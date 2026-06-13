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Ruben Amorim Manchester UnitedGetty
Redazione Goal

Amorim sorpassa Jaissle come nuovo allenatore del Milan? Il portoghese ora è favorito dopo i nuovi contatti con i rossoneri

Milan
Calciomercato
Serie A
R. Amorim
M. Jaissle

Il portoghese sarebbe in prima fila per diventare il prossimo allenatore dei rossoneri.

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In casa Milan continua il casting per decidere chi sarà l'allenatore l'anno prossimo. La pista che portava a Ralf Rangnick come direttore sportivo è sfumata e ora Zlatana Ibrahimovic e Gerry Cardinale sono alla ricerca dell'uomo che guidarà i rossoneri nella prossima stagione.

Il nome in risalita, dopo l'incontro a Londra di venerdì 12 giugno, sembrava essere quello di Matthias Jaissle, che piace molto proprio a Ibrahimovic. La clausola da sei milioni, però, è un problema e così nelle ultime ore sembra essere balzato in pole position Ruben Amorim, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

  • NUOVI CONTATTI

    Il Milan e Amorim hann avuto nuovi contatti nella giornata di oggi, sabato 13 giugno. Dopo questo aggiornamento, l'allenatore portoghese avrebbe preso forza sugli altri candidati. Il suo nome ha scalato le gerarchie della lista dei rossoneri e sembra essere per la dirigenza, a prescindere dalla deludente esperienza al Manchester United, uno dei candidati più adatti per far partire il nuovo ciclo del Milan.

    Secondo Fabrizio Romano avrebbe, inoltre, dato massima apertura ai rossoneri anche senza Champions League, mettendo da parte anche l'interesse del Benfica.

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  • L'IDEA DI CARDINALE

    Amorim rispetterebbe l'identikit dell'allenatore cercato da Cardinale. Il patron di RedBird vuole un tecnico che faccia giocare la squadra in modo aggressivo, con il baricentro alto e che abbia nel recupero palla immediato una delle caratteristiche principali. Inoltre il portoghese era già nel mirino dei rossoneri nel 2024 prima che la scelta ricadesse su Paulo Fonseca.

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  • L'OFFERTA

    Il Milan avrebbe messo sul piatto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Si tratta di una proposta importante per il portoghese, al momento in pole per diventare il prossimo allenatore del Milan.


  • JAISSLE

    Jaissle rimane un candidato valido, ma il vincolo della clausola con l'Al-Ahli potrebbe giocare in favore dell'ex tecnico del Manchester United. Come riportato da Fabrizio Romano il tedesco ha grande stima del calcio italaino e vorrebbe allenare nel nostro paese, ma la clausola rappresenta un ostacolo. Si allontana Glasner, che sta aspettando i rossoneri che, però, a loro volta, sono sempre più intenzionati ad andare su uno tra Amorim e Jaissle.

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