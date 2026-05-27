Altra ombra sul sistema arbitri: "Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto"

Un altro potenziale problema rischia di acuire il caos che ha colpito il sistema arbitri di casa nostra.
A ricostruire la vicenda è la Gazzetta dello Sport, che racconta dell'esposto presentato a Procura Federale ed al pm Ascione da Guido Alfonsi, presidente dell'AIA de L'Aquila.
Oggetto della querelle la dismissione dai ruoli CAN A-B di Federico Dionisi, fischietto appartenente proprio alla sezione della città abruzzese, causato da un effetto domino scaturito dal voto assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi in Lazio-Pisa.