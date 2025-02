"Ancora, nel 2025…", insulti razzisti a Kean dopo Inter-Fiorentina: lo sfogo social e il supporto della società

L'attaccante della Fiorentina vittima di insulti a sfondo razzista sui social al termine del match: la risposta del classe 2000 e la nota del club.

Un nuovo episodio di razzismo si è verificato al termine della sfida di Serie A tra Inter e Fiorentina, giocata ieri sera a San Siro e terminata sul risultato di 2-1 in favore degli uomini di Simone Inzaghi.

Moise Kean è finito nel mirino dei tifosi nerazzurri, che lo hanno bersagliato con una serie di pesanti insulti a sfondo razzista, oltre a prendersi gioco di lui per non essere riuscito ad andare in goal.

Nella notte è arrivata la reazione dell’attaccante classe 2000, che ha voluto rispondere con una story pubblicata sui social.

Anche la Fiorentina non ha voluto far passare in secondo piano l’accaduto con un comunicato ufficiale in cui il club si è schierato al fianco di Kean.