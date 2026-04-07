A due mesi dall'inizio del Mondiale 2026, in cui il Brasile non partirà tra le favorite assolute, la federcalcio verdeoro ha deciso di prolungare il contratto di Carlo Ancelotti. Nonostante il ct italiano non abbia ancora disputato alcun grande torneo, dopo essere stato ingaggiato poco tempo fa, la Selecao mostra la sua assoluta fiducia nell'ex mister di Real Madrid e Milan. Sfuma rapidamente un possibile ingaggio da parte della rappresentativa azzurra, a caccia di una nuova guida dopo il terzo mancato approdo alla Coppa del Mondo.
Il nuovo contratto di Ancelotti sarà valido fino al 2030 e dovrebbe essere ufficiale a giorni, considerato l'accordo trovato e le sole firme mancanti per concludere l'operazione. La Selecao si porta avanti in vista del prossimo torneo, consapevole di come l'imminente Mondiale di giugno potrebbe non sorridere ai verdeoro, considerato il poco tempo avuto dal ct. Che potrebbe comunque stupire, mai dire mai.
Comunque vada il torneo centro-nord americano, il Brasile continuerà dunque con Ancelotti nei prossimi giorni. Certo, a meno che nei prossimi tempi non arrivino ampie delusioni. Del resto un rinnovo nel calcio attuale spesso significa poco e non ufficializza certo una 'reale' conferma fino alla scadenza dell'accordo.