Allenatore dell'anno in Premier League: Andoni Iraola meglio di Mikael Arteta, il peggiore è Igor Tudor

Il Bournemouth ha iniziato la stagione dopo aver perso il portiere e tre quarti della difesa titolare, per poi cedere a gennaio il suo miglior attaccante, Antoine Semenyo. Un allenatore meno esperto avrebbe avuto tutte le ragioni per cercare scuse se i Cherries fossero finiti nelle retrovie della classifica. Ma Andoni Iraola non è un allenatore qualsiasi.

Iraola ha subito ricostruito la difesa, rinforzato il resto della squadra e i Cherries sono arrivati al secondo posto perdendo solo una delle prime nove gare. Poi undici match senza vittorie li hanno risucchiati ai margini della zona retrocessione.

Con Semenyo ormai diretto al Manchester City, al Vitality Stadium si temeva il peggio. Invece la sua rete nei minuti di recupero contro il Tottenham, nell'ultima gara in rossoblù, ha lanciato un filotto di 18 partite utili che ha portato al sesto posto e alla prima storica qualificazione europea.

In poche parole, nessuno ha fatto meglio di lui in Premier League 2025-26. Marco Rose avrà molto da fare per eguagliarlo...