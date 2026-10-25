Amorim a rischio esonero? La posizione del Milan sull'allenatore: cosa può succedere dopo l'Udinese

Secondo quanto riportato dall'ANSA ci sarebbe da registrare la profonda insoddisfazione e profonda preoccupazione di Gerry Cardinale.

Il patron rossonero è molto deluso dai risultati ottenuti dal Milan e soprattutto dalla pesante sconfitta di Bournemouth, la seconda in tre giornate di Europa League.

A preoccupare invece sarebbero i tantissimi infortuni che stanno colpendo la rosa e che rischiano di ritardare ulteriormente la crescita del gruppo, che passa da prestazioni incoraggianti a improvvisi blackout anche a gara in corso.