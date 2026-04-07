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Pallone Champions League femminileGetty Images
Francesco Schirru

Allenatore condannato per aver filmato segretamente le calciatrici, stop di cinque anni solo all'estero: "Sentenza ridicola"

Women's Champions League
Slovacko

Vlachovsky, ex mister dello Slovacko, è stato condannato a una pena detentiva sospesa di un anno, non potrà allenare in patria per cinque anni. Il risarcimento per le giocatrici? Poco più di 800 euro.

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"Non si pensa mai che possa succedere una cosa del genere". A parlare, ai microfoni di The Athletic, è Kristyna Janku, calciatrice che ha trascorso ben 13 stagioni nel club ceco femminile dell'FC Slovacko. La Janku si riferisce al caos che ha investito la squadra in virtù del suo ex allenatore Petr Vachovsky, accusato di aver filmato 15 giocatrici, tra cui alcune dei 17 anni, intente a farsi la doccia o a cambiarsi in vari spogliatoi prima e dopo gli allenamenti e le partite.

A Kristyna, che fa anche parte della Repubblica Ceca femminile, è stato chiesto di recarsi alla stazione di polizia per identificarsi in riprese video e foto scattate tra il 2019 e il 2023 da

Janku conosceva Vlachovsky dai tempi della squadra femminile ceca Under 19, era amica della moglie del coach e aveva instaurato un buon rapporto con la sua famiglia. Tanto che lei e altre calciatrici erano state invitate a una festa prima del suo matrimonio.

  • LE PAROLE DI JANKU

    "Quando ho visto le videocassette, stava davvero pensando a quello che stava facendo" racconta Janku a The Athletic, sezione sportiva del New York Times.

    "Si vedeva che era davvero bravo. Non è stato solo per caso. Era professionale sul calcio. Quando ho visto i nastri, ho potuto dire che era professionale anche su questo".

    Le giocatrici, secondo Janku, hanno appreso dei video e delle foto solamente dopo l’arresto di Vlachovsky nel 2023. Nel 2026 la calciatrice 31enne gioca in Polonia e secondo quanto riferito a The Athletic"cerca di essere sempre vigile quando visita nuovi luoghi e si nasconde leggermente quando si cambia".

    Insomma, quanto successo ha ovviamente lasciato un segno pesantissimo.

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  • IL RISARCIMENTO E LA PENA

    Dopo l'arresto di Vlachovsky il tribunale ha deciso di risarcire tredici calciatrici con la somma di 20.000 corone ceche, ovvero circa 816 euro.

    Un anno fa senza un'udienza pubblica, un tribunale penale ha anche condannato l'ex tecnico dello Slovacko a una pena detentiva sospesa di un anno, oltre al divieto di allenare in patria per cinque anni.

    Riconosciuto colpevole di possedere materiale pedopornografico sul suo computer, attualmente Vlachosky non può allenare in Repubblica Ceca, ma a meno di un intervento dell'UEFA può tranquillamente farlo in un altro paese.

    Janku ha definito la sentenza "ridicola".

    La FIFPRO, il sindacato globale dei giocatori, ha chiesto alla FIFA di bandire Vlachovsky a vita.

    Ascoltato dal the Athletic, un portavoce della FIFA evidenzia come l'organizzazione internazionale "prende estremamente sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta e ha un processo chiaro in atto per chiunque nel calcio voglia denunciare un incidente".

    Dopo la condanna, la federazione ceca non ha preso ulteriori provvedimenti, anche perchè non avrebbe potuto sanzionarlo ulteriormente, considerando come il tecnico non sia più un membro della federazione.

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  • "PROVARE A FARE QUALCOSA"

    "È importante nominarlo per quello che è" riferisce Barbara Mere Carrion, consulente legale di FIFPRO.

    "Nonostante il fatto che si tratti di abusi sessuali senza contatto, è ancora un abuso sessuale. Questo aiuta i giocatori e tutti a essere consapevoli della sua gravità".

    L’avvocato della FIFPRO avverte anche "che se gli organi di governo non impongono una sanzione più forte a Vlachovsky, potrebbe scoraggiare altri giocatori dal farsi avanti".

    "Se c’è la possibilità di rendere il calcio più sicuro per le donne e le ragazze più giovani, voglio provare a fare qualcosa" aggiunge la Janku.

    Un portavoce della FIFA ha dichiarato a The Athletic: “Come regola generale, si prega di comprendere che il comitato etico indipendente non commenta le accuse che potrebbe aver ricevuto o meno, o se le indagini sono in corso su presunti casi. Come di consueto, tutte le informazioni che il comitato etico può voler condividere saranno comunicate a propria discrezione".