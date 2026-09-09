Altro lunghissimo stop per Felici, ko al rientro dopo 9 mesi di stop: nuova rottura del crociato, stavolta all'altro ginocchio

L'incubo per Mattia Felici sembrava ormai alle spalle. I problemi al ginocchio con l'infortunio al crociato rimediato a dicembre 2025 era agli archivi e l'attaccante classe 2001 aveva ritrovato fiducia e ritmo. Poi la gara contro il Lecce, quella distorsione che non lasciava presagire buone sensazioni e oggi la conferma dagli esami strumentali. L'altro ginocchio, questa volta il destro, ha di nuovo fatto crack e Felici dovrà nuovamente operarsi.



