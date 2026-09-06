Rubén Amorim, allenatore del Milan, ha preso la parola ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio subito in extremis per mano della Juventus. Questa l'analisi dell'allenatore portoghese, che esce comunque indenne dal primo scontro diretto della stagione dopo la doppia vittoria contro Torino e Venezia. “Non meritavamo di vincere: se siamo onesti, penso che la Juventus non meritasse di perdere. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma non siamo stati bravi con la palla. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo controllato la gara nel primo tempo ma poi, quando abbiamo iniziato a perdere molti palloni, abbiamo sofferto”.
Amorim non si nasconde: "Il Milan non meritava di vincere, penso che la Juventus non meritava di perdere"
IN DIFFICOLTA' SENZA PALLA
Secondo Amorim, la cattiva prestazione dei suoi è dovuta soprattutto ad automatismi ancora da assimilare, tra possessi gestiti male e una scarsa aggressività nella doppia fase: “Penso che non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. La qualità individuale la possediamo, oggi sono mancate le cose semplici: nel calcio le cose semplici sono le migliori. Anche soltanto nel modo in cui riceviamo e passiamo la palla: dobbiamo fare le cose semplici in modo eccellente. Oggi non siamo stati bravi nei fondamentali. La mia sensazione è che quando la nostra squadra non ha molto il pallone, va in difficoltà. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, ma non cambieremo il nostro modo di giocare perché sappiamo già che in alcune partite giocheremo bene, mentre in altre non sarà così”, ha aggiunto a DAZN.
SERVE CORAGGIO
Sulla mentalità ancora da trovare nella gestione del pallone, molto diversa rispetto a quanto proposto dalla filosofia di Allegri: “La mia sensazione è che nel primo tempo non fossimo sotto grande pressione e avremmo potuto avere un possesso palla migliore. A volte abbiamo perso il pallone senza alcuna pressione. Abbiamo rischiato continuamente ed è qualcosa che dobbiamo migliorare: come giocare con la palla, come difendere con la palla, come essere più aggressivi. A volte se andiamo verso la porta, dobbiamo essere più aggressivi. Se vogliamo tenere la palla, dobbiamo muoverci di più, avere più voglia di farlo ed essere un po' più coraggiosi”.
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PRUDENZA CON CISSE
Infine Rubén Amorim ha voluto commentare a DAZN la prova di Alphadjo Cisse, il cui ingresso dalla panchina stava per regalare i tre punti: “Sono davvero felice per tutti i giocatori, ma voglio essere cauto con i nostri giovani, perché al giorno d'oggi nel calcio si tende a ingigantire i giocatori troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane all'inizio della sua carriera. Penso che debba continuare ad allenarsi molto bene. Ovviamente sono davvero contento per lui, perché a tutti piace vedere un ragazzo giovane fare bene, specialmente un ragazzo italiano. Quindi è un bel momento, ma ripeto, guardo Cisse e penso che possa fare ancora molto meglio”.
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