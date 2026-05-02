Allegri tra Sassuolo-Milan e la Champions League: "Il raggiungimento sposta di 100 milioni il mercato"

"Ha dimostrando la grande passione che ha per il lavoro che fa, spero sia stato di grande insegnamento per tutti. Come lo rimpiazzeremo? Abbiamo giocato importanti. Jashari e Ricci sono due giocatori che sono cresciuti molto, ho fiducia in tutti e due e uno dei due domani scenderà in campo".

"Jashari? L'infortunio lo ha tenuto fuori per tanto, ma è un ragazzo voglioso di imparare, curioso. Ha tutto il futuro davanti a sé, il Milan ha fatto un ottimo acquisto".