Altra beffa atroce, ma De Zerbi spinge il Tottenham: "Non voglio lavorare con gente triste, possiamo restare in Premier League"

"Se giochiamo con la stessa intensità di oggi, credo che possiamo tornare a competere. Ho detto ai miei giocatori di essere forti e di seguirmi, perché io voglio aiutarli. Possono cambiare la loro mentalità e questa è la cosa più importante. E' troppo facile pensare negativo adesso, invece dobbiamo concentrarci su questa prestazione. Io sono positivo perché conosco i miei giocatori e le loro qualità e dunque credo in loro".