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Everton FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Altro valzer di attaccanti: la Fiorentina su Beto se parte Kean, Icardi più defilato

Calciomercato
Serie A
Fiorentina
Beto

I viola rischiano di salutare l’attaccante azzurro: se dovesse andare a Como, ecco che potrebbe arrivare uno fra Beto e Icardi.

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Moise Kean e la Fiorentina, un matrimonio che potrebbe finire in questo segmento finale di agosto. Il centravanti italiano è molto tentato dal Como e starebbe anche forzando la mano col club viola pur di abbracciare l progetto di Cesc Fabregas. 

Qualora andasse via, con i gigliati che incamererebbero una cifra di circa 35/40 milioni, ovviamente Grosso si ritroverebbe ad avere bisogno di rinforzi. La lista di alternative non è lunghissima, con un nome su tutti favorito: quello di Beto, oggi all’Everton e visto in Serie A con la maglia dell’Udinese. 

  • Everton FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    BETO PRIMO NOME PER L’ATTACCO

    Sicuramente quello del giocatore nativo di Lisbona rappresenta il profilo favorito per l’attacco di Grosso: ha caratteristiche simili a quelle di Pellegrino, appena arrivato in rosa a Firenze, nonché gradite all’allenatore dei toscani. Strutturato fisicamente, è alto 194 centimetri, ma bravo anche nel gioco con la squadra.

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  • Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images

    ICARDI PIÙ DEFILATO

    Fra i giocatori vagliati dalla Fiorentina ci sarebbe anche Maurito Icardi. L’argentino ha salutato il Galatasaray a luglio, è svincolato, rappresenterebbe in innesto di grande esperienza, con delle incognite, però, legate alle condizioni fisiche e a una carta d’identità non più verdissima.

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  • Fabio-Paratici(C)GettyImages

    QUANTO COSTA BETO?

    Ovviamente Icardi, in virtù del suo status di svincolato, costerebbe zero in termini di cartellino alla Fiorentina. Per Beto, invece, potrebbero servire 15-20 milioni per strapparlo all’Everton, con cui il guineane ha firmato 25 goal in 111 presenze nell’ultimo biennio.

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  • ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    SARÀ DUALISMO CON PELLEGRINO

    In ogni caso, quello che emerge dal quadro del mercato della Fiorentina è che, qualora andasse via Moise Kean, la punta che arriverà in sua sostituzione andrà a giocarsi il posto alla pari con Pellegrino. Una gerarchia, dunque, che verrà definita dal rendimento in campo, con i viola che sperano di definire a breve una questione assai spinosa. 


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