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Francesco Schirru

Altro che Italia, Ancelotti rinnova prima del Mondiale: fiducia massima, accordo quadriennale con il Brasile

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Il Brasile non aspetterà i risultati del Mondiale centro-nord americano per valutare il futuro di Ancelotti: il tecnico italiano sarà in sella fino al torneo internazionale successivo.

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A due mesi dall'inizio del Mondiale 2026, in cui il Brasile non partirà tra le favorite assolute, la federcalcio verdeoro ha deciso di prolungare il contratto di Carlo Ancelotti. Nonostante il ct italiano non abbia ancora disputato alcun grande torneo, dopo essere stato ingaggiato poco tempo fa, la Selecao mostra la sua assoluta fiducia nell'ex mister di Real Madrid e Milan. Sfuma rapidamente un possibile ingaggio da parte della rappresentativa azzurra, a caccia di una nuova guida dopo il terzo mancato approdo alla Coppa del Mondo.

Il nuovo contratto di Ancelotti sarà valido fino al 2030 e dovrebbe essere ufficiale a giorni, considerato l'accordo trovato e le sole firme mancanti per concludere l'operazione. La Selecao si porta avanti in vista del prossimo torneo, consapevole di come l'imminente Mondiale di giugno potrebbe non sorridere ai verdeoro, considerato il poco tempo avuto dal ct. Che potrebbe comunque stupire, mai dire mai.

Comunque vada il torneo centro-nord americano, il Brasile continuerà dunque con Ancelotti nei prossimi giorni. Certo, a meno che nei prossimi tempi non arrivino ampie delusioni. Del resto un rinnovo nel calcio attuale spesso significa poco e non ufficializza certo una 'reale' conferma fino alla scadenza dell'accordo.

  • RICCHISSIMO STIPENDIO

    Ancelotti dovrebbe guadagnare 10 milioni di euro all'anno con il nuovo accordo, ovvero la stessa cifra percepita attualmente.

    In attesa del rinnovo fino al 2030, l'attuale accordo tra Ancelotti e la Selecao è fino alla prossima estate. La fiducia della Nazionale verdeoro sta proprio nel momento in cui ha deciso di prolungare il suo accordo con il tecnico italiano, ovvero prima di conoscere i risultati del Mondiale 2026.

    Nessun ct brasiliano ha mai percepito così tanto, ma il Brasile è convinto che uno degli allenatori più vincenti della storia (alla prima esperienza con una Nazionale) sappia saper meritare un tale ingaggio.

    Sotto richiesta di Ancelotti, il suo staff tecnico riceverà uno stipendio più alto rispetto all'ultimo anno.


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  • CACCIA ALLA COPA

    Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, ma nell'ultimo ventennio ha deluso anche in Copa America, tanto che dal 2008 ad oggi ha vinto una sola edizione rispetto ai due successi di Cile e Argentina e alla vittoria dell'Uruguay.

    Oltre al doppio Mondiale in cui, in teoria, ci sarà Ancelotti, l'obiettivo della federazione è anche la Copa America del 2028, un torneo in cui la rappresentativa brasiliana potrebbe oramai aver assimilato i dettami del commissario tecnico.

    Nelle ultime sei edizioni della Copa America il Brasile ha vinto il torneo 2019 e concluso al secondo posto nel 2021, mentre nelle altre quattro occasioni (2011, 2015, 2016, 2024) non ha neanche raggiunto le semifinali.

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  • L'OBIETTIVO 2026

    Il Mondiale 2026 vede Argentina, Spagna e Francia in vantaggio per conquistare il Mondiale, mentre il Brasile risulta essere decisamente dietro nei pronostici. Questo potrebbe essere un vantaggio per i verdeoro, di solito con tutta l'attenzione addosso e ora lontani dalla luce dei riflettori, anche se, trattandosi della Selecao, non completamente.

    Vincere il Mondiale è sempre l'obiettivo massimo, ma la federazione potrebbe essere anche soddisfatta in caso di arrivo in semifinale, in attesa di puntare con forza e convinzione ai successi del 2028 e del 2030.

    L'obiettivo minimo sembrano essere i quarti, fase in cui il Brasile dovrà arrivare a tutti i costi pena nuovi scricchiolii nonostante il rinnovo del commissario tecnico.