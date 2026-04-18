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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Altra beffa atroce, ma De Zerbi spinge il Tottenham: "Non voglio lavorare con gente triste, possiamo restare in Premier League"

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Roberto De Zerbi commenta il pareggio interno contro il Brighton: "I giocatori devono seguirmi perché io voglio aiutarli".

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Nemmeno il secondo tentativo è stato quello buono per ottenere la prima importantissima vittoria da allenatore del Tottenham.

Roberto De Zerbi, dopo aver esordito sulla panchina degli Spurs con una sconfitta sul campo del Sunderland, è andato realmente ad un passo dal fare bottino pieno contro il Brighton.

Il Tottenham è stato infatti raggiunto sul 2-2 al 95', dopo aver assaporato per diversi minuti la possibilità non solo di vincere la sua prima partita in campionato nel 2026, ma anche di portarsi, almeno momentaneamente, fuori dalla zona retrocessione.

De Zerbi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di 'Sky Sports', ha analizzato il momento che sta vivendo la sua squadra.

  • "I GIOCATORI STANNO SOFFRENDO TROPPO"

    "Mi dispiace per il risultato di oggi, perché i giocatori perché stanno soffrendo troppo. Meriavamo di vincere contro un grande Brighton, non dovevamo subire quel goal nel recupero. Sono però orgoglioso della mia squadra che ha giocato una partita fantastica con carattere e spirito, dovremo essere più forti di questo risultato e prepararci in modo da cercare di vincere la prossima contro il Wolverhampton".

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  • "CONCENTRIAMOCI SULLA PRESTAZIONE"

    "Se giochiamo con la stessa intensità di oggi, credo che possiamo tornare a competere. Ho detto ai miei giocatori di essere forti e di seguirmi, perché io voglio aiutarli. Possono cambiare la loro mentalità e questa è la cosa più importante. E' troppo facile pensare negativo adesso, invece dobbiamo concentrarci su questa prestazione. Io sono positivo perché conosco i miei giocatori e le loro qualità e dunque credo in loro".

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  • "HO VISTO DEI SEGNALI"

    "Stiamo lottando per restare in Premier League e so che il momento è molto difficile, ma siamo fortunati perché lavoriamo in un club che ha tifosi incredibili ed oggi sembrava che stessimo lottando non per la salvezza, ma per la Champions League. Non è ancora finita, ma dovremo dare il massimo, oggi ho visto i segnali giusti per raggiungere l'obiettivo".

  • "NON VOGLIO LAVORARE CON PERSONE TRISTI"

    "Dobbiamo migliorare tante cose e la cosa fondamentale è la mentalità. I ragazzi dovranno presentarsi lunedì al campo con lo stesso atteggiamento di oggi. Non voglio lavorare con persone tristi o negative, devono credere in me ed io credo che potremo giocare in Premier League nella prossima stagione".

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