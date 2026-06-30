Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per Gonçalo Ramos, il Milan si muove anche per rinforzare gli altri reparti. E se a centrocampo è Marc Casadó uno dei nomi spendibili per rinforzare la linea mediana, è in difesa che è spuntato un altro nome portoghese. Stiamo parlando di Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting e fedelissimo di Ruben Amorim. Il difensore dei biancoverdi e l’attuale allenatore meneghino hanno già lavorato insieme e, anzi, è stato proprio Amorim a lanciarlo dall’Academy alla Prima squadra.
Amorim chiede al Diavolo il suo pupillo: Gonçalo Inácio nel mirino del Milan
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CHI È GONÇALO INÁCIO
Nato ad Almada e classe 2001, Gonçalo Inacio è uno dei frutti più splendenti dell’Academy dello Sporting Club de Portugal. A 11 anni è entrato nel settore giovanile dei Leōes, arrivando a debuttare con la prima squadra nel 2020. A lanciarlo fra i grandi fu proprio Ruben Amorim, che lo ha trasformato nel pilastro della sua difesa a tre. Inacio è uno dei migliori difensori portoghesi, sebbene non abbia totalizzato un minuto nelle tre gare della sua nazionale nei gironi del Mondiale, ed il ruolo in cui eccelle è quello braccetto sinistro.
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QUANTO COSTA GONÇALO INÁCIO
Come spesso accade nel calcio portoghese, Gonçalo Inacio ha una clausola rescissoria all’interno del suo contratto con lo Sporting. Si stima che tale clausola sia pari a 60 milioni, mentre la sua reale valutazione è sensibilmente più bassa: potrebbero bastarne 35/40 per portarlo via da Lisbona.
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IL RAPPORTO E I NUMERI CON AMORIM
A indicare il suo profilo è stato, come detto, Ruben Amorim. L’allenatore sbarcato al Milan da qualche settimana lo ritiene uno dei profili migliori per rinforzare il pacchetto arretrato. Amorim ha lanciato Gonçalo Inacio quando era giovanissimo, facendolo debuttare in prima squadra e ritagliandogli un ruolo di primo livello. Con Amorim, infatti, il centrale ha collezionato oltre 150 presenze ufficiali, vincendo ben tre campionati portoghesi, una Coppa di Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa.
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UN AMORIM MANAGERIALE
Amorim continua, comunque, a dettare a grandi linee la strategia che il Milan deve seguire sul mercato. Più che semplice allenatore, dunque, il portoghese - che sta cercando di disegnare un Diavolo in salsa lusitana - sta facendo quasi da manager della sua squadra, andando personalmente a indicare i profili da seguire e portare dalle parti di Milanello. L’ultimo della lista, a quanto pare, è il suo fedelissimo scudiero, Gonçalo Inacio. Da capire, a questo punto, se lo Sporting lo cederà.
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