: il Milan diventerà infatti la squadra più affrontata in carriera (ben ventitré volte).

Una sorta di scherzo del destino per un allenatore che in passato è stato realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina del Milan.

Il suo nome è stato spesso accostato a quello del club rossonero, anche in tempi più recenti, ma è stato nel 2015 che il matrimonio è andato vicino a consumarsi.

    L’EXPLOIT CON L’EMPOLI

    Il 2015 è stato l’anno nel quale la carriera di Maurizio Sarri ha subito una vera svolta.

    Dopo una lunghissima gavetta partita dalla Promozione e poi scandita dalle tappe in Eccellenza, Serie D, Serie C (sia C1 che C2) e Serie B, è stato alla sua prima esperienza in massima serie che ha iniziato a ritagliarsi un meritato posto tra gli allenatori italiani più desiderati in assoluto.

    Lo ha fatto alla guida di quell’Empoli che prima ha guidato alla promozione in Serie A e poi a un’agevole salvezza con otto punti di vantaggio sulla terzultima.

    Nel corso di quella stagione, la compagine toscana sorprende tutti lanciando diversi giovani che poi si sarebbero accasati in molte delle big nostrane e soprattutto proponendo un calcio spettacolare e offensivo.

    Quell’Empoli è uno spettacolo per gli occhi e il suo condottiero, Maurizio Sarri, diventa il desiderio nemmeno troppo nascosto per tante società che intravedono in lui l’uomo giusto per il salto di qualità.

    Tra queste c’è anche il Milan, che è reduce da un anonimo decimo posto in campionato e che è alla ricerca di un allenatore che vada a sostituire l’esordiente Filippo Inzaghi.

  • UNA SCOMMESSA CALCOLATA

    È quello ancora il Milan di Silvio Berlusconi, ovvero una società che, nel corso di quella straordinaria epopea, aveva già ampiamente dimostrato di avere un fiuto speciale per gli allenatori.

    Nella storia sono rimaste le intuizioni Sacchi e Capello, ma benissimo era andata anche con Ancelotti (reduce da un’esperienza alla Juventus accompagnata da giudizi contrastanti) e Allegri (scelto dopo le ottime cose fatte a Cagliari).

    Meno positivi si erano rivelati i tentativi di puntare su grandi ex giocatori rossoneri come Leonardo, Seedorf e appunto Inzaghi, ma Sarri rappresentava una scommessa diversa.

    Aveva già 56 anni e alle spalle una lunghissima carriera consumata soprattutto sulle panchine di periferia, nel corso della quale aveva accumulato un enorme bagaglio d’esperienza.

    Un allenatore insomma già ‘fatto e finito’ che, evidentemente per colpe non sue, era arrivato ad alti livelli con qualche anno di ritardo.

    Un tecnico dalle idee innovative alla Sacchi, che non avrebbe avuto difficoltà nel portare sulle spalle il peso di guidare una grande squadra e che anzi avrebbe potuto riportare entusiasmo a San Siro proponendo probabilmente il più bel calcio d’Italia.

    È stato questo che l’ha spinto con prepotenza nelle idee di Berlusconi e di Galliani, ma quell’allenatore che con il suo Empoli in quella stagione riuscirà per due volte a fermare il Milan sul pareggio, sulla panchina del Milan non approderà mai.

  • L’ALLENATORE IN TUTA

    Quando nel 2015 iniziano a prendere sempre più vigore le voci che vorrebbero Maurizio Sarri vicino al Milan, sono in molti a porre sul tavolo due questioni.

    Nessuno dubita della sua bravura, semmai secondo alcuni a giocare contro di lui potrebbero essere alcune idee politiche e la mancanza del ‘physique du rôle’.

    Nel corso dell’era Berlusconi, il Milan era diventato un esempio di stile a livello globale. Eleganza e capacità di comunicare non erano fattori secondari, mentre Sarri all’epoca veniva da molti dipinto come l’“allenatore in tuta”.

    Una questione che poi tornerà alla ribalta anche anni dopo quando verrà scelto dalla Juventus, ma anche una scelta precisa per un uomo di campo che, nell’indossare la tuta in panchina, si sente più vicino ai suoi giocatori.

    A questo fattore vanno aggiunte le sue idee politiche e, a quanto pare, saranno proprio queste che gli chiuderanno realmente le porte del Milan.

  • “NON HO PIÙ SENTITO GALLIANI”

    Quello del Milan per Maurizio Sarri è stato molto più che un semplice interesse.

    Il discorso non è stato approfondito solo tra le mura della sede del club rossonero, ma è stato portato avanti anche con lo stesso allenatore.

    A confermarlo è stato anche l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, tre anni dopo il mancato matrimonio in occasione della consegna del Trofeo Maestrelli proprio a Maurizio Sarri.

    “Sono stato vicinissimo a portare Sarri al Milan. Lui per me è stato come una bella donna alla quale ti avvicini senza conquistarla. Parliamo di un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue squadre”.

    Anche lo stesso Sarri, in un’intervista più recente del febbraio 2025 al ‘Corriere della Sera’, ha svelato come quello con il club rossonero sia stato un discorso effettivamente intavolato.

    “Nel 2015 dopo un colloquio con Galliani stavo per finire in rossonero, ma poi non lo sentii più”.

    LA FRASE CHE CAMBIÒ I PIANI DEL MILAN

    Maurizio Sarri nel 2015 è stato dunque realmente ad un passo dal fare il grande salto e dall’approdare su una delle panchine più prestigiose al mondo, ma il discorso si è arenato quando in tanti si già prevedevano una fumata bianca.

    Ad allontanarlo definitivamente dal Milan fu una frase in particolare e la cosa è stata confermata da Adriano Galliani in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

    “Cambiai idea quando lessi che aveva dichiarato: ‘Renzi è addirittura peggio di Berlusconi’. Così prendemmo Mihajlovic”.

    Il resto è storia. Dopo aver sfiorato il Milan, Sarri nel giugno di quello stesso 2015 troverà in Aurelio De Laurentiis il presidente pronto a scommettere con forza su di lui.

    Nel tecnico esploso all’Empoli viene visto l’uomo giusto al quale affidare l’eredità di Rafa Benitez e la scelta si rivelerà quantomeno giusta.

    Sarri non riuscirà a vincere nulla con il Napoli, ma saranno quelli tre anni memorabili scanditi da due secondi posti (uno quello dello “Scudetto perso in albergo” con ben 91 punti fatti), un terzo posto e soprattutto da tanto grande calcio e spettacolo.

    Tre stagioni straordinarie che poi l’hanno spinto prima verso il Chelsea (un’Europa League in bacheca) e poi alla Juventus, squadra con la quale ha vinto il suo unico Scudetto, prima dell’inizio dell’avventura alla Lazio.

  • I COMPLIMENTI DI BERLUSCONI

    A dieci anni di distanza da quel mancato matrimonio, Maurizio Sarri è ampiamente considerato uno dei migliori allenatori al mondo.

    In casa Milan avevano visto giusto e la stima nei suoi confronti è sempre rimasta invariata, tanto che nel 2016 Berlusconi si complimentò pubblicamente con il tecnico.

    “Devo fare i miei complimenti a Sarri, è vero che lo scorso anno è stato tra gli allenatori che abbiamo considerato per il Milan. Il suo Napoli ha giocato benissimo quest’anno”.

    Resta la domanda su cosa sarebbe potuto essere il Milan di Sarri, anche se lo stesso allenatore ha in qualche modo dato una risposta a quello che è un quesito che per il campo resterà per sempre tale.

    “Il direttore generale del Milan mi aveva dato la mano dicendomi che sarei diventato il loro nuovo allenatore, ma non mi pento del ‘no’ di Berlusconi perché mi ha portato al Napoli e quel Napoli era più forte di quel Milan lì. Al Napoli ho certamente fatto meglio di quanto non avrei fatto al Milan in quel periodo”.

