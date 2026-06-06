Alta tensione tra Cardinale e Allegri per la buonuscita col Milan: il Napoli aspetta il via libera per annunciare il nuovo allenatore

Massimiliano Allegri-Milan, stallo totale sulla risoluzione del contratto. I contatti degli ultimi giorni tra l'entourage del tecnico livornese e il club rossonero non hanno portato ad alcun accordo. Gli strascichi degli ultimi due, disastrosi, mesi si fanno sentire con le parti che faticano a trovare un dialogo che possa portare alla risoluzione del caso.
Il Napoli osserva da molto vicino, ovviamente interessato all’evoluzione della vicenda. Tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e lil tecnico livornese esiste infatti un’intesa già pronta, che attende solo di essere formalizzata con la firma. Max ha detto sì da una decina di giorni a un biennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione.