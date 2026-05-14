Altra love-story finita per Lukaku, sarà addio col Napoli: dall’Inter al Chelsea, quante avventure chiuse male

Lukaku fa sempre così, c’è poco da girarci intorno. Lo fece allo United, quando si trovò a voler andare all’Inter; lo fece all’Inter quando si trattò di voler salutare anche in nerazzurri per tornare in Inghilterra sponda Chelsea; e stessa cosa per il rientro a Milano sponda nerazzurra, quando si “procurò” addirittura un’intervista per dichiarare amore all’Inter.

Big Rom, quindi, sarà anche un giocatore vincente, ma sul piano umano ha spesso lasciato macerie e adesso è successo anche con chi, in lui, ci ha sempre creduto: Antonio Conte.



