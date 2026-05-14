Ancelotti rinnova col Brasile, ufficiale il prolungamento del contratto: il comunicato e quanto guadagna il CT verdeoro

Carlo Ancelotti continuerà a guidare il Brasile fino al 2030. La Federazione calcistica brasiliana ha ufficializzato il rinnovo del commissario tecnico italiano, spegnendo definitivamente le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia dopo le voci legate alla panchina della Nazionale azzurra.
La CBF ha scelto di anticipare i tempi e blindare il proprio allenatore con un nuovo accordo quadriennale, prolungando il rapporto oltre il Mondiale 2026 e confermando la volontà di portare avanti il progetto tecnico iniziato nel maggio 2025.
L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della Seleção:
“Il Brasile continua sotto la guida di uno dei più grandi allenatori della storia! Impegno, continuità e fiducia per portare la Nazionale sempre più lontano. Il cammino continua, il nostro sogno anche”.