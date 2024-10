Amorim apre al Manchester United: Red Devils pronti a pagare la clausola, trattativa in corso con lo Sporting

Contatti in corso tra i Red Devils e lo Sporting per il tecnico 39enne, scelto per raccogliere l’eredità di Ten Hag: clausola da 10 milioni di euro.

In casa Manchester United sono ore caldissime per quanto riguarda la guida tecnica. Il prescelto per il nuovo progetto tecnico è Ruben Amorim, allenatore campione di Portogallo in carica con lo Sporting Lisbona. Dopo l’esonero di Erik ten Hag, i Red Devils hanno avviato un dialogo serrato con il club portoghese per ingaggiare immediatamente il 39enne portoghese, figura di spicco tra gli allenatori più giovani e interessanti nel panorama europea. Al momento, Amorim ha superato la concorrenza di Xavi nelle preferenze del Manchester United ed è il candidato principale alla panchina del club inglese dopo la decisione del management di sollevare dall’incarico di guida tecnica della prima squadra l’olandese. L'articolo prosegue qui sotto