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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Allegri tra Sassuolo-Milan e la Champions League: "Il raggiungimento sposta di 100 milioni il mercato"

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Sassuolo vs Milan
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Il tecnico rossonero in conferenza stampa: "Al posto di Modric uno tra Jashari e Ricci, ho fiducia in tutti e due. Leao fischiato? Un gesto d'affetto dei tifosi".

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Giornata di vigilia per il Milan che, domenica pomeriggio, sarà di scena a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo in occasione della giornata numero 35 del campionato di Serie A.

I rossoneri, reduci dal pareggio casalingo con la Juventus, cercano una vittoria che significherebbe ipotecare in maniera pressoché definitiva la qualificazione alla prossima Champions League.

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in terra emiliana intervenendo in conferenza stampa: di seguito ecco le sue parole.

  • L'ASSENZA DI MODRIC

    "Ha dimostrando la grande passione che ha per il lavoro che fa, spero sia stato di grande insegnamento per tutti. Come lo rimpiazzeremo? Abbiamo giocato importanti. Jashari e Ricci sono due giocatori che sono cresciuti molto, ho fiducia in tutti e due e uno dei due domani scenderà in campo".

    "Jashari? L'infortunio lo ha tenuto fuori per tanto, ma è un ragazzo voglioso di imparare, curioso. Ha tutto il futuro davanti a sé, il Milan ha fatto un ottimo acquisto".

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  • LE RIUNIONI

    "Parliamo, facciamo valutazioni sul futuro e su quello che è stata la stagione. Abbiamo l'ambizione di aver messo una base, ma quella più importante è entrare in Champions League".

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  • L'INCHIESTA ARBITRI

    "Non mi sono fatto nessuna idea, sono cose delicate. Ognuno dice la sua, ma gli organi di competenza valuteranno. L'ultima giornata è stata molto positiva per gli arbitri, a livello psicologico non era semplice".

  • IL SASSUOLO E GROSSO

    "Abbiamo una partita complicata e difficile, il Sassuolo è in forma, una squadra molto tecnica con giocatori e un allenatore molto bravi. Grosso è la rivelazione di questo campionato. Ha avuto difficoltà in questi 5-6, ma ha fatto dei passi in avanti".

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  • SU NKUNKU

    "Parlare di mercato ora non ha senso, restiamo concentrati sulla Champions. Poi vedremo di migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno. Nkunku ha grandissime qualità tecniche, ha avuto delle difficoltà ma ha fatto dei goal. Non si discute il suo valore".

  • ANCORA SUL PROSSIMO ANNO

    "Tutti dobbiamo essere allineati sul bene del Milan e andare in questa direzione. Ma il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato, bisogna aspettare. Si fanno delle chiacchierate, delle valutazioni sulla stagione fino a questo momento. Poi ne faremo sul miglioramento della rosa. Perché un conto è avere una competizione, un conto è averne tre. Il numero della rosa va un po' allargato. Poi rientrerà Camarda, rientrerà Comotto. Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani avremo 5 giocatori del settore giovanile, è stato fatto un buon lavoro".

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  • GIMENEZ E PULISIC

    "Gimenez ha iniziato la stagione con un problema alla caviglia. Quest'anno è stato fuori per 4-5 mesi, e quando rientri nel finale di stagione, trovare il ritmo non è facile. È un giocatore di valore e rimane di valore, indipendentemente da un'annata non positiva".

    "Pulisic è un giocatore molto importante, difficile trovarne di così bravi in giro. Non si deve guardare se un anno fanno bene o meno bene, ci sono dei valori assoluti che non cambiano. Nelle ultime partite gli è mancato il goal, ma si è dato da fare per la squadra. In questo momento bisogna mettere da parte gli obiettivi personali e sacrificarsi per la squadra. Chi scende in campo e chi subentra deve avere un atteggiamento ottimo".

  • PSG-BAYERN E MILAN-JUVENTUS

    "Erano momenti diversi tra noi e la Juventus, una semifinale di Champions League tra il PSG e il Bayern. E giocatori con caratteristiche diverse. Più il livello è alto e più ci sono gesti tecnici importanti. Ci ricordiamo le gestualità dei singoli. Sono state due partite diverse, ma il calcio è bello per quello. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 secondi, in A un minuto e mezzo, in semifinale di Champions anche 3 minuti di seguito. Più sta in campo la palla e più c'è gioco".

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  • I FISCHI PER LEAO

    "Secondo me è un gesto d'affetto dei tifosi. Domenica scorsa ha fatto una buona prestazione, una delle migliori dal punto di vista atletico, di attenzione. E ha avuto delle situazioni favorevoli".

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