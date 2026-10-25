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Lelio Donato

Amorim a rischio esonero? La posizione del Milan sull'allenatore: cosa può succedere dopo l'Udinese

Serie A
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Udinese vs Milan
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Nelle ultime ore sono circolate voci insistenti su una presunta insoddisfazione di Gerry Cardinale per i risultati del Milan, ma la posizione di Ruben Amorim non sarebbe in discussione neppure in caso di sconfitta a Udine.

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La stagione del Milan non è certo iniziata come sperato dai vertici rossoneri. Ovvio quindi il clima non sia dei migliori intorno alla squadra di Amorim.

Nelle ultime ore però sono circolate voci insistenti su una presunta insoddisfazione di Gerry Cardinale che avrebbe potuto portare a clamorosi risvolti già nell'immediato.

Ma cosa può succedere davvero al Milan? Amorim rischierebbe l'esonero in caso di sconfitta contro l'Udinese dopo il crollo di Bournemouth?

  • CARDINALE INSODDISFATTO?

    Secondo quanto riportato dall'ANSA ci sarebbe da registrare la profonda insoddisfazione e profonda preoccupazione di Gerry Cardinale.

    Il patron rossonero è molto deluso dai risultati ottenuti dal Milan e soprattutto dalla pesante sconfitta di Bournemouth, la seconda in tre giornate di Europa League.

    A preoccupare invece sarebbero i tantissimi infortuni che stanno colpendo la rosa e che rischiano di ritardare ulteriormente la crescita del gruppo, che passa da prestazioni incoraggianti a improvvisi blackout anche a gara in corso.

  • LA POSIZIONE SU AMORIM

    In ogni caso, almeno per il momento, la posizione di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non è in discussione.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' il tecnico gode ancora della fiducia di Gerry Cardinale, che d'altronde in estate lo ha scelto personalmente dopo un lungo casting.

    Una situazione che non cambierà neppure nel caso in cui contro l'Udinese dovesse arrivare un altro passo falso.

    Cardinale peraltro sarà presente anche in Friuli per stare vicino alla squadra in un momento delicato della stagione.

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  • UN PROGETTO A LUNGO TERMINE

    Cardinale, ovviamente, spera e si attende risultati migliori già nel breve periodo da parte del suo Milan.

    Allo stesso tempo quello iniziato con Amorim solo qualche mese fa è un progetto a lungo termine che il patron non intende abbandonare alle prime difficoltà.

    Per questo motivo l'esonero del tecnico portoghese non è tra le opzioni sul tavolo. Amorim resta saldo sulla panchina rossonera a prescindere dal risultato di Udinese-Milan.

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