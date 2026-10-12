Allegri verso Villarreal-Napoli: "McTominay può partire titolare, può coesistere con De Bruyne"

A Sky Sport, Allegri ha presentato la sfida:





"Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda gara di Champions, contro il Villarreal non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real Madrid.





Difesa a tre più adatto alla squadra? Il discorso dei moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo. Ho una rosa di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrato da infortuni ma ci vorrà un po' di tempo per riaverli al 100%: bisognerà essere fortunati nella gestione per dar loro modo di recuperare. A breve riavremo anche Anguissa e Alisson Santos.





McTominay titolare? E' possibile, ma non ho ancora deciso bene l'undici titolare. Domani mattina proverò a immaginare la partita alla luce anche dei cambi.





Formazione base in mente o si proseguirà con la rotazione continua? Le cose abitudinarie mi danno un po' fastidio, mi piace cambiare. Dipenderà anche da chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei giocatori.





Una sfida far coesistere McTominay e De Bruyne? I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po', De Bruyne è arrivato il 5 agosto: serve tempo".