Amdouni ai Mondiali con la Svizzera: la convocazione dopo aver giocato appena 45' in stagione

Anche il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha reso nota la sua lista dei convocati per i prossimi Mondiali che inizieranno l'11 giugno.
Il commissario tecnico elvetico ha deciso di puntare su un gruppo che prevede la presenza di elementi molto esperti (per alcuni potrebbe essere l'ultima occasione per prendere parte a un grande torneo), ma anche talenti estremamente interessanti.
Un gruppo che potrebbe fare bene e del quale farà parte anche Zeki Amdouni, giocatore che nel corso di questa stagione è sceso in campo per un totale di appena 45' di gioco.