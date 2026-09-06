Amorim non si nasconde: "Il Milan non meritava di vincere, penso che la Juventus non meritava di perdere"

Secondo Amorim, la cattiva prestazione dei suoi è dovuta soprattutto ad automatismi ancora da assimilare, tra possessi gestiti male e una scarsa aggressività nella doppia fase: “Penso che non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. La qualità individuale la possediamo, oggi sono mancate le cose semplici: nel calcio le cose semplici sono le migliori. Anche soltanto nel modo in cui riceviamo e passiamo la palla: dobbiamo fare le cose semplici in modo eccellente. Oggi non siamo stati bravi nei fondamentali. La mia sensazione è che quando la nostra squadra non ha molto il pallone, va in difficoltà. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, ma non cambieremo il nostro modo di giocare perché sappiamo già che in alcune partite giocheremo bene, mentre in altre non sarà così”, ha aggiunto a DAZN.