Amorim nuovo allenatore del Milan: da Nuno Mendes a Gyokeres, i pupilli lanciati dal portoghese sono oggi stelle internazionali

Da calciatore Ruben Amorim era un centrocampista, dunque sa bene quanto sia importante avere gli uomini giusti dove parte il gioco di una squadra. E nel ruolo ha lanciato parecchi giocatori allo Sporting.

Iniziamo da Manuel Ugarte, anche lui passato dal PSG come Nuno Mendes e oggi al Manchester United. Mediano prevalentemente di rottura, sotto la guida di Amorim è riuscito a disciplinarsi tatticamente. Il suo grande lavoro in fase di recupero permetteva allo Sporting di spezzare le trame avversarie e ripartire rapidamente.

Una volta ceduto Ugarte, Amorim ha chiesto e ottenuto l'acquisto di Morten Hjulmand dal Lecce. Il danese è oggi capitano e colonna dello Sporting. Giocatore ormai di caratura internazionale, è capace di dettare i tempi di gioco e verticalizzare il gioco. Non a caso l'estate scorsa era stato cercato insistentemente anche dalla Juventus.

Il migliore centrocampista lanciato dal nuovo allenatore del Milan è però sicuramente Joao Palhinha. La sua abilità nel posizionarsi davanti alla difesa e l'abilità nei duelli aerei ne fanno oggi uno dei migliori mediani d'Europa, anche grazie al lavoro di Amorim. Dopo un passaggio in Premier League si era trasferito al Bayern Monaco, ma nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Tottenham.

Infine non possiamo non citare Matheus Nunes, che attualmente milita nel Manchester City. Amorim ha valorizzato al meglio la sua straordinaria progressione palla al piede da centrocampista box-to-box per eccellenza, dunque perfetto per il calcio inglese ma non solo.