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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Allison Santos si è fatto di nuovo male: infortunio nel finale di Venezia-Napoli, cosa si è fatto il brasiliano

Serie A
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Venezia vs Napoli
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Nuovo infortunio per Alisson Santos, che era tornato in campo proprio contro il Venezia dopo un mese di assenza.

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Il rientro dall'infortunio è durato poco per Alisson Santos. L'esterno brasiliano, infatti, si è fatto di nuovo male contro il Venezia.

Cosa si è fatto e quanto rischia di rimanere fuori.

  • L'INFORTUNIO DI ALISSON SANTOS

    Alisson è entrato benissimo nel secondo tempo ed ha creato tante occasioni per il Napoli.

    Su una di queste, nata proprio da una sua conclusione, l'esterno brasiliano si è fatto male, sentendo tirare subito dopo il tiro.

    Tra l'altro Alisson è pure dovuto rimanere in campo sino alla fine, visto che Allegri aveva già finito i cambi.

  • QUANDO TORNA ALISSON SANTOS: I TEMPI DI RECUPERO

    Ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma l'ultimo infortunio muscolare ha costretto Alisson a rimanere fuori un mese,

    La speranza è che non si tratti dello stesso problema, il che sarebbe una vera e propria beffa per il Napoli che lo aveva appena recuperato.

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