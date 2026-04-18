Altra beffa atroce, ma De Zerbi spinge il Tottenham: "Non voglio lavorare con gente triste, possiamo restare in Premier League"

Nemmeno il secondo tentativo è stato quello buono per ottenere la prima importantissima vittoria da allenatore del Tottenham.
Roberto De Zerbi, dopo aver esordito sulla panchina degli Spurs con una sconfitta sul campo del Sunderland, è andato realmente ad un passo dal fare bottino pieno contro il Brighton.
Il Tottenham è stato infatti raggiunto sul 2-2 al 95', dopo aver assaporato per diversi minuti la possibilità non solo di vincere la sua prima partita in campionato nel 2026, ma anche di portarsi, almeno momentaneamente, fuori dalla zona retrocessione.
De Zerbi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di 'Sky Sports', ha analizzato il momento che sta vivendo la sua squadra.