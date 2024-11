Amarcord Buongiorno: dai 17 anni in granata ai rifiuti ad Atalanta e Juventus, Torino-Napoli è la sua prima da ex

Il grande vivrà una domenica emozionante al cospetto di un pubblico che non l'ha dimenticato: "Una parte importantissima della mia vita".

No, non sarà un pomeriggio normale. Non può esserlo quando affronti per la prima volta da ex la squadra che ti ha tenuto stretto tra le sue braccia per quasi una ventina d'anni. E Alessandro Buongiorno, il grande ex di Torino-Napoli, lo sa benissimo.

1° dicembre 2024: appena è stato stilato il calendario della Serie A, e appena gli anticipi e posticipi della quattordicesima giornata sono stati divulgati, Buongiorno ha segnato questa data con un simbolico e metaforico cerchietto rosso sul calendario appeso in casa. E non poteva essere altrimenti, considerando il legame fortissimo del personaggio con il proprio passato.

Il nuovo pilastro del Napoli tornerà all'Olimpico Grande Torino per la prima volta e per la prima volta si ritroverà di fronte il suo ex club, la sua ex maglia, i suoi ex compagni, i suoi ex tifosi. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.