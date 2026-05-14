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Napoli v Empoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Altra love-story finita per Lukaku, sarà addio col Napoli: dall’Inter al Chelsea, quante avventure chiuse male

Serie A
R. Lukaku
Napoli
Calciomercato

Gelo coi compagni, saluti amari, comportamenti ai limiti della correttezza: nonostante un anno fa alzasse lo Scudetto, anche a Napoli Lukaku, a livello umano, lascia macerie.

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Romelu Lukaku ha chiuso con Napoli. Il belga, centravanti del quarto Scudetto azzurro, è andato via dalla città del Vesuvio nemmeno un anno dopo essersi cucito il tricolore sul petto.

La punta è rientrata in Belgio dopo aver addirittura svuotato il proprio armadietto a Castelvolturno, salutando in maniera definitiva e piuttosto aspra il club partenopeo. 

Lukaku adesso lavorerà in Belgio in vista del Mondiale, sotto la supervisione di Rudi Garcia: poi in estate De Laurentiis cercherà di trovare una sistemazione per lui. Un copione, comunque, già visto: Lukaku arriva, segna, vince e sembra un idolo, per poi far cadere i rapporti in maniera anche piuttosto violenta. 

  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    ROTTURE BRUSCHE IN SERIE

    Lukaku fa sempre così, c’è poco da girarci intorno. Lo fece allo United, quando si trovò a voler andare all’Inter; lo fece all’Inter quando si trattò di voler salutare anche in nerazzurri per tornare in Inghilterra sponda Chelsea; e stessa cosa per il rientro a Milano sponda nerazzurra, quando si “procurò” addirittura un’intervista per dichiarare amore all’Inter. 

    Big Rom, quindi, sarà anche un giocatore vincente, ma sul piano umano ha spesso lasciato macerie e adesso è successo anche con chi, in lui, ci ha sempre creduto: Antonio Conte. 


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  • Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport

    La rottura di uno dei binomi fondamentali per il quarto Scudetto del Napoli fa scalpore. Conte ha sempre amato calcisticamente Lukaku. Lo ha sempre messo nelle condizioni di dare il meglio, ha sempre voluto averlo con se e quando ci è riuscito, all’Inter come al Napoli, ne ha fatto un pilastro del suo progetto tecnico. Eppure, stavolta, anche l’allenatore leccese è rimasto deluso umanamente da lui: l’addio emerso nelle ultime ore è figlio delle scelte di Lukaku di inizio aprile, quando si rifiutò di tornare in Italia per riprendere gli allenamenti con la squadra post-infortunio.


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  • ROMELU LUKAKU LAUTARO MARTINEZ INTER MAILAND 2022 2023Getty Images

    UN COPIONE CHE SI RIPETE, ANCHE CON I COMPAGNI

    Quello che emerge ulteriormente, a livello di ricorrenza, è che anche a Napoli Lukaku ha finito col distruggere i rapporti con i propri compagni. Dalla Campania filtra, infatti, uno stop totale di comunicazioni fra i giocatori di Conte e il belga. Un film, anche questo, già visto: come dimenticare le dure parole di Lautaro su di lui e le telefonate dell’argentino senza risposta quando l’Inter aspettava un suo responso sulla permanenza.

  • Lukaku IbrahimovicGetty

    QUALE FUTURO? LUI VORREBBE MILANO MA…

    Adesso Lukaku ha da scrivere il suo futuro. Il centravanti avrebbe nuovamente voglia di giocare a Milano, ma questo è impossibile: all’Inter, chiaramente, non è il benvenuto; al Milan, paradossalmente, lo è anche di meno, anche in virtù della presenza dello storico nemico Ibrahimovic in società. Ha provato a strizzare l’occhio alla Juventus ma anche lì sembrano altri gli obiettivi e, dunque, l’addio all’Italia pare la soluzione più probabile. 

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