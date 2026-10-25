Amorim a rischio esonero? La posizione del Milan sull'allenatore: cosa può succedere dopo l'Udinese

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La stagione del Milan non è certo iniziata come sperato dai vertici rossoneri. Ovvio quindi il clima non sia dei migliori intorno alla squadra di Amorim.
Nelle ultime ore però sono circolate voci insistenti su una presunta insoddisfazione di Gerry Cardinale che avrebbe potuto portare a clamorosi risvolti già nell'immediato.
Ma cosa può succedere davvero al Milan? Amorim rischierebbe l'esonero in caso di sconfitta contro l'Udinese dopo il crollo di Bournemouth?