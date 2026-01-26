Allenatore esonerato per colpa di ChatGPT? "Mi sono chiesto quando avrebbero dormito", ma Moreno respinge le accuse

Sentito da AS, Moreno ha completamente smentito le accuse di Orlov. L'unica ammissione è stata quella di aver usato ChatGPT per tradurre dal russo allo spagnolo "come farebbe chiunque".

Orlov, secondo Moreno, è andato via prima dell'addio di Moreno e quindi le accuse non hanno senso:

"La fonte di queste informazioni è un ex manager del club con il quale c’erano differenze professionali che hanno portato alla sua partenza. Non c’è alcuna dichiarazione ufficiale da parte di FC Sochi che confermi questa versione”.

"Non ho mai usato ChatGPT o alcuna IA per decidere le formazioni o scegliere i giocatori. E' del tutto falso. Quello che ho fatto a volte è stato usarlo per le traduzioni tra russo e spagnolo, che è una lingua che non padroneggio. Ma questo non ha nulla a che fare con le decisioni sportive".

"La mia carriera nel calcio è iniziata proprio per l’analisi di dati e video. È la mia specializzazione e ciò che ha fatto la differenza nei miei inizi. Come ogni staff tecnico professionale, utilizziamo strumenti di analisi: GPS, Wyscout, video, piattaforme di scouting. La tecnologia aiuta a elaborare le informazioni più velocemente, ma le decisioni sportive sono sempre prese dallo staff"