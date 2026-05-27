Altra ombra sul sistema arbitri: "Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto"

Il focus su Ferrieri Caputi assume rilevanza, come detto, nell'ambito della dismissione dell'arbitro de L'Aquila: "Se avesse preso un voto più alto - evidenzia la Gazzetta - sarebbe stata ventesima e avrebbe spinto Rapuano fuori dalla top 20. I dismessi per anzianità quindi sarebbero stati quattro e, con Massimi quinto dismesso, Dionisi si sarebbe salvato".





"Le modalità delle dismissioni di Dionisi - si legge nell'esposto di Alfonsi - lasciano, a tacer d'altro, perplessi per le modalità con cui appaiono evidentemente pianificate. La valutazione di 8,40 è l’unica che avrebbe senz’altro determinato la dismissione di Federico Dionisi, vittima indiretta di questo inenarrabile piano. Tutti gli associati hanno assistito a quella che potrei definire, senza possibilità di smentita, la 'consumazione di una inconfutabile ingiustizia'".