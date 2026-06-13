Amorim sorpassa Jaissle come nuovo allenatore del Milan? Il portoghese ora è favorito dopo i nuovi contatti con i rossoneri

In casa Milan continua il casting per decidere chi sarà l'allenatore l'anno prossimo. La pista che portava a Ralf Rangnick come direttore sportivo è sfumata e ora Zlatana Ibrahimovic e Gerry Cardinale sono alla ricerca dell'uomo che guidarà i rossoneri nella prossima stagione.

Il nome in risalita, dopo l'incontro a Londra di venerdì 12 giugno, sembrava essere quello di Matthias Jaissle, che piace molto proprio a Ibrahimovic. La clausola da sei milioni, però, è un problema e così nelle ultime ore sembra essere balzato in pole position Ruben Amorim, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.