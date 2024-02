Il discorso di Allegri alla Juventus: "Un bel sogno, ora basta rimpianti. Va difeso e onorato"

A -9 dall'Inter, la Juventus di Allegri sembra aver salutato lo Scudetto. Nuovo obiettivo, il secondo posto a cui punta anche il Milan di Pioli.

L'ennesima vittoria dell'Inter contro la Salernitana, la partita che la squadra meneghina dovrà recuperare contro l'Atalanta e il pareggio della Juventus a casa Verona sembra ormai aver tagliato i bianconeri - così come il Milan - dalla corsa Scudetto.

A -9 dall'Inter, con una partita in più, la Juventus sembra concentrarsi ora sul secondo posto o comunque sul ritorno in Champions dopo anni senza la massima competizione europea. Un obiettivo comunque importante, al pari della vittoria della Coppa Italia.

Per far ripartire la sua Juventus dopo un duro periodo, Allegri ha tenuto un discorso per motivare la squadra in vista dell'ultima parte di stagione che potrebbe riproiettare i bianconeri in Champions.