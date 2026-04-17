Ancelotti denuncia il declino del calcio italiano: "La differenza fondamentale è nel ritmo, ma abbiamo perso la solidità difensiva”

Il calcio europeo offre spettacolo, ma al tempo stesso mette in luce le fragilità del sistema italiano.
Dalle parole di Carlo Ancelotti emerge un quadro netto: partite ricche di goal ma segnate da errori, ritmi elevati e una distanza sempre più marcata tra la Champions League e la Serie A.
L’analisi dell’allenatore di Reggiolo nell’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale attraversa i temi della difesa, della qualità tecnica, del mercato internazionale e delle differenze tra le scuole calcistiche europee, con un richiamo costante alla necessità di recuperare la tradizione difensiva che ha fatto la storia del calcio italiano.