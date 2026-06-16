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Amorim talenti lanciati HDGOAL
Lelio Donato

Amorim nuovo allenatore del Milan: da Nuno Mendes a Gyokeres, i pupilli lanciati dal portoghese sono oggi stelle internazionali

Serie A
Milan

Durante la sua carriera da allenatore, iniziata molto presto, Amorim ha già lanciato tantissimi giocatori. E alcuni di loro oggi sono delle stelle internazionali come Nuno Mendes e Viktor Gyokeres.

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Il Milan ha scelto Ruben Amorim, che ha firmato come nuovo allenatore fino al 30 giugno 2028.

Sarà il portoghese a guidare i rossoneri nella prossima stagione con l'obiettivo di fare meglio di Massimiliano Allegri, ma anche dei connazionali Fonseca e Conceiçao che lo avevano preceduto.

Amorim è reduce da una non troppo fortunata esperienza al Manchester United. Ma aveva fatto benissimo allo Sporting dove, oltre a vincere, ha lanciato anche tanti giocatori che oggi brillano in giro per l'Europa.

I più conosciuti sono sicuramente Nuno Mendes, terzino del PSG bicampione d'Europa, e Viktor Gyokeres che ha appena vinto la Premier con l'Arsenal. Ma non sono gli unici.

  • UN GENERATORE DI BOMBER

    L'esplosione del bomber svedese, poi ceduto dallo Sporting all'Arsenal per 63 milioni di euro più bonus, è sicuramente il capolavoro di Amorim da allenatore.

    Gyokeres arriva a Lisbona dal Coventry con cui giocava in Championship, ovvero la Serie B inglese dove nella stagione 2022/23 aveva segnato 21 goal in 46 presenze. Numeri buoni ma destinati a crescere ulteriormente sotto la guida del tecnico portoghese.

    In due stagioni a Lisbona, infatti, Gyokeres ha messo a segno poco meno di 100 goal (97 per l'esattezza) in 102 presenze. Quasi uno a partita, insomma.

    Benissimo con Amorim ha fatto anche Pedro "Pote" Gonçalves. Arrivato dal Famaliçao dove giocava prevalentemente come esterno offensivo, il tecnico allo Sporting lo ha schierato spesso trequartista. E soprattutto ha toccato le corde giuste per farlo rendere al meglio.

    Gonçalves con Amorim ha segnato moltissimo tanto da laurearsi addirittura capocannoniere del campionato portoghese nella stagione 2020/21 con 23 goal in 32 presenze.

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  • Nuno Mendes - Sporting

    LA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

    Un altro aspetto da non sottovalutare è la capacità dimostrata da Amorim nella valorizzazione dei giovani. Il tecnico portoghese non ha certo paura di lanciare giocatori di talento senza guardare troppo la loro carta d'identità.

    Si deve ad Amorim ad esempio il debutto di Nuno Mendes. Il terzino portoghese, oggi stella assoluta del PSG, è stato inserito in Prima squadra allo Sporting quando aveva solo 17 anni. E sotto la guida del nuovo allenatore rossonero è diventato il prototipo del quinto moderno: fisico, tecnica e tanta, tantissima gamba.

    Amorim punta molto anche sulla costruzione dal basso e per questo ha puntato su Gonçalo Inacio, centrale mancino che è stato un punto fermo del suo 3-4-3 allo Sporting. Visione di gioco, pulizia negli interventi e precisione nei lanci lunghi ne fanno oggi uno dei difensori più apprezzati in Europa.

    E che dire di Geovany Quenda? L'ala nata nel 2007 è stata lanciata giovanissima da Amorim sempre allo Sporting. Dribbling fulmineo e velocità devastante ne facevano d'altronde l'interprete perfetto nel tridente del tecnico. Oggi vale già almeno 40 milioni di euro.

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  • L'IMPORTANZA DEL CENTROCAMPO

    Da calciatore Ruben Amorim era un centrocampista, dunque sa bene quanto sia importante avere gli uomini giusti dove parte il gioco di una squadra. E nel ruolo ha lanciato parecchi giocatori allo Sporting.

    Iniziamo da Manuel Ugarte, anche lui passato dal PSG come Nuno Mendes e oggi al Manchester United. Mediano prevalentemente di rottura, sotto la guida di Amorim è riuscito a disciplinarsi tatticamente. Il suo grande lavoro in fase di recupero permetteva allo Sporting di spezzare le trame avversarie e ripartire rapidamente.

    Una volta ceduto Ugarte, Amorim ha chiesto e ottenuto l'acquisto di Morten Hjulmand dal Lecce. Il danese è oggi capitano e colonna dello Sporting. Giocatore ormai di caratura internazionale, è capace di dettare i tempi di gioco e verticalizzare il gioco. Non a caso l'estate scorsa era stato cercato insistentemente anche dalla Juventus.

    Il migliore centrocampista lanciato dal nuovo allenatore del Milan è però sicuramente Joao Palhinha. La sua abilità nel posizionarsi davanti alla difesa e l'abilità nei duelli aerei ne fanno oggi uno dei migliori mediani d'Europa, anche grazie al lavoro di Amorim. Dopo un passaggio in Premier League si era trasferito al Bayern Monaco, ma nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Tottenham.

    Infine non possiamo non citare Matheus Nunes, che attualmente milita nel Manchester City. Amorim ha valorizzato al meglio la sua straordinaria progressione palla al piede da centrocampista box-to-box per eccellenza, dunque perfetto per il calcio inglese ma non solo.

  • GLI ALTRI PUPILLI DI AMORIM

    Nel 3-4-3 o 3-4-2-1 che adottano solitamente le squadre di Ruben Amorim sono ovviamente molto importanti gli esterni.

    Detto di Nuno Mendes, oggi ritenuto da tutti il migliore terzino sinistro d'Europa, il portoghese nel ruolo ha rigenerato anche altri giocatori. Uno di questi è Pedro Porro che attualmente milita nelle file del Tottenham.

    Lo spagnolo, che non trovava spazio al Manchester City, è stato reinventato da Amorim allo Sporting in esterno destro a tutta fascia. Un ruolo che gli ha permesso di sprigionare la sua grande velocità e mostrare una discreta precisione in fase di cross. Doti che lo hanno riportato in Inghilterra, seppure con gli Spurs dove è un titolare inamovibile.

    Non è un vero esterno ma Ousmane Diomande è un altro dei giocatori lanciati o rilanciati da Amorim. Prelevato giovanissimo dal Midtyjlland, il tecnico lo ha schierato a destra nella difesa a tre esaltando la fisicità straripante e la rapidità nei recuperi lunghi. Diomande è così diventato il profilo ideale per le squadre che difendono molto alte.

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