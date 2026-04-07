Allenatore condannato per aver filmato segretamente le calciatrici, stop di cinque anni solo all'estero: "Sentenza ridicola"

"Quando ho visto le videocassette, stava davvero pensando a quello che stava facendo" racconta Janku a The Athletic, sezione sportiva del New York Times.

"Si vedeva che era davvero bravo. Non è stato solo per caso. Era professionale sul calcio. Quando ho visto i nastri, ho potuto dire che era professionale anche su questo".

Le giocatrici, secondo Janku, hanno appreso dei video e delle foto solamente dopo l’arresto di Vlachovsky nel 2023. Nel 2026 la calciatrice 31enne gioca in Polonia e secondo quanto riferito a The Athletic"cerca di essere sempre vigile quando visita nuovi luoghi e si nasconde leggermente quando si cambia".

Insomma, quanto successo ha ovviamente lasciato un segno pesantissimo.