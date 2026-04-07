Allenatore condannato per aver filmato segretamente le calciatrici, stop di cinque anni solo all'estero: "Sentenza ridicola"

"Non si pensa mai che possa succedere una cosa del genere". A parlare, ai microfoni di The Athletic, è Kristyna Janku, calciatrice che ha trascorso ben 13 stagioni nel club ceco femminile dell'FC Slovacko. La Janku si riferisce al caos che ha investito la squadra in virtù del suo ex allenatore Petr Vachovsky, accusato di aver filmato 15 giocatrici, tra cui alcune dei 17 anni, intente a farsi la doccia o a cambiarsi in vari spogliatoi prima e dopo gli allenamenti e le partite.
A Kristyna, che fa anche parte della Repubblica Ceca femminile, è stato chiesto di recarsi alla stazione di polizia per identificarsi in riprese video e foto scattate tra il 2019 e il 2023 da
Janku conosceva Vlachovsky dai tempi della squadra femminile ceca Under 19, era amica della moglie del coach e aveva instaurato un buon rapporto con la sua famiglia. Tanto che lei e altre calciatrici erano state invitate a una festa prima del suo matrimonio.