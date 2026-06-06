Alta tensione tra Cardinale e Allegri per la buonuscita col Milan: il Napoli aspetta il via libera per annunciare il nuovo allenatore

Il clamoroso tonfo contro il Cagliari ha cambiato tutte le prospettive del Milan e di Cardinale: il patron di RedBird ha scaricato su Allegri gran parte delle responsabilità del fallimento sportivo dell'ultima stagione. Le modalità del licenziamento non sono state gradite dal tecnico livornese e dal suo entourage perché la PEC sarebbe arrivata solo giovedì della scorsa settimana, ovvero tre giorni dopo il comunicato redatto da RedBird che comunicava l'epurazione di tutta la dirigenza e del corpo tecnico.





La tensione si è fatta ancora più alta quando Cardinale è venuto a conoscenza di un accordo di massima tra Allegri e il Napoli maturato, secondo le sue fonti, già prima della sfida che valeva una stagione.