Altra love-story finita per Lukaku, sarà addio col Napoli: dall’Inter al Chelsea, quante avventure chiuse male

Romelu Lukaku ha chiuso con Napoli. Il belga, centravanti del quarto Scudetto azzurro, è andato via dalla città del Vesuvio nemmeno un anno dopo essersi cucito il tricolore sul petto.
La punta è rientrata in Belgio dopo aver addirittura svuotato il proprio armadietto a Castelvolturno, salutando in maniera definitiva e piuttosto aspra il club partenopeo.
Lukaku adesso lavorerà in Belgio in vista del Mondiale, sotto la supervisione di Rudi Garcia: poi in estate De Laurentiis cercherà di trovare una sistemazione per lui. Un copione, comunque, già visto: Lukaku arriva, segna, vince e sembra un idolo, per poi far cadere i rapporti in maniera anche piuttosto violenta.