Ancelotti rinnova col Brasile, ufficiale il prolungamento del contratto: il comunicato e quanto guadagna il CT verdeoro

Nel comunicato diffuso dalla CBF, Carlo Ancelotti ha spiegato le ragioni della sua scelta e il legame costruito con il Brasile in questo primo anno da commissario tecnico:

“Un anno fa sono arrivato e ho capito immediatamente cosa rappresenta il calcio per questo Paese. Da allora stiamo lavorando per riportare la Seleção ai vertici del calcio mondiale”.

L’allenatore italiano ha poi aggiunto:

“La CBF e io vogliamo ancora di più: più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti fino al Mondiale del 2030. Ringrazio la CBF per la fiducia e il Brasile per l’accoglienza e l’affetto ricevuti”.



