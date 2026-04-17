Ancelotti denuncia il declino del calcio italiano: "La differenza fondamentale è nel ritmo, ma abbiamo perso la solidità difensiva”

Analizzando le scuole calcistiche europee, Carlo Ancelotti ha spiegato che "in Germania l’aspetto fisico e atletico ha la prevalenza, a questo va aggiunta una grande organizzazione di sistema, confortata dalla tradizione storica della nazionale".

In Spagna "molto si basa sul possesso palla, sulla qualità tecnica, su un football più propositivo", precisando che "l’Atletico Madrid è il meno spagnolo dei club della Liga ma Diego Simeone ha saputo adattarsi, è cresciuto il livello tecnico, Griezmann, Julian Alvarez sono la chiave di questo cambiamento, senza trascurare i giovani del Barcellona e Lamine Yamal".

Per quanto riguarda l’Inghilterra, ha dichiarato: "L’ambiente calcio, l’atmosfera che accompagna il fenomeno football, la nazionale conserva sempre una importanza unica. I club si sono trasformati nella tattica e nella tecnica e poi si gioca e basta, senza troppe parole dopo le partite".

In Francia, invece, "tecnica, talento, forza fisica. C’è una scuola francese che ha messo assieme i migliori elementi, distribuiti nei vari club europei ma che, messi assieme, formano una nazionale che oggi è la migliore del mondo".



