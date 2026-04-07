Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, ma nell'ultimo ventennio ha deluso anche in Copa America, tanto che dal 2008 ad oggi ha vinto una sola edizione rispetto ai due successi di Cile e Argentina e alla vittoria dell'Uruguay.

Oltre al doppio Mondiale in cui, in teoria, ci sarà Ancelotti, l'obiettivo della federazione è anche la Copa America del 2028, un torneo in cui la rappresentativa brasiliana potrebbe oramai aver assimilato i dettami del commissario tecnico.

Nelle ultime sei edizioni della Copa America il Brasile ha vinto il torneo 2019 e concluso al secondo posto nel 2021, mentre nelle altre quattro occasioni (2011, 2015, 2016, 2024) non ha neanche raggiunto le semifinali.