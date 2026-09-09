L'incubo per Mattia Felici sembrava ormai alle spalle. I problemi al ginocchio con l'infortunio al crociato rimediato a dicembre 2025 era agli archivi e l'attaccante classe 2001 aveva ritrovato fiducia e ritmo. Poi la gara contro il Lecce, quella distorsione che non lasciava presagire buone sensazioni e oggi la conferma dagli esami strumentali. L'altro ginocchio, questa volta il destro, ha di nuovo fatto crack e Felici dovrà nuovamente operarsi.
Altro lunghissimo stop per Felici, ko al rientro dopo 9 mesi di stop: nuova rottura del crociato, stavolta all'altro ginocchio
DUE INFORTUNI DIVERSI
Nel dicembre 2025 a fare crack fu il ginocchio sinistro, infortunatosi in Coppa Italia calciando il rigore finale della lotteria contro il Napoli. Allora si parlò di distorsione al ginocchio, ma l'esito degli esami fu impietoso. Il rientro dall'iter riabilitativo si è concretizzato soltanto lo scorso maggio e questa stagione doveva essere quella del rilancio. Contro il Lecce, però, una nuova distorsione, questa volta al ginocchio destro e i timori confermati dagli esami strumentali: lesione del crociato e nuova operazione.
IL COMUNICATO
“A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni”.
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