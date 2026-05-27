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Ferrieri Caputi Dionisi arbitroGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Altra ombra sul sistema arbitri: "Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto"

Serie A
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa

Alfonsi, presidente dell'AIA de L'Aquila, ha presentato un esposto a Procura Federale e pm Ascione sulla dismissione dell'arbitro Dionisi: sotto la lente il voto negativo assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi in Lazio-Pisa, che per effetto domino ha portato al declassamento del fischietto della sezione abruzzese. Indaga Chinè.

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Un altro potenziale problema rischia di acuire il caos che ha colpito il sistema arbitri di casa nostra.


A ricostruire la vicenda è la Gazzetta dello Sport, che racconta dell'esposto presentato a Procura Federale ed al pm Ascione da Guido Alfonsi, presidente dell'AIA de L'Aquila.


Oggetto della querelle la dismissione dai ruoli CAN A-B di Federico Dionisi, fischietto appartenente proprio alla sezione della città abruzzese, causato da un effetto domino scaturito dal voto assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi in Lazio-Pisa.

  • "VOTO NEGATIVO A FERRIERI CAPUTI INDOTTO DALL'ALTO"

    "È innegabile che il voto di 8,40 assegnato all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi appare certamente indotto dall’alto, vista la sua direzione di gara, esente da errori".


    Questo il passaggio cruciale dell'esposto di Alfonsi, nel quale vengono gettate ombre sulla valutazione del fischietto in rosa che ha diretto il match dell'ultima giornata di campionato andato in scena all'Olimpico.

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  • "LE DISMISSIONI DI DIONISI LASCIANO PERPLESSI"

    Il focus su Ferrieri Caputi assume rilevanza, come detto, nell'ambito della dismissione dell'arbitro de L'Aquila: "Se avesse preso un voto più alto - evidenzia la Gazzetta - sarebbe stata ventesima e avrebbe spinto Rapuano fuori dalla top 20. I dismessi per anzianità quindi sarebbero stati quattro e, con Massimi quinto dismesso, Dionisi si sarebbe salvato".


    "Le modalità delle dismissioni di Dionisi - si legge nell'esposto di Alfonsi - lasciano, a tacer d'altro, perplessi per le modalità con cui appaiono evidentemente pianificate. La valutazione di 8,40 è l’unica che avrebbe senz’altro determinato la dismissione di Federico Dionisi, vittima indiretta di questo inenarrabile piano. Tutti gli associati hanno assistito a quella che potrei definire, senza possibilità di smentita, la 'consumazione di una inconfutabile ingiustizia'".

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  • OSSERVATORE ARBITRALE DI LAZIO-PISA CAMBIATO IN EXTREMIS

    In base a quanto sostiene Alfonsi, l'osservatore arbitrale di Lazio-Pisa sarebbe stato cambiato in extremis: Andrea Antonelli, inizialmente previsto a Roma, è stato dirottato al Maradona per Napoli-Udinese invertendosi con Sandro Rossomando, colui che appunto ha valutato 8,40 Ferrieri Caputi.


    Quest'ultima è uscita dalle prime 20 posizioni della classifica stagionale e ciò avrebbe portato alla dismissione di Dionisi.

  • COME FUNZIONANO LE DISMISSIONI DEGLI ARBITRI

    La rosea, inoltre, illustra il meccanismo delle dismissioni: "L’AIA deve dismettere cinque arbitri. Tre sono cinque arbitri con oltre 10 anni di anzianità fuori dalla top 20 di rendimento (entrare in top 20 è la condizione che ti salva, se hai oltre 10 anni di anzianità): Abisso, Piccinini e Pezzuto. Gli altri due dismessi sono gli ultimi in graduatoria: il 42esimo (Massimi) e il 41esimo (Dionisi). Rapuano, che ha oltre 10 anni di anzianità, si salva con il suo 20esimo posto in graduatoria e continua ad arbitrare".


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  • INDAGA CHINÈ

    In merito al polverone sollevato da Alfonsi si è mosso il procuratore federale Giuseppe Chinè, che ha deciso di ascoltare i profili coinvolti e di studiare le carte per prendere eventualmente in considerazione l'ipotesi di un deferimento. A vedersi colpito dal possibile provvedimento, qualora i sospetti si rivelassero fondati, sarebbe il neo designatore ad interim Dino Tommasi, che ha preso il posto di Gianluca Rocchi.


    I tempi dell'inchiesta ammontano a 60 giorni, con proroga di ulteriori 40 qualora si necessitasse di un range temporale maggiore.