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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

Alphonso Davies è il più grande calciatore canadese di tutti i tempi, ma gli infortuni rischiano di compromettere i suoi Mondiali

Analysis
Canada
A. Davies
Coppa del Mondo
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Canada vs Qatar

Alphonso Davies è il volto del calcio canadese, ma la stella del Bayern Monaco è stata colpita da una serie di infortuni e ora lotta per non perdere i Mondiali casalinghi del 2026.

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Ogni lunedì sera un grande gruppo di corridori invade le strade di Toronto, soprattutto in estate. Di recente, i runner sono passati davanti al Toronto Stadium, già decorato con i loghi della Coppa del Mondo FIFA e pronto ad ospitare sei partite nel 2026.

Questa sera si vedono molte divise da calcio: tanti corridori indossano la maglia del Canada con la scritta «Davies 19» sulla schiena. Un uomo chiede a un altro se sia appassionato di calcio; la risposta non è entusiasta, ma rivela una realtà: «Non mi piace il calcio, ma conosco Alphonso Davies». 

Venerdì, a poche centinaia di metri da dove il gruppo ha scattato una foto all'inizio della settimana, la nazionale maschile canadese aprirà i Mondiali 2026 in casa contro la Bosnia-Erzegovina, segnando la prima volta del torneo maschile nel Paese. Tuttavia Davies, capitano e stella della squadra, non scenderà in campo per più di qualche minuto.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il volto simbolo

    Comprendere appieno la fama di Davies è complesso. Nel calcio canadese, Jonathan David è noto per i suoi gol e Tajon Buchanan per le sue accelerazioni, ma Davies è unico. Il terzino del Bayern Monaco è l’unico vero nome famoso nel calcio canadese, insieme alla recordwoman delle marcature internazionali Christine Sinclair, e viene considerato una celebrità al pari di icone nazionali come Sidney Crosby, Drake e Justin Bieber.

    Eppure, nella partita casalinga più storica del Canada, Davies non sarà in campo. Pochi volevano accettarlo mentre il venticinquenne lottava con gli infortuni, ma nelle settimane seguenti allo stiramento del tendine del ginocchio destro nella semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, questa realtà è diventata inesorabile.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Gestire la fase a gironi"

    "No, non giocherà nella prima partita, ma scenderà in campo più avanti nel torneo", ha dichiarato l'allenatore canadese di origini americane Jesse Marsch, noto per il suo ottimismo, ad Adrienne Arsenault dellaCBC. Marsch conta di schierare Davies nelle altre gare del girone: contro il Qatar il 18 giugno e contro la Svizzera il 24 giugno.

    "Dovremo gestire il girone e qualificarci. Credo che sarà pronto dopo la fase a gironi, e se saremo intelligenti e prudenti, potrebbe esserlo già per la terza partita".

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  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Trovare una casa

    Se non fosse stato per Davies, il calcio canadese non sarebbe quello che è oggi e probabilmente il Paese non sarebbe co-organizzatore dei Mondiali con Stati Uniti e Messico.

    Nato nel campo profughi di Buduburam, in Ghana, dopo che i suoi genitori fuggirono dalla guerra civile in Liberia, è arrivato in Canada da bambino con due fratelli più piccoli. La famiglia si è stabilita a Edmonton, dove è emerso come giovane talento del calcio prima di entrare, a 14 anni, nell’accademia MLS dei Vancouver Whitecaps, punto di riferimento del calcio d’élite nell’ovest canadese. 

    Divenne professionista meno di un anno dopo, ma il suo sogno era diventare canadese. Nel giugno 2017, a 16 anni, giurò fedeltà al Paese a Vancouver e poco dopo si unì alla nazionale per la Gold Cup. 

    «È stata la prima volta che ha visto sua madre piangere; stava scoprendo la sua storia proprio come il resto del mondo, ed è stato allora che mi si sono davvero aperti gli occhi», ricorda Farhan Devji, autore del libro «Alphonso Davies: A New Hope».

    Davies e la sua famiglia incarnano la storia canadese: hanno abbracciato la cultura del Paese e vi hanno messo radici. Grande appassionato di hockey, musica e streaming di videogiochi, durante la pausa stagionale lo si vede spesso al fianco delle stelle della NHL alle partite degli Edmonton Oilers. 

    Tutto questo portò a un giorno fatidico a Mosca nel 2018. Allora, un diciassettenne con un sorriso da apparecchio ortodontico e un fisico magro, non ancora sviluppato e lontano dall’essere il campione muscoloso che è oggi, salì sul podio al Congresso FIFA e fece un appello finale affinché le nazioni nordamericane vincessero i diritti di ospitare i Mondiali del 2026. 

    "Mi chiamo Alphonso Davies. I miei genitori sono originari della Liberia e sono fuggiti dalla guerra civile", ha detto. "È stata una vita difficile, ma quando avevo cinque anni il Canada ci ha accolti e i compagni di squadra mi hanno fatto sentire a casa.

    Il mio sogno è giocare un giorno ai Mondiali. Il Nord America mi ha sempre accolto e, se ne avrà l’opportunità, so che accoglierà anche voi".

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Un incubo di infortuni

    Quattro anni fa in Qatar, Davies ha realizzato il sogno di giocare ai Mondiali e ha segnato il primo gol del Canada nel torneo maschile, portando in vantaggio la sua squadra contro la Croazia, finalista del 2018. Nonostante la sconfitta finale – come in tutte e sei le partite che il Canada ha disputato ai Mondiali – quel momento ha rappresentato l’apice della carriera internazionale di Davies.

    Negli ultimi due anni, però, infortuni e polemiche ne hanno frenato il percorso. 

    Tra il 2024-25 e il 2025-26 una serie di infortuni lo ha fermato. L’ultimo match con il Canada risale a marzo 2025, quando si è rotto il legamento crociato anteriore nella finale 3° posto della CONCACAF Nations League contro gli USA.

    Il recupero è durato 221 giorni, durante i quali ha saltato 39 partite tra club e nazionale. Nel frattempo il Bayern ha minacciato di citare in giudizio Canada Soccer e Marsch per la gestione dell’infortunio, ma non è arrivato a azioni legali. 

    Tornato in campo a dicembre, a febbraio ha riportato una lesione muscolare. Due settimane e mezzo dopo è subentrato all’intervallo contro l’Atalanta, ma è rimasto in campo solo 25 minuti prima di fermarsi per un problema al tendine del ginocchio.

    Dopo altre due settimane di stop ha giocato 10 match, ma uno stiramento al bicipite femorale contro il PSG ha chiuso anticipatamente la sua stagione. In totale, Davies ha saltato oltre 370 giorni di attività in meno di 15 mesi.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Il dubbio mi tormenta"

    "Avevo dei dubbi, ero triste", ha dichiarato Davies a Montreal la scorsa settimana, riferendosi ai suoi recenti infortuni e al rischio di saltare i Mondiali.

    Da ragazzo di 17 anni che andò in Russia per portare questo Mondiale nel nostro Paese a non poter partecipare, mi sono reso conto… So quanto sia forte il mio corpo e quanto siano forti le persone che mi circondano: mi spingeranno a tornare nel modo più sicuro possibile.”


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lasciare il segno

    Nonostante l’assenza dal ritiro pre-Mondiale a Charlotte, Davies si è riunito alla squadra a Edmonton a inizio giugno e si sta gradualmente reintegrando nel gruppo seguendo un programma di recupero personalizzato con un preparatore atletico. 

    Averlo in rosa è fondamentale, e il suo recupero potrebbe farlo diventare il fattore X della squadra. Se tornerà in forma, sarà capitano come nella Copa America 2024, quando il Canada arrivò sorprendentemente in semifinale. 

    Il suo impatto va oltre il campo: è diverso da ogni altro calciatore canadese e resta una stella unica. Vuole giocare in questi Mondiali, che ha contribuito a conquistare, ma è in una corsa contro il tempo, mentre le sue maglie replica vanno a ruba. 

    “Darò loro le parole di incoraggiamento di cui hanno bisogno”, ha aggiunto Davies, con il centrocampista Stephen Eustaquio pronto a indossare la fascia in sua assenza. “Non c’è molto che io possa dire per motivarli di più. Il solo fatto di essere ai Mondiali e di poter giocare davanti al Paese e per il Paese è una motivazione sufficiente”.

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