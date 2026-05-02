Allegri tra Sassuolo-Milan e la Champions League: "Il raggiungimento sposta di 100 milioni il mercato"

Giornata di vigilia per il Milan che, domenica pomeriggio, sarà di scena a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo in occasione della giornata numero 35 del campionato di Serie A.
I rossoneri, reduci dal pareggio casalingo con la Juventus, cercano una vittoria che significherebbe ipotecare in maniera pressoché definitiva la qualificazione alla prossima Champions League.
Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in terra emiliana intervenendo in conferenza stampa: di seguito ecco le sue parole.