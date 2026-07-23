La coppia Cherubini e Dybala dietro a Malen, i goal e gli assist di Rensch: cosa si è visto nell'amichevole della Roma contro Trastevere terminata 6-0

Per quanto valga il risultato, ovviamente, è andato bene il secondo test amichevole della preparazione alla nuova stagione della Roma di Gian Piero Gasperini.
I giallorossi hanno vinto contro 6-0 Trastevere, club che milita in Serie D, in una partita in due tempi da 35 minuti (qualcosa in più, qualcosa in meno) che ha consegnato alcuni buoni spunti in vista del futuro: in attesa, ovviamente, delle novità di calciomercato attese dal tecnico di Grugliasco.
In goal Malen, Dybala, Cristante e Cherubini: poco prima del match cambio di formazione (3-4-2-1) inaspettato con Wesley che ha sostituito Angelino, originariamente schierato titolare. Nel secondo tempo dentro Dovbyk in un attacco con Camara (uscito per infortunio) e Arena.