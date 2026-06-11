Getty
Amorim nuovo allenatore del Milan? Il piano B dietro Glasner, carriera e stile di gioco del tecnico portoghese
Pubblicità
L'IDEA AMORIM AL MILAN
Tutto è partito da una videocall tra Amorim e la dirigenza rossonera. Un sondaggio per capire la disponibilità del tecnico portoghese, considerato comunque l'alternativa a Glasner.
Quest'ultimo, infatti, è l'indiziato numero uno per guidare il Milan nella prossima stagione. Tuttavia i rossoneri vogliono tutelarsi e tengono aperte eventuali altre opzioni, anche perché l'arrivo di Glasner potrebbe dipendere anche da un altro arrivo, quello di Rangnick, che il tecnico vorrebbe in società come dt.
Da capire, dunque, se questo fattore potrebbe diventare un ostacolo e rendere Amorim più di una semplice alternativa.
LA CARRIERA DI AMORIM
Dopo gli ottimi inizi al Braga, in Portogallo, Amorim è sbarcato allo Sporting nel 2020 e la stagione successiva ha vinto un titolo atteso 19 anni dalle parti del José Alvalade.
Un trionfo bissato poi anche nella stagione 2023/24, al quale vanno aggiunte anche due coppe di Lega portoghese. Il passaggio al Manchester United sembrava potesse essere il vero upgrade di carriera, ma nei due anni alla guida dei Red Devils sono state più ombre che luci per Amorim, esonerato a gennaio 2026 e attualmente senza squadra.
- PubblicitàPubblicità
COME GIOCA AMORIM
Allo Sporting ha rivoluzionato tutto ed ha portato uno spirito vincente. Amorim è un amante della difesa a tre e del gioco offensivo: i suo moduli più utilizzati sono il 3-4-3 e il 3-4-2-1.
Punta molto sugli esterni a tutta fascia e si affida ai tre centrali in fase di impostazione. Il suo gioco è parecchio aggressivo e si fonda su un pressing intenso ai portatori di palla avversaria.
In fase di possesso la sua arma migliore sono le ripartenze rapide, con le quali ha costruito i suoi successi allo Sporting. Amorim è un allenatore che ama il calcio propositivo, ma allo stesso tempo le sue squadre hanno sempre avuto un'ottima organizzazione tattica.
Il Milan lo aveva già opzionato dopo l'addio di Pioli, virando poi su Fonseca.