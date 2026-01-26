Allenatore esonerato per colpa di ChatGPT? "Mi sono chiesto quando avrebbero dormito", ma Moreno respinge le accuse

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è uno dei temi più discussi degli ultimi anni. C'è chi la difende strenuamente, chi la attacca indistintamente e chi cerca di valutarla con attenzione. Stando al mondo del calcio, in questo inizio di 2026 sta facendo parlare di sè la situazione di Robert Moreno, tecnico spagnolo che sarebbe stato licenziato dal club russo del Sochi per aver utilizzato ChatGPT per svolgere la maggior parte del suo lavorao da allenatore.
Andrei Orlov, ex CEO del Sochi, è tra i maggiori accusatori di Moreno, pronto ad evidenziare, come riportato da Marca, che l'utilizzo di ChatGPT fosse sì possibile per aiutare il lavoro del tecnico, ma di certo non l'unico modo per guidare il club nel lavoro di tutti i giorni.
"Per noi l’intelligenza artificiale, era uno strumento che l’allenatore poteva aiutare nel suo lavoro. Ma non poteva essere l’unico strumento".