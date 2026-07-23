La coppia Cherubini e Dybala dietro a Malen, i goal e gli assist di Rensch: cosa si è visto nell'amichevole della Roma contro Trastevere terminata 6-0

L'amichevole contro Trastevere serviva anche per valutare la condizione degli esterni a disposizione di Gasperini, alla continua ricerca di un rinforzo, soprattutto dopo la firma di Celik con la Juventus: dal primo minuto hanno giocato Rensch e Wesley, nel secondo tempo sono entrati il giovane Lulli (a destra) e Angelino.

Buona la prova di Rensch, autore di due assist (per Malen e Cherubini), mentre dalle parti di Wesley qualcosa da registrare: dopo un primo test non proprio convincente, invece, piccola gioia anche per Angelino, autore della rete del 5-0.

Il suo futuro, comunque, è ancora in bilico: Gasperini lo valuterà nel corso delle prossime settimane, ma l'ipotesi che possa lasciare Roma è ancora viva.