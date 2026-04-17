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Alessandro De Felice

Ancelotti denuncia il declino del calcio italiano: "La differenza fondamentale è nel ritmo, ma abbiamo perso la solidità difensiva”

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Sotto accusa la perdita della solidità difensiva, il calo del ritmo e l’assenza di talenti: il confronto con le grandi d’Europa evidenzia il divario crescente del calcio italiano.

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Il calcio europeo offre spettacolo, ma al tempo stesso mette in luce le fragilità del sistema italiano.

Dalle parole di Carlo Ancelotti emerge un quadro netto: partite ricche di goal ma segnate da errori, ritmi elevati e una distanza sempre più marcata tra la Champions League e la Serie A.

L’analisi dell’allenatore di Reggiolo nell’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale attraversa i temi della difesa, della qualità tecnica, del mercato internazionale e delle differenze tra le scuole calcistiche europee, con un richiamo costante alla necessità di recuperare la tradizione difensiva che ha fatto la storia del calcio italiano.

  • “TROPPI GOAL? TROPPI ERRORI”

    "Ho visto partite con molti goal, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi. Ma...", ha dichiarato Carlo Ancelotti, sottolineando però che "troppi goal significa anche troppi errori, dei portieri, dei difensori".

    L’allenatore ha spiegato che "la cosiddetta pressione alta, l’uomo contro uomo comporta rischi continui e così il risultato cambia da un momento all’altro" e che "anche la ricerca della costruzione dal basso deve essere perfetta altrimenti paghi immediatamente la più piccola delle distrazioni".

    Secondo Carlo Ancelotti, "devi preventivare questo pericolo", riconoscendo che "la due giorni di coppa è stata pubblicità pura per il pubblico. Un po’ meno per gli allenatori eliminati".


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  • IL CALCIO ITALIANO E LA DIFESA DIMENTICATA

    Il confronto con il calcio italiano evidenzia una distanza evidente.

    "La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell’intensità che non è un sostantivo vuoto e non può essere utilizzato soltanto in alcune fasi della partita. Il calcio italiano ha perso proprio questo", ha affermato Carlo Ancelotti.

    Alla perdita di ritmo si aggiunge quella della solidità difensiva: "Ha perso la solidità difensiva, già non abbiamo talenti in altre zone del campo ma il controllo eccessivo dell’aspetto tattico ha snaturato le nostre caratteristiche, quelle sulle quali abbiamo costruito la nostra storia, da sempre".

    Tornando alla difesa, ha sottolineato: "L’Atalanta sa giocare un calcio aggressivo, di uno contro uno e per questo prende dei rischi colossali, riguardate la partita contro il Bayern".


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  • “TALENTI? SEMBRA NON CI SIANO ITALIANI”

    Sul piano dei talenti, Carlo Ancelotti ha evidenziato una trasformazione del mercato: "I grandi calciatori stranieri non vengono più in Italia, all’estero, tra corposi diritti televisivi e investitori potenti, si è formato un mercato più attraente".

    E ha aggiunto: "Dunque in serie A non ci sono più le eccellenze di riferimento internazionale come Falcao, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho e tutti gli altri di un’epoca lontana. I giovani italiani da chi imparano?".

    Anche sulle nuove realtà ha espresso dubbi: "Non mi sembra che ci siano calciatori italiani".


  • GLI ALTRI TOP CAMPIONATO

    Analizzando le scuole calcistiche europee, Carlo Ancelotti ha spiegato che "in Germania l’aspetto fisico e atletico ha la prevalenza, a questo va aggiunta una grande organizzazione di sistema, confortata dalla tradizione storica della nazionale".

    In Spagna "molto si basa sul possesso palla, sulla qualità tecnica, su un football più propositivo", precisando che "l’Atletico Madrid è il meno spagnolo dei club della Liga ma Diego Simeone ha saputo adattarsi, è cresciuto il livello tecnico, Griezmann, Julian Alvarez sono la chiave di questo cambiamento, senza trascurare i giovani del Barcellona e Lamine Yamal".

    Per quanto riguarda l’Inghilterra, ha dichiarato: "L’ambiente calcio, l’atmosfera che accompagna il fenomeno football, la nazionale conserva sempre una importanza unica. I club si sono trasformati nella tattica e nella tecnica e poi si gioca e basta, senza troppe parole dopo le partite".

    In Francia, invece, "tecnica, talento, forza fisica. C’è una scuola francese che ha messo assieme i migliori elementi, distribuiti nei vari club europei ma che, messi assieme, formano una nazionale che oggi è la migliore del mondo".


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  • LA CHAMPIONS E LA SERIE A

    Sul peso della Champions League, Carlo Ancelotti ha dichiarato:

    "La Champions è un torneo aperto che lascia per strada grandi squadre, come il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City ma resta una manifestazione nella quale si cresce".

    Tornando al calcio italiano, ha ribadito:

    "Per quanto riguarda il calcio italiano o recuperiamo i difensori, o meglio la mentalità difensiva che ci ha garantito vittorie di club e nazionale, o continueremo a soffrire, perché il calcio è sì segnare un goal più degli altri ma anche prenderne uno in meno. Non è una battuta banale".