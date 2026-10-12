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Allegri McTominayGetty Images

Allegri verso Villarreal-Napoli: "McTominay può partire titolare, può coesistere con De Bruyne"

Napoli
Champions League
M. Allegri
Villarreal vs Napoli

Le parole di Allegri alla vigilia di Villarreal-Napoli, seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.

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Il Napoli è ripartito nel migliore dei modi dopo la sosta per le nazionali, al Maradona è arrivata la vittoria contro il Frosinone alla ripresa del campionato.


Ora gli azzurri si preparano a tornare in campo in Europa e nella seconda giornata della League Phase di UEFA Champions League fanno visita al Villarreal.


Alla vigilia del match, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato tra Sky Sport e conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

  • "DIFESA A 3? DISCORSO DA BAR. SU MCTOMINAY..."

    A Sky Sport, Allegri ha presentato la sfida:


    "Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda gara di Champions, contro il Villarreal non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real Madrid.


    Difesa a tre più adatto alla squadra? Il discorso dei moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo. Ho una rosa di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrato da infortuni ma ci vorrà un po' di tempo per riaverli al 100%: bisognerà essere fortunati nella gestione per dar loro modo di recuperare. A breve riavremo anche Anguissa e Alisson Santos.


    McTominay titolare? E' possibile, ma non ho ancora deciso bene l'undici titolare. Domani mattina proverò a immaginare la partita alla luce anche dei cambi.


    Formazione base in mente o si proseguirà con la rotazione continua? Le cose abitudinarie mi danno un po' fastidio, mi piace cambiare. Dipenderà anche da chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei giocatori.


    Una sfida far coesistere McTominay e De Bruyne? I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po', De Bruyne è arrivato il 5 agosto: serve tempo".

  • ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

    Allegri è poi intervenuto in conferenza stampa:


    "Difesa a tre e De Bruyne play? Innanzitutto, domani avremo una partita molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma poi ha fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions e bisogna cercare di fare un'ottima prestazione e fare risultato. Bisogna cominciare a fare punti, il nostro obiettivo è passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo. Domani bisogna fare bene. Sulla difesa a tre, sapete che queste robe di moduli non è che mi piacciano tanto. Quando sento dire che si gioca con la difesa a tre o la difesa a quattro credo che sia molto riduttivo per una partita di calcio. Se fosse così, mettiamoci a cinque, o a sei, o a sette, e vinciamo. Sarebbe molto facile. Il Presidente ha visto la partita sabato, ma domani è una partita completamente diversa".

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  • MCTOMINAY TITOLARE?

    "Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da otto mesi di inattività, Badiashile da sette mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson Santos. Averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere con i piedi per terra, dopo la Champions dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza deve essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio".

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  • MCTOMINAY E DE BRUYNE IN UNA MEDIANA A DUE?

    "Lì abbiamo Lobotka e Gilmour che sono due giocatori importanti. Ripeto: l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili, sia all'inizio della partita che a gara in corso".

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  • AGGREDIRE IL VILLARREAL COME FATTO CONTRO IL FROSINONE?

    "Non è stata una sorpresa. Quella di sabato è stata una partita completamente diversa e lo sarà anche quella di domani. Domani intanto è una partita di Champions, il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Sarà una partita all'opposto di quella di sabato".

  • GIOVANE IN LISTA AL POSTO DI FAVASULI

    "Sono contento per il rientro di sabato. Ha fatto mezz'ora buona e ha fatto un assist. E' un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli è quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare".

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  • LUCCA IN DIFFICOLTA': GIOVANE O NERES COME CENTRAVANTI?

    "Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare goal. Tra l'altro, in pre-campionato era partito molto bene, aveva fatto delle buone prestazioni e aveva fatto anche dei goal. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze".

  • GILMOUR TITOLARE?

    "Sabato l'ho portato in panchina perché aveva giocato tante partite in nazionale. Domani dovrò valutare tra lui e Lobotka, ma credo che il favorito sia lui".

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  • MILINKOVIC-SAVIC IN CHAMPIONS LEAGUE?

    "Domani giocherà lui, che è rientrato dalla nazionale. Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Sono contento di tutti e due, hanno caratteristiche completamente diverse".

  • COSA SI ASPETTA DAL VILLARREAL

    "Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Nei due difensori centrali hanno Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio".

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