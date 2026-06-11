Amorim nuovo allenatore del Milan? Il piano B dietro Glasner, carriera e stile di gioco del tecnico portoghese

Allo Sporting ha rivoluzionato tutto ed ha portato uno spirito vincente. Amorim è un amante della difesa a tre e del gioco offensivo: i suo moduli più utilizzati sono il 3-4-3 e il 3-4-2-1.

Punta molto sugli esterni a tutta fascia e si affida ai tre centrali in fase di impostazione. Il suo gioco è parecchio aggressivo e si fonda su un pressing intenso ai portatori di palla avversaria.

In fase di possesso la sua arma migliore sono le ripartenze rapide, con le quali ha costruito i suoi successi allo Sporting. Amorim è un allenatore che ama il calcio propositivo, ma allo stesso tempo le sue squadre hanno sempre avuto un'ottima organizzazione tattica.

Il Milan lo aveva già opzionato dopo l'addio di Pioli, virando poi su Fonseca.