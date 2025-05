Amelia a CM dopo la salvezza col Sondrio: "Ha funzionato tutto, ora mi piacerebbe salire di categoria"

L'ex portiere, oggi allenatore del Sondrio in Serie D, racconta la stagione conclusa con la salvezza e progetta il futuro.

Missione compiuta per Marco Amelia, che ha guidato il Sondrio alla salvezza in Serie D.

L'ex portiere, oggi allenatore, è subentrato sulla panchina della formazione valtellinese a dicembre raccogliendo una situazione non semplice.

Una buona serie di risultati ha però permesso al Sondrio di Amelia di centrare l'obiettivo salvezza senza passare dai playout.

E adesso per Amelia è già tempo di programmare le prossime sfide, come raccontato in esclusiva a Calciomercato.com.