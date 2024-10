Amarcord Caprile: dalla papera all'esordio alla rinascita, Empoli-Napoli è la sua partita

Il portiere dei partenopei, di nuovo titolare, scende in campo nello stadio in cui si è consacrato anche in A. Nonostante un debutto da incubo.

Se è vero che la prima impressione è spesso quella che conta, beh, la prima impressione lasciata a Empoli da Elia Caprile non è stata esattamente positiva. Che poi non era davvero la prima, naturalmente: era la prima in Serie A. Ma per una squadra che doveva salvarsi era un po' la stessa cosa.

19 agosto 2023, Empoli-Verona, prima giornata di campionato. A un quarto d'ora dalla fine il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. I veneti hanno a disposizione un calcio d'angolo, Duda mette in mezzo, Caprile smanaccia malamente la palla senza riuscire ad allontanarla e la lascia lì a disposizione di Bonazzoli, che si gira e col sinistro firma la rete da tre punti.

Un mezzo incubo. Per Caprile, all'esordio in Serie A dopo essere addirittura emigrato in Inghilterra e ripartito dalla Serie B, e per l'Empoli, battuto da un'avversaria diretta. Ma da quel momento tutto è cambiato. Tanto che oggi, giorno di Empoli-Napoli, sarà amarcord vero.