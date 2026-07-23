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GOAL ITALY Cherubini Dybala Roma Getty
Antonio Torrisi

La coppia Cherubini e Dybala dietro a Malen, i goal e gli assist di Rensch: cosa si è visto nell'amichevole della Roma contro Trastevere terminata 6-0

Amichevoli dei club
Roma vs ASD Trastevere
Roma
ASD Trastevere

Secondo test per i giallorossi di Gasperini: Cherubini si mette in luce insieme a Dybala e Malen, in goal anche Cristante, Arena e Angelino, subentrato nel secondo tempo.

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Per quanto valga il risultato, ovviamente, è andato bene il secondo test amichevole della preparazione alla nuova stagione della Roma di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi hanno vinto contro 6-0 Trastevere, club che milita in Serie D, in una partita in due tempi da 35 minuti (qualcosa in più, qualcosa in meno) che ha consegnato alcuni buoni spunti in vista del futuro: in attesa, ovviamente, delle novità di calciomercato attese dal tecnico di Grugliasco.

In goal Malen, Dybala, Cristante e Cherubini: poco prima del match cambio di formazione (3-4-2-1) inaspettato con Wesley che ha sostituito Angelino, originariamente schierato titolare. Nel secondo tempo dentro Dovbyk in un attacco con Camara (uscito per infortunio) e Arena.

  • IL TABELLINO DI ROMA-TRASTEVERE

    ROMA-TRASTEVERE 6-0

    Marcatori: 3' Malen, 11' Dybala, 25' Cristante, 30' Cherubini, 37' st Angelino, 38' st Arena.

    ROMA PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen.

    ROMA SECONDO TEMPO (3-4-1-2): Gollini; Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Lulli, Giammattei, Panico, Angelino; Camara; Dovbyk, Arena

    TRASTEVERE (4-3-3): Della Rocca; Petrucci, Lupi, Drisaldi, Ciucci; Giordani, Morano, Crescenzo; Scaffidi, Icardi, Pacetti.


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  • CHERUBINI CONVINCE GASPERINI? BUONA PROVA IN COPPIA CON DYBALA

    Da segnalare, pur con tutte le attenuanti di un'amichevole precampionato, la prova di Luigi Cherubini che Gasperini ha schierato con Dybala dietro a Malen, nel primo tempo.

    Il giovane italiano, che nella scorsa stagione ha giocato in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha siglato una rete alla mezz'ora di gioco raccogliendo un assist di Rensch.

    Per quanto vale, perché si tratta di un test match, la Roma ha comunque provato a imbastire diverse trame offensive sull'asse Cherubini-Dybala, proprio dietro Malen che oltre a segnare ha servito un assist a Cristante (quello del 3-0).

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  • SITUAZIONE ESTERNI: DA WESLEY A RENSCH, MA COSA SUCCEDE CON ANGELINO?

    L'amichevole contro Trastevere serviva anche per valutare la condizione degli esterni a disposizione di Gasperini, alla continua ricerca di un rinforzo, soprattutto dopo la firma di Celik con la Juventus: dal primo minuto hanno giocato Rensch e Wesley, nel secondo tempo sono entrati il giovane Lulli (a destra) e Angelino.

    Buona la prova di Rensch, autore di due assist (per Malen e Cherubini), mentre dalle parti di Wesley qualcosa da registrare: dopo un primo test non proprio convincente, invece, piccola gioia anche per Angelino, autore della rete del 5-0.

    Il suo futuro, comunque, è ancora in bilico: Gasperini lo valuterà nel corso delle prossime settimane, ma l'ipotesi che possa lasciare Roma è ancora viva.

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