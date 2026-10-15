Altro infortunio in Champions, si fa male Neres: salta il Venezia, quando torna l'esterno azzurro e i tempi di recupero

Allegri lo ha mandato in campo per la mezz'ora finale in Spagna e Neres ha concluso la partita apparentemente senza alcun problema.

Ma nelle ore successive, ecco venire fuori un risentimento muscolare per il brasiliano.

Questo il comunicato del Napoli sull'infortunio:

"David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra".

