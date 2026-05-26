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EPL Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Allenatore dell'anno in Premier League: Andoni Iraola meglio di Mikael Arteta, il peggiore è Igor Tudor

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Da Mikel Arteta e Andoni Iraola a Michael Carrick e Regis Le Bris, sono molti i candidati al titolo di Allenatore dell'anno della Premier League 2025-26.

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La Premier League 2025-26 si è chiusa e i giocatori dei top club inglesi stanno organizzando l’estate: vacanze o, per pochi, i Mondiali. Anche loro si fermeranno, ma gli allenatori no: stanno già pianificando mercato e prossima stagione.

Nell'ultima stagione sono stati esonerati in undici. Il Nottingham Forest ne ha cambiati quattro, Tottenham e Chelsea due.

Altri cambiamenti arriveranno quest'estate: Pep Guardiola, Andoni Iraola e Oliver Glasner hanno già annunciato l'addio, mentre Marco Silva è in scadenza col Fulham.

Prima di proiettarci avanti, però, rivolgiamo un ultimo sguardo al passato: la redazione di GOAL ha riunito le proprie valutazioni per classificare le prestazioni di ogni tecnico, titolare o ad interim, che abbia guidato la propria squadra in almeno cinque match di Premier League nel 2025-26, eleggendo così il nostro Allenatore dell'Anno...

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    28Igor Tudor (Tottenham)

    Nonostante la sua reputazione in Italia di allenatore capace di salvare squadre in difficoltà, l’ingaggio di Igor Tudor da parte del Tottenham, a febbraio, era parso sorprendente. Nel nord di Londra il croato non ha smentito gli scettici: gli Spurs, in crisi, sono andati vicini alla retrocessione con prestazioni opache.

    L’esordio è stato un derby perso 4-1, e poi ha racimolato un solo punto in cinque gare. Le sconfitte interne con Crystal Palace e Nottingham Forest hanno spento le speranze dei tifosi,. Così dopo soli 44 giorni è stato esonerato.

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  • Burnley v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Esonerato dagli Spurs nonostante la vittoria in Europa League, Ange Postecoglou è subito approdato al Nottingham Forest a settembre. Ma la sua avventura al City Ground è stata breve e negativa: in cinque partite e 39 giorni ha raccolto un solo punto.

    L'esonero è arrivato meno di 20 minuti dopo la sconfitta interna col Chelsea. Restiamo in attesa di scoprire la sua prossima destinazione.

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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-TOTTENHAMAFP

    26Graham Potter (West Ham)

    Nonostante un avvio deludente nella seconda metà della stagione 2024-25, al West Ham c’era speranza che Graham Potter ritrovasse la sua vecchia magia a est di Londra, dopo la difficile esperienza al Chelsea. Invece, le cose sono precipitate.

    È stato esonerato a settembre: gli Hammers avevano perso quattro delle prime cinque gare, incassando 14 goal e subendo pesanti ko interni contro Chelsea e Tottenham, dopo la sconfitta all’esordio col neopromosso Sunderland. La stagione al London Stadium è stata disastrosa, ma Potter ha già voltato pagina e ora prepara la Svezia per i Mondiali.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Liam Rosenior aveva fatto bene a Strasburgo, ma la sua promozione sulla panchina del Chelsea a gennaio aveva deluso molti tifosi. Deriso per alcuni commenti in stile LinkedIn, ha esordito vincendo le prime quattro partite in Premier.

    Poi, però, i Blues hanno vinto solo una delle nove partite successive e Rosenior è stato esonerato ad aprile, dopo cinque ko di fila senza segnare: la peggior striscia degli ultimi 114 anni, che ha distrutto le speranze di Champions del Chelsea.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    24Thomas Frank (Tottenham)

    Le aspettative sul Tottenham erano alte dopo la nomina di Thomas Frank. Il danese aveva esordito alla grande: la sua squadra, reduce da una prova grintosa contro il Paris Saint-Germain in Supercoppa UEFA, ha battuto il Manchester City all’Etihad Stadium. Ben presto, però, gli Spurs di Frank hanno mostrato basi fragili: un autunno sfortunato è così diventato un inverno desolante a nord di Londra.

    Esonerato a febbraio, Frank ha lasciato la squadra al 16° posto con sole due vittorie in 17 match di Premier. Per i tifosi dell’Arsenal è diventato un eroe di culto, per gli Spurs un disastro.

  • Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker ha iniziato la stagione con la fama di saper portare le squadre in Premier League ma non di riuscire a salvarle. Dopo un campionato da dimenticare con il Burnley, nulla è cambiato.

    I Clarets lo hanno esonerato con quattro gare ancora da giocare, pagando il prezzo di una sola vittoria nelle ultime 29 partite. Parker può lamentare un mercato insufficiente rispetto alle altre promosse, ma ha mostrato poco acume tattico nel tentare di salvare la squadra.

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  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    Nella prima metà della stagione 2025-26, il Manchester United di Ruben Amorim ha mostrato netti miglioramenti in Premier League. Tuttavia, dopo il suo esonero a gennaio, i risultati sono peggiorati: il tecnico portoghese ha vinto solo tre delle ultime undici partite.

    La sua ostinazione sul 3-4-3, con Bruno Fernandes arretrato e Kobbie Mainoo ai margini, ha portato allo scontro con il direttore sportivo Jason Wilcox su tattica e mercato. L'esonero è arrivato dopo il pari a Leeds: solo tre vittorie nelle ultime undici gare.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Ex prodotto del vivaio del Nottingham Forest, Sean Dyche era arrivato a ottobre con l’obiettivo di riportare i tempi d’oro al City Ground. È rimasto in carica solo quattro mesi, diventando l’ultima vittima della mano pesante del proprietario Evangelos Marinakis.

    In 18 partite di Premier ha vinto 6 volte, ma il suo calcio pragmatico non ha convinto i tifosi. Le sconfitte col Leeds e il pareggio a reti inviolate col Wolverhampton hanno convinto la dirigenza che serviva un cambio per evitare la retrocessione. Dyche è stato esonerato, ma potrebbe tornare in panchina già la prossima stagione se un club partirà male.

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  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Definire “sfavorevoli” le prospettive di Calum McFarlane è un eufemismo: l’allenatore delle giovanili, privo dell’esperienza necessaria per guidare il Chelsea, ha vinto solo una delle sei partite di campionato.

    Ha comunque ottenuto pareggi prestigiosi in trasferta contro Manchester City e Liverpool, ma le pesanti sconfitte contro Nottingham Forest e Sunderland hanno confermato l'esclusione dalle coppe europee.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Rob Edwards (Lupi)

    Quando Rob Edwards ha preso in mano i Wolves a novembre, la squadra era ultima in classifica con zero vittorie nelle prime 11 partite. Poche speranze di salvezza, e infatti non ce l’ha fatta: l’ex tecnico del Luton Town è rimasto al ventesimo posto.

    Qualche lampo c'è stato: le vittorie interne su Aston Villa e Liverpool e il rocambolesco pareggio con l'Arsenal che sembrava poter lanciare la rimonta. Alla fine, però, i Wolves sono retrocessi quasi in silenzio dopo un altro filotto di otto gare senza successi. Edwards ha comunque convinto abbastanza da meritarsi la guida della risalita immediata.

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  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    All’inizio della stagione Nuno Espírito Santo godeva di grande considerazione, grazie alla qualificazione europea del Nottingham Forest. Ma la situazione è presto precipitata: il tecnico portoghese ha rivelato tensioni con il proprietario Marinakis ed è stato esonerato dopo sole tre partite.

    A settembre è approdato al West Ham con l’obiettivo di evitare la retrocessione. L’avvio è stato difficile, poi ha trovato un buon ritmo che sembrava sufficiente per la salvezza. Due ko a Brentford e Newcastle a maggio hanno però riportato gli Hammers in zona retrocessione.

    Alla 38ª giornata i suoi hanno battuto il Leeds, ma i risultati degli altri li hanno comunque trascinati in Championship. L’ex tecnico del Tottenham dovrebbe lasciare il club a breve.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Un anno fa Eddie Howe era considerato un vero e proprio eroe a Newcastle. Aveva messo fine a un digiuno di 70 anni senza trofei nazionali e riportato i Magpies in Champions League.

    La stagione 2025-26 è stata un calvario: solo le tre retrocesse hanno perso più partite del Newcastle, che nelle ultime settimane ha rischiato la retrocessione. Il 12° posto, ben al di sotto delle attese, potrebbe costare la partenza dei migliori giocatori nel prossimo mercato.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Arne Slot (Liverpool)

    Il Liverpool ha speso 450 milioni di sterline per rinforzare la rosa campione in carica, quindi sembrava assurdo che Arne Slot potesse rischiare l’esonero. Eppure da mesi l’allenatore olandese convive con questa pressione.

    Ha vinto meno della metà delle gare, incassato molti goal nei minuti finali e, pur recuperando alcuni punti nel recupero, i Reds hanno mostrato un calcio poco convincente. I litigi con Mohamed Salah hanno peggiorato la situazione e la qualificazione alla Champions è arrivata solo grazie al quinto posto.

    Ad Anfield avrà poco margine di manovra, e qualcuno scommette che non arriverà nemmeno alla prossima stagione.

  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Vitor Pereira (Wolverhampton Wanderers/Nottingham Forest)

    Una stagione dai due volti. Vitor Pereira era diventato un eroe dei Wolves dopo averli salvati in modo spettacolare l’anno prima, ma tutto è cambiato presto: la pesante sconfitta all’esordio contro il Manchester City è stata la prima di 10 partite senza vittorie che hanno portato al suo esonero a novembre.

    Tre mesi dopo è tornato in panchina come quarto tecnico del Nottingham Forest: dopo due ko iniziali ha lanciato un filotto di otto match senza sconfitte che ha salvato il club dalla retrocessione.

    Le vittorie esterne contro Tottenham, Sunderland e Chelsea hanno garantito la salvezza, e ora il portoghese vuole evitare al City Ground gli errori commessi con i Wolves.

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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    Valutare il lavoro di Enzo Maresca al Chelsea non è semplice. Nella sua unica stagione completa ha vinto la Conference League e, a sorpresa, il Mondiale per club, portandosi anche al secondo posto in Premier League.

    In entrambe le occasioni, però, la squadra ha perso slancio: nel 2024-25 Maresca ha recuperato fino al quinto posto, ma è stato esonerato il 1º gennaio dopo una sola vittoria in sette gare di campionato, tra voci di un litigio con la dirigenza del Chelsea per presunti colloqui con il Manchester City in vista della successione a Pep Guardiola.

    Il successivo crollo dei Blues fa pensare che fosse lui a tenere unita la squadra. Avremo un quadro più chiaro delle sue capacità quando prenderà le redini del City nelle prossime settimane.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner lascerà il Crystal Palace quest’estate come l’allenatore più vincente della storia del club e potrebbe diventare ancora più leggendario se mercoledì conquisterà la Conference League. In Premier League, però, la stagione è stata deludente al Selhurst Park.

    Dopo il trionfo in FA Cup, ci si aspettava che lottasse per l'Europa, ma le cessioni di Eberechi Eze e Marc Guehi hanno ridotto le ambizioni. A gennaio, il tecnico ha manifestato il proprio disappunto per la partenza di Guehi verso il Manchester City, e qualcuno temeva che il suo atteggiamento, unito alla certezza di non essere esonerato in caso di retrocessione, potesse trascinare la squadra in una seconda parte di stagione difficile.

    Alla fine la retrocessione è stata evitata, ma il 15° posto è il peggior risultato degli ultimi dieci anni. Quanto ne sia responsabile Glasner resta tema di discussione.

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  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes chiuderà la stagione riflettendo su ciò che avrebbe potuto essere per l’Everton. Dopo la pausa di marzo, i Toffees erano ancora in corsa per un posto in Europa, persino in Champions League, grazie al lavoro di Moyes che aveva stabilizzato la squadra all’Hill Dickinson Stadium.

    Poi, però, sono arrivati sette match senza vittorie: quattro vantaggi sprecati e tre punti persi nel recupero. Il finale è un deludente 13° posto. Moyes ha ora il compito di convincere un numero crescente di scettici tra i tifosi.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Marco Silva (Fulham)

    Per il quarto anno di fila in Premier League, il Fulham chiude tranquillo a metà classifica: undicesimo posto grazie al successo all'ultima giornata sul Newcastle. Resta da capire se quella gara sarà l'ultima di Marco Silva sulla panchina dei Cottagers: il tecnico portoghese non ha ancora rinnovato e il suo contratto scade a giugno.

    Il tecnico può ritenersi soddisfatto, ma resta il rammarico per l’Europa mancata di un punto, soprattutto per i due punti persi col Wolverhampton alla penultima giornata.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi ha guidato il Tottenham in sette partite con un solo obiettivo: evitare la retrocessione. Ha centrato la salvezza con tre vittorie, tra cui quella decisiva all'ultima giornata contro l'Everton, e solo due sconfitte, portando gli Spurs al 17° posto in Premier League.

    Il suo calcio fluido è stato accantonato per raggiungere l'obiettivo, ma ora, reduce dall'esperienza al Brighton, avrà tutta la preparazione per lasciare il segno. A Nord di Londra torna la fiducia dopo due annate deludenti.

  • Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    A inizio febbraio Fabian Hurzeler rischiava l'esonero: il Brighton era vicino alla zona retrocessione, con una sola vittoria nelle precedenti 13 partite di Premier League. Il giovane allenatore ha però rialzato la squadra al momento giusto: sette vittorie in dieci match hanno garantito l'accesso alle coppe europee, nonostante le due sconfitte finali.

    Per Hurzeler è il secondo ottavo posto consecutivo all’Amex Stadium. La Conference League potrebbe essere una distrazione, ma c’è fiducia in un nuovo salto di qualità nel 2026-27.

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  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Daniel Farke (Leeds United)

    L'incapacità di Daniel Farke di adattarsi alla Premier League con il Norwich City aveva spinto il Leeds a considerare il suo esonero subito dopo la promozione dalla Championship. A novembre i Whites erano in zona retrocessione con un calendario difficile, e la fiducia nel tecnico sembrava poca.

    Ma metà gara contro il Manchester City è passato a una difesa a tre. Il Leeds ha comunque perso all'Etihad, ma da quel momento Farke ha adottato stabilmente quel sistema.

    Da lì il Leeds ha perso solo 5 delle successive 25 gare, si è salvato con tre turni d'anticipo e ha infilato una serie utile di otto match, compresa la prima vittoria a Old Trafford dal 1981.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick non era la prima scelta per sostituire Amorim esonerato a gennaio, ma da quando è tornato all’Old Trafford ha fatto il massimo. Da allenatore ad interim ha battuto City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Aston Villa, portando lo United al terzo posto.

    Con Fernandes avanzato e Mainoo rientrato, in 17 gare ha raccolto 39 punti, più di qualsiasi altro club in Premier. Ora viene il difficile: confermarsi e gestire anche la Champions.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    Nonostante qualche passo falso (15 partite perse), Pep Guardiola ha saputo ottenere il massimo da un Manchester City in fase di transizione, nella sua ultima stagione all’Etihad. Ha integrato bene i nuovi Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo e Marc Guehi, e ha fatto crescere i giovani Jeremy Doku, Nico O'Reilly e Abdukodir Khusanov.

    Dopo il calo della stagione precedente, il fatto che abbia conteso il titolo all’Arsenal a lungo è un traguardo notevole. E lascia una base solida su cui Enzo Maresca può costruire una nuova era di successi.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Keith Andrews (Brentford)

    Alla vigilia della stagione, molti indicavano il Brentford come candidato alla retrocessione. L’esordiente Keith Andrews, subentrato a Thomas Frank, doveva inoltre gestire le partenze del capitano Christian Norgaard e degli attaccanti Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, autori di 39 goal l’anno precedente.

    Nonostante ciò, Andrews ha guidato i Bees al nono posto, eguagliando il miglior risultato dell'era Frank. L'unica delusione è stata la mancata qualificazione europea per differenza reti, anche a causa di sole due vittorie nelle ultime 13 gare.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    L'Aston Villa aveva iniziato il campionato con cinque turni senza vittorie né goal, e la scarsa attività di mercato estiva faceva temere che Unai Emery avesse già portato il club al limite.

    Invece, una netta inversione di tendenza lo ha rilanciato: il Villa è entrato in lotta scudetto a fine anno, ha poi accusato un calo in inverno, ma ha chiuso quarto, tornando in Champions.

    Con l'ennesima vittoria in Europa League, Emery zittisce ancora i suoi critici.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    Sì, la scorsa estate il Sunderland ha speso molto per una neopromossa, acquistando soprattutto giocatori già affermati. Nonostante ciò, i Black Cats venivano dati per retrocessi alla vigilia della loro prima stagione in massima serie dal 2017. Il fatto che non abbiano mai sfiorato la zona retrocessione è stato un grande merito per Regis Le Bris. Chiudere al settimo posto e ottenere l'Europa League è andato oltre ogni aspettativa a Wearside.

    La squadra di Le Bris non ha mai temuto la retrocessione, e la salvezza era già certa a metà campionato. Qualche passo falso in primavera aveva fatto circolare voci di un possibile esonero del tecnico francese, ma lui ha risposto con due successi su Everton e Chelsea, chiudendo la stagione in festa allo Stadium of Light.

    E ha battuto il Newcastle sia in casa che in trasferta... Una stagione memorabile a Wearside!

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Dopo tre secondi posti di fila e cinque anni senza trofei, l’Arsenal di Mikel Arteta ha finalmente vinto la Premier League. Il tecnico ha abbandonato il calcio alla Guardiola per un gioco più fisico e basato sui piazzati, costruendo una squadra capace di reggere fino alla fine.

    Non sono mancati gli ostacoli, ma l’Arsenal è stata la squadra più continua. Considerando il punto di partenza, il percorso di Arteta è notevole e gli elogi sono meritati.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    Il Bournemouth ha iniziato la stagione dopo aver perso il portiere e tre quarti della difesa titolare, per poi cedere a gennaio il suo miglior attaccante, Antoine Semenyo. Un allenatore meno esperto avrebbe avuto tutte le ragioni per cercare scuse se i Cherries fossero finiti nelle retrovie della classifica. Ma Andoni Iraola non è un allenatore qualsiasi.

    Iraola ha subito ricostruito la difesa, rinforzato il resto della squadra e i Cherries sono arrivati al secondo posto perdendo solo una delle prime nove gare. Poi undici match senza vittorie li hanno risucchiati ai margini della zona retrocessione.

    Con Semenyo ormai diretto al Manchester City, al Vitality Stadium si temeva il peggio. Invece la sua rete nei minuti di recupero contro il Tottenham, nell'ultima gara in rossoblù, ha lanciato un filotto di 18 partite utili che ha portato al sesto posto e alla prima storica qualificazione europea.

    In poche parole, nessuno ha fatto meglio di lui in Premier League 2025-26. Marco Rose avrà molto da fare per eguagliarlo...

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