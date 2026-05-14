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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Ancelotti rinnova col Brasile, ufficiale il prolungamento del contratto: il comunicato e quanto guadagna il CT verdeoro

Coppa del Mondo
Brasile

La Federcalcio brasiliana blinda il commissario tecnico italiano fino al Mondiale 2030: confermato lo stipendio record e aumenti per lo staff.

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Carlo Ancelotti continuerà a guidare il Brasile fino al 2030. La Federazione calcistica brasiliana ha ufficializzato il rinnovo del commissario tecnico italiano, spegnendo definitivamente le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia dopo le voci legate alla panchina della Nazionale azzurra.

La CBF ha scelto di anticipare i tempi e blindare il proprio allenatore con un nuovo accordo quadriennale, prolungando il rapporto oltre il Mondiale 2026 e confermando la volontà di portare avanti il progetto tecnico iniziato nel maggio 2025.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della Seleção:

“Il Brasile continua sotto la guida di uno dei più grandi allenatori della storia! Impegno, continuità e fiducia per portare la Nazionale sempre più lontano. Il cammino continua, il nostro sogno anche”.

  • RINNOVO ANCELOTTI, IL COMUNICATO

    Nel comunicato ufficiale diffuso dalla federazione brasiliana viene confermato che “la Federcalcio brasiliana e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del commissario tecnico per altri quattro anni, prolungando il rapporto fino ai Mondiali 2030”.

    La CBF ha sottolineato come la permanenza del tecnico italiano rappresenti “un segnale della piena fiducia riposta nel lavoro svolto”, evidenziando anche il consenso ottenuto all’interno dello spogliatoio e tra i tifosi dal suo arrivo alla fine di maggio 2025.



    Ancelotti è diventato “una figura centrale nel progetto di rilancio del calcio brasiliano”, lavorando in sinergia con le diverse aree operative della federazione e costruendo un percorso basato su “continuità, stabilità e condivisione di obiettivi”.


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  • FIDUCIA IN ANCELOTTI

    La decisione di estendere il contratto arriva a ridosso dell’inizio del Mondiale 2026, che inizialmente rappresentava la scadenza del precedente accordo da 14 mesi firmato dall’ex allenatore del Real Madrid.

    La federazione ha invece scelto di consolidare immediatamente il rapporto, confermando la fiducia nel progetto tecnico a lungo termine.

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  • IL COMMENTO DI ANCELOTTI

    Nel comunicato diffuso dalla CBF, Carlo Ancelotti ha spiegato le ragioni della sua scelta e il legame costruito con il Brasile in questo primo anno da commissario tecnico:

    Un anno fa sono arrivato e ho capito immediatamente cosa rappresenta il calcio per questo Paese. Da allora stiamo lavorando per riportare la Seleção ai vertici del calcio mondiale”.

    L’allenatore italiano ha poi aggiunto:

    “La CBF e io vogliamo ancora di più: più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti fino al Mondiale del 2030. Ringrazio la CBF per la fiducia e il Brasile per l’accoglienza e l’affetto ricevuti”.


  • “GIORNO STORICO PER IL CALCIO BRASILIANO”

    Il presidente della CBF, Samir Xaud, ha definito il rinnovo “un giorno storico per la federazione e per il calcio brasiliano”.

    Nel suo intervento ufficiale ha spiegato che il prolungamento del contratto “rappresenta un ulteriore passo concreto nell’impegno di offrire alla nazionale cinque volte campione del mondo una struttura sempre più forte, moderna e competitiva”.

    Xaud ha inoltre ribadito che la federazione sta lavorando “per mantenere il Brasile ai massimi livelli del calcio mondiale”, con particolare attenzione anche allo sviluppo delle altre selezioni nazionali, delle competizioni organizzate dalla CBF e del sistema calcistico brasiliano.

    Anche il vicepresidente Gustavo Dias ha celebrato l’intesa raggiunta con il tecnico italiano, sottolineando come “il curriculum e la carriera di Ancelotti parlino da soli”.

    Dias ha evidenziato inoltre “la fiducia reciproca” che ha facilitato il rinnovo e ha definito il progetto “solido, costruito con equilibrio, esperienza e visione per il futuro”.


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  • I NUMERI DI ANCELOTTI DA CT DEL BRASILE

    Carlo Ancelotti era stato nominato commissario tecnico del Brasile nel maggio 2025. Nel corso della sua prima stagione alla guida della Seleção ha diretto dieci partite, ottenendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

    Sotto la gestione dell’allenatore italiano il Brasile ha realizzato 18 reti subendone 8. Ora il grande obiettivo resta il Mondiale 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, mentre la nuova intesa porta già lo sguardo verso la Coppa del Mondo del 2030 in Arabia Saudita.

  • STIPENDIO DA RECORD E STAFF

    Per il nuovo accordo, Ancelotti manterrà lo stesso stipendio concordato nel maggio 2025. Il CT percepirà 10 milioni di euro all’anno, pari a circa 59,3 milioni di reais. Si tratta dello stipendio più alto mai corrisposto a un commissario tecnico della nazionale brasiliana.

    La trattativa per il rinnovo ha coinvolto anche il suo staff tecnico. La CBF ha infatti accettato la richiesta avanzata da Ancelotti di aumentare gli stipendi dei collaboratori più stretti: gli assistenti Paul Clement e FranciscoMauri, il preparatore atletico Mino Fulco e l’analista delle prestazioni Simone Montanaro riceveranno nuovi adeguamenti economici come parte integrante dell’accordo per il prolungamento del contratto.


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