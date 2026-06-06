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Allegri esonerato Milan GFX DESKTOPGOAL
Redazione Goal

Alta tensione tra Cardinale e Allegri per la buonuscita col Milan: il Napoli aspetta il via libera per annunciare il nuovo allenatore

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Calciomercato
Serie A

Allegri-Milan, tutto fermo per la risoluzione: il Napoli resta alla finestra e De Laurentiis fissa una dead line.

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Massimiliano Allegri-Milan, stallo totale sulla risoluzione del contratto. I contatti degli ultimi giorni tra l'entourage del tecnico livornese e il club rossonero non hanno portato ad alcun accordo. Gli strascichi degli ultimi due, disastrosi, mesi si fanno sentire con le parti che faticano a trovare un dialogo che possa portare alla risoluzione del caso.


Il Napoli osserva da molto vicino, ovviamente interessato all’evoluzione della vicenda. Tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e lil tecnico livornese esiste infatti un’intesa già pronta, che attende solo di essere formalizzata con la firma. Max ha detto sì da una decina di giorni a un biennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione.


  • ALTA TENSIONE

    Il clamoroso tonfo contro il Cagliari ha cambiato tutte le prospettive del Milan e di Cardinale: il patron di RedBird ha scaricato su Allegri gran parte delle responsabilità del fallimento sportivo dell'ultima stagione. Le modalità del licenziamento non sono state gradite dal tecnico livornese e dal suo entourage perché la PEC sarebbe arrivata solo giovedì della scorsa settimana, ovvero tre giorni dopo il comunicato redatto da RedBird che comunicava l'epurazione di tutta la dirigenza e del corpo tecnico.


    La tensione si è fatta ancora più alta quando Cardinale è venuto a conoscenza di un accordo di massima tra Allegri e il Napoli maturato, secondo le sue fonti, già prima della sfida che valeva una stagione.

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  • DISTANZA SULLE CIFRE

    Allegri ha avanzato una richiesta chiara alla proprietà del Milan: due milioni per sé e tre per il suo staff in modo da risolvere anticipatamente l'attuale contratto in scadenza nel 2027. Secondo il pensiero del tecnico livornese il Milan andrebbe a risparmiare una cifra considerevole rispetto ai 16/17 milioni lordi totali previsti dal contratto.


    Di diverso avviso Cardinale che non pare intenzionato ad accontentare le richieste del suo ex allenatore pur correndo il rischio di vedersi costretto a tenersi Allegri e il suo staff a busta paga per tutta la stagione.

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  • LA POSIZONE DEL NAPOLI

    Una situazione particolare, che il Napoli al momento vive comunque con una moderata tranquillità, convinto che la partita tra Milan e Allegri si risolverà in tempi ragionevoli. Resta però difficile individuare una scadenza precisa, trattandosi di una vicenda legata a questioni burocratiche e a rapporti ormai molto tesi tra le parti.


    Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediasetse entro 7-10 giorni la telenovela tra Milan e Allegri non dovesse trovare una soluzione, potrebbero scattare i primi campanelli d’allarme in casa Napoli.