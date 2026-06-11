Se non fosse stato per Davies, il calcio canadese non sarebbe quello che è oggi e probabilmente non sarebbe co-organizzatore dei Mondiali con Stati Uniti e Messico.

Nato nel campo profughi di Buduburam, in Ghana, dopo la fuga dei genitori dalla guerra civile liberiana, è arrivato in Canada da bambino con due fratelli più piccoli. La famiglia si è stabilita a Edmonton, dove è emerso come giovane talento del calcio locale prima di entrare, a 14 anni, nell’accademia MLS dei Vancouver Whitecaps, punto di riferimento del calcio d’élite nell’ovest canadese.

Divenne professionista meno di un anno dopo, ma il suo sogno era diventare canadese. Nel giugno 2017, a 16 anni, giurò fedeltà al Paese a Vancouver e poco dopo si unì alla nazionale per la Gold Cup.

«È stata la prima volta che ha visto sua madre piangere; stava scoprendo la sua storia proprio come il resto del mondo, ed è stato allora che mi si sono davvero aperti gli occhi», ricorda Farhan Devji, autore del libro 'Alphonso Davies: A New Hope'.

Davies e la sua famiglia incarnano la storia canadese: hanno abbracciato la cultura del Paese e vi hanno messo radici. Grande appassionato di hockey, musica e streaming di videogiochi, durante la pausa stagionale lo si vede spesso al fianco delle stelle della NHL alle partite degli Edmonton Oilers.

Tutto questo portò a un giorno fatidico a Mosca nel 2018. Allora, un diciassettenne con un sorriso da apparecchio ortodontico e un fisico magro, non ancora sviluppato e lontano dall’essere il campione muscoloso che è oggi, salì sul podio al Congresso FIFA e fece un appello finale affinché le nazioni nordamericane vincessero i diritti di ospitare i Mondiali del 2026.

"Mi chiamo Alphonso Davies. I miei genitori sono originari della Liberia e sono fuggiti dalla guerra civile", ha detto. "È stata una vita difficile, ma quando avevo cinque anni il Canada ci ha accolti e i compagni di squadra mi hanno fatto sentire a casa.

Il mio sogno è giocare un giorno ai Mondiali. Il Nord America mi ha sempre accolto e, se ne avrà l’opportunità, so che accoglierà anche voi".