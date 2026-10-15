Altro infortunio in Champions, si fa male Neres: salta il Venezia, quando torna l'esterno azzurro e i tempi di recupero

La Champions League miete un'altra vittima: dopo Koné, Dybala e Lautaro, si fa male anche David Neres.
L'esterno brasiliano ha riscontrato un problema muscolare dopo la trasferta contro il Villarreal.
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La Champions League miete un'altra vittima: dopo Koné, Dybala e Lautaro, si fa male anche David Neres.
L'esterno brasiliano ha riscontrato un problema muscolare dopo la trasferta contro il Villarreal.
Allegri lo ha mandato in campo per la mezz'ora finale in Spagna e Neres ha concluso la partita apparentemente senza alcun problema.
Ma nelle ore successive, ecco venire fuori un risentimento muscolare per il brasiliano.
Questo il comunicato del Napoli sull'infortunio:
"David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra".
Sicuramente contro il Venezia non ci sarà nella prossima giornata di campionato.
La lesione, come scritto dal Napoli, è di basso grado, quindi la speranza è che Neres possa recuperare nel giro di 15 giorni ed essere a disposizione per l'inizio di novembre tra la sfida del 4 di Champions contro il Porto e quella in campionato di giorno 8 contro la Lazio.
Nella peggiore delle ipotesi tornerebbe dopo la sosta, saltando anche queste due partite oltre a Venezia, Bodo, Roma, Monza e Juventus.
In Champions, contro il Villarreal, Allegri aveva dato spazio a McTominay e Giovane sulla trequarti.
Probabile dunque che il brasiliano venga riproposto al fianco dello scozzese anche contro il Venezia.
Il ballottaggio è con Lang, che in Spagna era partito dalla panchina proprio come Neres.
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