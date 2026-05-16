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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Altra delusione per l'Al Nassr e Cristiano Ronaldo: il Gamba Osaka vince 1-0 in finale e trionfa in Champions League 2

AFC Champions League Two
Al Nassr FC
Al Nassr FC vs Gamba Osaka
Gamba Osaka

L'Al Nassr è stato sconfitto nella finale di Champions League Two: a vincere è stato il Gamba Osaka che per la prima volta ha alzato al cielo il trofeo.

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Poteva essere una serata scandita da uno storico doppio trionfo, per l'Al Nassr invece si è rivelata essere un incubo.

Dopo le cattive notizie arrivate dal campo di un Al Hilal capace di portare il discorso titolo della Saudi Pro League all'ultima giornata, la compagine guidata da Jorge Jesus è stata anche sconfitta in finale di AFC Champions League Two, ovvero la seconda competizione asiatica per importanza per club in Asia.

Cristiano Ronaldo e compagni si sono arresi, al King Saud University Stadium di Riad, ai giapponesi del Gamba Osaka.

  • FINISCE 1-0 A RIAD

    All'Al Nassr non è bastato giocare sostanzialmente meglio per tutto l'arco della partita per avere la meglio sul Gamba Osaka.

    La compagine saudita ha controllato maggiormente il gioco e creato più occasioni, ma ai nipponici è bastata una rete siglata nel primo tempo per chiudere i giochi.

    A segnarla è stato Deniz Hummet che, al 30', servito in area di rigore, ha avuto tutto il tempo, complice una difesa fin troppo larga, di girarsi e trafiggere Bento.


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  • IL PALO DI JOAO FELIX

    Le speranze dell'Al Nassr sono andate ad infrangersi anche contro il palo, quando al 76' Joao Felix lo ha colpito con un gran tiro dalla distanza.

    All'86' anche Cristiano Ronaldo ha avuto una clamorosa occasione per riportare il risultato in parità, ma la sua conclusione è finita alta sulla traversa.

    Per il Gamba Osaka, si tratta del primo storico trionfo in questa competizione.


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  • UNA SERATA DA 'ZERO TITOLI'

    L'Al Nassr aveva iniziato la giornata sapendo che, oltre alla Champions League 2, avrebbe potuto vincere anche la Saudi Pro League.

    Sarebbe bastata una mancata vittoria dell'Al Hilal contro il Neom per chiudere definitivamente i giochi con un turno di anticipo, ma così non è stato.

    La squadra guidata da Simone Inzaghi si è imposta per 2-0 portandosi così a due sole lunghezze quando mancano solo 90' alla fine del torneo.

  • ORA L'OSTACOLO DAMAC

    L'Al Nassr, che nella precedente uscita era stato ripreso sull'1-1 dall'Al Hilal a causa di un'autorete del portiere Bento, quando mancavano dodici secondi al triplice fischio finale che lo avrebbe decretato campione dell'Arabia Saudita, ora il prossimo 21 maggio avrà l'occasione per mettersi alle spalle in maniera definitiva le cocenti delusioni degli ultimi giorni.

    In caso di vittoria contro il Damac infatti, vincerà matematicamente la Saudi Pro League.

    Cristiano Ronaldo e compagni avranno bisogno di un successo per la certezza del trionfo, visto che in caso di arrivo a pari punti con l'Al Hilal, a festeggiare sarebbe la squadra guidata da Simone Inzaghi.

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