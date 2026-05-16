Altra delusione per l'Al Nassr e Cristiano Ronaldo: il Gamba Osaka vince 1-0 in finale e trionfa in Champions League 2

Poteva essere una serata scandita da uno storico doppio trionfo, per l'Al Nassr invece si è rivelata essere un incubo.
Dopo le cattive notizie arrivate dal campo di un Al Hilal capace di portare il discorso titolo della Saudi Pro League all'ultima giornata, la compagine guidata da Jorge Jesus è stata anche sconfitta in finale di AFC Champions League Two, ovvero la seconda competizione asiatica per importanza per club in Asia.
Cristiano Ronaldo e compagni si sono arresi, al King Saud University Stadium di Riad, ai giapponesi del Gamba Osaka.