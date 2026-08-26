Altro valzer di attaccanti: la Fiorentina su Beto se parte Kean, Icardi più defilato

Moise Kean e la Fiorentina, un matrimonio che potrebbe finire in questo segmento finale di agosto. Il centravanti italiano è molto tentato dal Como e starebbe anche forzando la mano col club viola pur di abbracciare l progetto di Cesc Fabregas.

Qualora andasse via, con i gigliati che incamererebbero una cifra di circa 35/40 milioni, ovviamente Grosso si ritroverebbe ad avere bisogno di rinforzi. La lista di alternative non è lunghissima, con un nome su tutti favorito: quello di Beto, oggi all’Everton e visto in Serie A con la maglia dell’Udinese.