Anche Djalò fuori dai piani della Juventus? I bianconeri vogliono cederlo

Tiago Djaló non è stato convocato per l’amichevole tra Juventus e Brest: una bocciatura da parte di Thiago Motta che spinge il portoghese sul mercato.

Una bocciatura netta e che non lascia scampo a interpretazioni di nessun genere, ma che sicuramente sorprende e non poco.

La mancata convocazione di Tiago Djaló per l’amichevole di questa sera tra Juventus e Brest rappresenta un segnale chiaro che Thiago Motta ha mandato al difensore portoghese e a tutto l’ambiente Juventus: l’ex Lille non rientra nei piani bianconeri, visto che l’esclusione è figlia di una scelta tecnica.

Arrivato a gennaio a Torino dopo un derby di mercato vinto con l’Inter, Tiago Djaló non ha praticamente mai visto il campo nei suoi primi sei mesi in Italia, ma almeno inizialmente si pensava che Thiago Motta volesse puntare su di lui come alternativa ai titolarissimi in vista della prossima stagione.

Invece così non è, tanto che per Tiago Djaló si aprono adesso le porte del mercato: valigia pronta e futuro probabilmente lontano dall’Italia, sicuramente lontano dai bianconeri.