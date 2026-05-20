Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Zeki Amdouni Switzerland 03232024(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Amdouni ai Mondiali con la Svizzera: la convocazione dopo aver giocato appena 45' in stagione

Coppa del Mondo
Svizzera

L'attaccante del Burnley è stato inserito nella lista dei convocati da Yakin nonostante una stagione vissuta quasi interamente ai box.

Pubblicità

Anche il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha reso nota la sua lista dei convocati per i prossimi Mondiali che inizieranno l'11 giugno.

Il commissario tecnico elvetico ha deciso di puntare su un gruppo che prevede la presenza di elementi molto esperti (per alcuni potrebbe essere l'ultima occasione per prendere parte a un grande torneo), ma anche talenti estremamente interessanti.

Un gruppo che potrebbe fare bene e del quale farà parte anche Zeki Amdouni, giocatore che nel corso di questa stagione è sceso in campo per un totale di appena 45' di gioco.

  • GER ONLY Zeki AmdouniImago Images

    UNO DEI MIGLIORI GIOCATORI ELVETICI

    Zeki Amdouni è considerato da tempo uno dei migliori giocatori svizzeri in assoluto.

    Esploso giovanissimo al Losanna, si è poi confermato al Basilea, prima di essere acquistato, nell'estate del 2023, dal Burnley per una cifra superiore ai 15 milioni di euro.

    Dopo una stagione in prestito al Benfica, all'inizio di quella 2025-2026 ha fatto ritorno al Burnley, dove ha però vissuto l'annata più complicata della sua carriera.

    • Pubblicità

  • APPENA 45' DI GIOCO IN STAGIONE

    Zeki Amdouni, nel corso di questa stagione, ha totalizzato appena 45' di gioco.

    A frenarlo è stato un grave infortunio al ginocchio (la rottura del legamento crociato), che lo ha costretto a un lunghissimo stop.

    Tornato in campo solo lo scorso 1° maggio dopo 231 giorni di assenza, ha totalizzato tre presenze nel corso di questa stagione (tutte in Premier League), per appena 45' di gioco.

    Una cosa questa che non ha scoraggiato il suo commissario tecnico, che ha deciso comunque di puntare su di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN NAZIONALE DOPO UN ANNO

    Amdouni tornerà a vestire la maglia della Nazionale elvetica dopo un anno.

    Per l'ultima delle sue sin qui 27 presenze, bisogna infatti tornare al 10 giugno del 2025 quando, a Nashville, la Svizzera travolse gli Stati Uniti in amichevole con un netto 4-0.

    Amdouni ha preso parte a Euro 2024 e in totale, con la sua Nazionale, ha messo a segno 11 reti.

  • Murat Yakin Switzerlands 2021Getty Images

    "PUNTIAMO SU CHI CONOSCIAMO"

    Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, dopo aver reso nota la lista dei convocati, ha commentato le sue scelte.

    "Negli ultimi anni abbiamo costruito un ottimo collettivo e un forte spirito di squadra. Per me e per il mio staff tecnico è stato importante non apportare modifiche drastiche e continuare a puntare su giocatori che già conosciamo."

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Giordano crest
Giordano
JOR