Amorim chiede al Diavolo il suo pupillo: Gonçalo Inácio nel mirino del Milan

Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per Gonçalo Ramos, il Milan si muove anche per rinforzare gli altri reparti. E se a centrocampo è Marc Casadó uno dei nomi spendibili per rinforzare la linea mediana, è in difesa che è spuntato un altro nome portoghese. Stiamo parlando di Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting e fedelissimo di Ruben Amorim. Il difensore dei biancoverdi e l’attuale allenatore meneghino hanno già lavorato insieme e, anzi, è stato proprio Amorim a lanciarlo dall’Academy alla Prima squadra.