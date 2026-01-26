Goal.com
Francesco Schirru

Allenatore esonerato per colpa di ChatGPT? "Mi sono chiesto quando avrebbero dormito", ma Moreno respinge le accuse

In Russia e in Spagna sta facendo parlare di sè l'esonero di Moreno avvenuto qualche mese fa: avrebbe usato l'intelligenza artificiale per gran parte del suo lavoro da allenatore.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è uno dei temi più discussi degli ultimi anni. C'è chi la difende strenuamente, chi la attacca indistintamente e chi cerca di valutarla con attenzione. Stando al mondo del calcio, in questo inizio di 2026 sta facendo parlare di sè la situazione di Robert Moreno, tecnico spagnolo che sarebbe stato licenziato dal club russo del Sochi per aver utilizzato ChatGPT per svolgere la maggior parte del suo lavorao da allenatore.

Andrei Orlov, ex CEO del Sochi, è tra i maggiori accusatori di Moreno, pronto ad evidenziare, come riportato da Marca, che l'utilizzo di ChatGPT fosse sì possibile per aiutare il lavoro del tecnico, ma di certo non l'unico modo per guidare il club nel lavoro di tutti i giorni.

"Per noi l’intelligenza artificiale, era uno strumento che l’allenatore poteva aiutare nel suo lavoro. Ma non poteva essere l’unico strumento".

  • ALLENAMENTI E TATTICHE

    Orlov accusa Moreno di aver chiesto a ChatGPT le tattiche per il Sochi, i migliori giocatori sul mercato da portare in squadra e il modo per organizzare le trasferte.

    "Stavamo costruendo il viaggio per andare da Sochi a Khabarovsk e lui ha voluto che seguissimo un percorso che gli era stato suggerito dall’intelligenza artificiale" evidenzia Orlov, parlando della gara a 9.000 km di distanza.

    "Noi eravamo interdetti, visto che quelle indicazioni avrebbero costretto i calciatori a non dormire per 28 ore. Alla fine, però, abbiamo seguito proprio quell’itinerario".

    "Gli ho chiesto: ‘Robert, è tutto fantastico, ma quando dormiranno i ragazzi?’”.

  • MORENO RESPINGE LE ACCUSE

    Sentito da AS, Moreno ha completamente smentito le accuse di Orlov. L'unica ammissione è stata quella di aver usato ChatGPT per tradurre dal russo allo spagnolo  "come farebbe chiunque".

    Orlov, secondo Moreno, è andato via prima dell'addio di Moreno e quindi le accuse non hanno senso:

    "La fonte di queste informazioni è un ex manager del club con il quale c’erano differenze professionali che hanno portato alla sua partenza. Non c’è alcuna dichiarazione ufficiale da parte di FC Sochi che confermi questa versione”.

    "Non ho mai usato ChatGPT o alcuna IA per decidere le formazioni o scegliere i giocatori. E' del tutto falso. Quello che ho fatto a volte è stato usarlo per le traduzioni tra russo e spagnolo, che è una lingua che non padroneggio. Ma questo non ha nulla a che fare con le decisioni sportive".

    "La mia carriera nel calcio è iniziata proprio per l’analisi di dati e video. È la mia specializzazione e ciò che ha fatto la differenza nei miei inizi. Come ogni staff tecnico professionale, utilizziamo strumenti di analisi: GPS, Wyscout, video, piattaforme di scouting. La tecnologia aiuta a elaborare le informazioni più velocemente, ma le decisioni sportive sono sempre prese dallo staff"

  • LA CARRIERA DI MORENO

    48 anni, Moreno ha cominciato la sua carriera nel calcio professionistico giovanissimo, entrando nello staff di Luis Enrique durante il suo periodo alla Roma dopo aver allenato diverse squadre spagnole giovanili nelle serie minori.

    Moreno ha accompagnato Luis Enrique per diversi anni come vice, fino ad essere scelto come mister in capo del Monaco nel 2019/2020. Dopo il Principato, il tecnico spagnolo ha guidato anche il Granada e dunque il Sochi per un biennio, prima di essere esonerato in favore del russo Igor Osinkin.

    Dallo scorso settembre Moreno è libero di firmare con una nuova squadra.

