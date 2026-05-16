Altra delusione per l'Al Nassr e Cristiano Ronaldo: il Gamba Osaka vince 1-0 in finale e trionfa in Champions League 2

All'Al Nassr non è bastato giocare sostanzialmente meglio per tutto l'arco della partita per avere la meglio sul Gamba Osaka.

La compagine saudita ha controllato maggiormente il gioco e creato più occasioni, ma ai nipponici è bastata una rete siglata nel primo tempo per chiudere i giochi.

A segnarla è stato Deniz Hummet che, al 30', servito in area di rigore, ha avuto tutto il tempo, complice una difesa fin troppo larga, di girarsi e trafiggere Bento.



