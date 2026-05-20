Amdouni ai Mondiali con la Svizzera: la convocazione dopo aver giocato appena 45' in stagione

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, dopo aver reso nota la lista dei convocati, ha commentato le sue scelte.

"Negli ultimi anni abbiamo costruito un ottimo collettivo e un forte spirito di squadra. Per me e per il mio staff tecnico è stato importante non apportare modifiche drastiche e continuare a puntare su giocatori che già conosciamo."