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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Altro infortunio in Champions, si fa male Neres: salta il Venezia, quando torna l'esterno azzurro e i tempi di recupero

Serie A
Napoli
Fantacalcio
David Neres

Problema muscolare per Neres dopo la partita di Champions col Villarreal: niente Venezia, quando può tornare in campo.

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La Champions League miete un'altra vittima: dopo Koné, Dybala e Lautaro, si fa male anche David Neres.

L'esterno brasiliano ha riscontrato un problema muscolare dopo la trasferta contro il Villarreal.

  • L'INFORTUNIO DI NERES

    Allegri lo ha mandato in campo per la mezz'ora finale in Spagna e Neres ha concluso la partita apparentemente senza alcun problema.

    Ma nelle ore successive, ecco venire fuori un risentimento muscolare per il brasiliano.

    Questo il comunicato del Napoli sull'infortunio:

    "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra".

  • QUANTE PARTITE SALTA NERES

    Sicuramente contro il Venezia non ci sarà nella prossima giornata di campionato.

    La lesione, come scritto dal Napoli, è di basso grado, quindi la speranza è che Neres possa recuperare nel giro di 15 giorni ed essere a disposizione per l'inizio di novembre tra la sfida del 4 di Champions contro il Porto e quella in campionato di giorno 8 contro la Lazio.

    Nella peggiore delle ipotesi tornerebbe dopo la sosta, saltando anche queste due partite oltre a Venezia, Bodo, Roma, Monza e Juventus.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI NERES

    In Champions, contro il Villarreal, Allegri aveva dato spazio a McTominay e Giovane sulla trequarti.

    Probabile dunque che il brasiliano venga riproposto al fianco dello scozzese anche contro il Venezia.

    Il ballottaggio è con Lang, che in Spagna era partito dalla panchina proprio come Neres.

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