Allenatore dell'anno in Premier League: Andoni Iraola meglio di Mikael Arteta, il peggiore è Igor Tudor

La Premier League 2025-26 si è chiusa e i giocatori dei top club inglesi stanno organizzando l’estate: vacanze o, per pochi, i Mondiali. Anche loro si fermeranno, ma gli allenatori no: stanno già pianificando mercato e prossima stagione.
Nell'ultima stagione sono stati esonerati in undici. Il Nottingham Forest ne ha cambiati quattro, Tottenham e Chelsea due.
Altri cambiamenti arriveranno quest'estate: Pep Guardiola, Andoni Iraola e Oliver Glasner hanno già annunciato l'addio, mentre Marco Silva è in scadenza col Fulham.
Prima di proiettarci avanti, però, rivolgiamo un ultimo sguardo al passato: la redazione di GOAL ha riunito le proprie valutazioni per classificare le prestazioni di ogni tecnico, titolare o ad interim, che abbia guidato la propria squadra in almeno cinque match di Premier League nel 2025-26, eleggendo così il nostro Allenatore dell'Anno...