Allison Santos si è fatto di nuovo male: infortunio nel finale di Venezia-Napoli, cosa si è fatto il brasiliano

Il rientro dall'infortunio è durato poco per Alisson Santos. L'esterno brasiliano, infatti, si è fatto di nuovo male contro il Venezia.
Cosa si è fatto e quanto rischia di rimanere fuori.
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Il rientro dall'infortunio è durato poco per Alisson Santos. L'esterno brasiliano, infatti, si è fatto di nuovo male contro il Venezia.
Cosa si è fatto e quanto rischia di rimanere fuori.
Alisson è entrato benissimo nel secondo tempo ed ha creato tante occasioni per il Napoli.
Su una di queste, nata proprio da una sua conclusione, l'esterno brasiliano si è fatto male, sentendo tirare subito dopo il tiro.
Tra l'altro Alisson è pure dovuto rimanere in campo sino alla fine, visto che Allegri aveva già finito i cambi.
Ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma l'ultimo infortunio muscolare ha costretto Alisson a rimanere fuori un mese,
La speranza è che non si tratti dello stesso problema, il che sarebbe una vera e propria beffa per il Napoli che lo aveva appena recuperato.
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